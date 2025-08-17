Сили оборони України мають успіхи на декількох напрямках, - Генштаб

На декількох напрямках фронту українські Сили оборони мають успіхи, зокрема, триває зачищення населених пунктів на Донеччині, знищення окупантів та їхньої техніки.

Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Із 4 по 16 серпня, в результаті спільних дій частин і підрозділів Національної гвардії України та Збройних Сил України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом у результаті активних дій в операційній зоні корпусу противник зазнав значних втрат у живій силі. За даними на 16 серпня, вони становлять:

безповоротні – 910 осіб,

санітарні – 335 осіб,

полон – 37 осіб.

Крім того, ворог втратив значну кількість техніки та озброєння. За вказаний період знищено та пошкоджено 8 танків російських окупантів, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 18 гармат та 91 БпЛА різних типів.

Також триває проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині.

Окупанти продовжують здаватися. Підрозділи 19-го армійського корпусу, які діють на Донеччині, тільки минулої доби взяли в полон 6 російських військовослужбовців.

Також цього тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ.

Минулої доби в результаті активних дій на Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях, зокрема в районі Яблунівки Сумської області просування становить до 1000 метрів.