Рубио назвал три ключевых элемента для мира: территориальные вопросы, гарантии безопасности и восстановление Украины
Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что будет главным в потенциальном мирном соглашении между Украиной и РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.
Он отметил, что "мы все знаем, какие элементы должно содержать такое соглашение".
"Нужно обсудить, как будут выглядеть территории и границы после окончания конфликта. Нужно обсудить законное стремление Украины к безопасности в долгосрочной перспективе, чтобы избежать повторного вторжения. Нужно обсудить, как произойдет восстановление Украины, как произойдет восстановление страны, которая подверглась стольким нападениям за последние три с половиной года. Это все ключевые элементы любого соглашения", - сказал Рубио.
И добавил, что в рамках такого соглашения "каждая сторона должна будет чем-то уступить, это факт".
Ранее Рубио заявил, что Украина должна решать вопросы относительно своих территорий, поскольку это ее земля.
Рибачук в прямому ефірі Радіо Свобода миттєво відзначив - це плюс для України! Бо на Рубіо висить три іпостасі , включаючи й Голова нацбезпеки ...
ось тепер маємо користь від того, що рейганісти зламали плани тампона тет-а-тетити з хйлом .
Рубіо виклав офіційні дані - є у партнерів час Буратінку обробляти предметно!
як рейганісти зламали плани тет-а-тетити тампону з хйлом
Щоб повністю відмінити або змінити законодавчий акт (наприклад, CAATSA чи акти про невизнання анексії Криму), потрібно:
Ініціатива в Конгресі - хтось із сенаторів чи членів Палати представників має подати законопроєкт про скасування чи зміну.
Голосування - обидві палати повинні його ухвалити.
Підпис президента - тільки тоді зміни набудуть чинності.
Президент має дві «лазівки»:
Waiver (виняток/послаблення) - він може тимчасово призупинити дію санкцій або окремих обмежень, якщо обґрунтує, що це «в інтересах нацбезпеки США». Це те, що було в CAATSA.
Виконавчі накази (Executive Orders) - може деталізувати, як саме застосовуються санкції, але не скасувати сам закон.
Скасувати закон - тільки через Конгрес.
Послабити застосування - президент може сам (але в межах, які Конгрес дозволив).
Ви дуже точно сформулювали головну юридичну й політичну колізію 🙌
📌 Розкладаю по кроках, як це реально працює у США:
Акт невизнання Криму (Crimea Declaration + закони CAATSA, NDAA тощо) залишається в силі, доки Конгрес його не скасує.
Президент не має права підписом «однією рукою» відмінити.
Він може лише тимчасово не застосовувати санкції (waiver), але це не означає визнання анексії.
Юридично позиція США залишається: Крим - це Україна.
Якщо Трамп завтра дає Путіну «гарантії», то вони будуть політичними, а не юридичними.
У міжнародному праві гарантії безпеки повинні мати внутрішню легітимність (тобто базуватися на законах).
Якщо президент підписує обіцянку, яка суперечить чинним законам США, це буде сприйматися як політична заява, але юридично зобов'язати країну вона не зможе.
Конгрес може в будь-який момент перекреслити обіцянку президента.
Якщо Трамп піде на угоду й «закриє очі» на Крим, Сенат і Палата представників можуть ухвалити нову резолюцію або навіть посилити санкції.
І це стане офіційною позицією США, а президент залишиться «сам на сам» зі своєю обіцянкою.
Чому поспіх саме зараз, поки Конгрес у відпустці?
Трамп справді може розраховувати на політичний маневр: зробити заяви, почати переговори, навіть підписати меморандум - і подати це як «мирний прорив».
Але без Конгресу він не може надати юридично обов'язкових гарантій, які б змінювали статус Криму.
Реальність для Зеленського.
Якщо Трамп почне тиснути, то аргумент української сторони простий: «ви не можете гарантувати того, що Конгрес не підтримає».
Тобто навіть якщо на папері буде «гарантія від США», вона може розсипатися після повернення Конгресу з канікул.
👉 Висновок:
«Гарантія від Трампа» без участі Конгресу - це радше політична обіцянка, ніж юридично зобов'язуючий документ.
Поспіх пояснюється тим, що Трамп хоче встигнути створити політичний «факт», перш ніж Конгрес повернеться й почне блокувати його маневри.
Без суверенінету всі ключові елементи - ніщо.
Автор: БутусовПлюс Джерело: https://censor.net/ua/r3568776
