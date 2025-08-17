РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9177 посетителей онлайн
Новости Мирный план
1 606 41

Рубио назвал три ключевых элемента для мира: территориальные вопросы, гарантии безопасности и восстановление Украины

Марк Рубіо

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что будет главным в потенциальном мирном соглашении между Украиной и РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

Он отметил, что "мы все знаем, какие элементы должно содержать такое соглашение".

"Нужно обсудить, как будут выглядеть территории и границы после окончания конфликта. Нужно обсудить законное стремление Украины к безопасности в долгосрочной перспективе, чтобы избежать повторного вторжения. Нужно обсудить, как произойдет восстановление Украины, как произойдет восстановление страны, которая подверглась стольким нападениям за последние три с половиной года. Это все ключевые элементы любого соглашения", - сказал Рубио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубио о мирном соглашении: Украина и Россия должны пойти на уступки

И добавил, что в рамках такого соглашения "каждая сторона должна будет чем-то уступить, это факт".

Ранее Рубио заявил, что Украина должна решать вопросы относительно своих территорий, поскольку это ее земля.

Автор: 

переговоры с Россией (1283) Рубио Марко (262)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Вона обіцяє не оприлюднювати плівки, де Трампа обсцикають неповнолітні московські повії.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:19 Ответить
+3
Відновлення України на залишках території?((Чи будете путінову частину відновлювати?(((
показать весь комментарий
17.08.2025 19:17 Ответить
+3
Чим поступається московія? Тим що її не належить ?
показать весь комментарий
17.08.2025 19:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відновлення України на залишках території?((Чи будете путінову частину відновлювати?(((
показать весь комментарий
17.08.2025 19:17 Ответить
Тампон вже запропонував ***** допомагати добувати і ділити корисні копалини на окупованих українських територіях. Так що думаю Тампон не просто так всирається щоб ***** здати Україну. На окуповаих територіях можна безкоштовно і безконтрольно добувати все що хочеш. Це краще ніж це робити на підконтрольній Україні території де працює Єіропейські права, закони і зобов'язання. Вангую що Тампон ще запропонує ***** завести на окуповані території дешеву раб силу з Азії і Африки. Одним словом з окупованих територій зроблять таку гангрену що і остальний шматок України загниється
показать весь комментарий
17.08.2025 19:41 Ответить
Чим поступається московія? Тим що її не належить ?
показать весь комментарий
17.08.2025 19:17 Ответить
Вона обіцяє не оприлюднювати плівки, де Трампа обсцикають неповнолітні московські повії.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:19 Ответить
нічим. Але в неї армія росте з кожнем днем, у нас окопи ніким зайняти. На жаль. А якщо ще американці перестануть допомогати...
навіть не з наю - що в такій ситуації Зєлі робити.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:21 Ответить
Зеля з Татаровим і Кошовим в окоп піде. Чеченців вбивати.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:26 Ответить
за прикладом пакистану та iндii,по тихому, обзавестись ядерною зброэю.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:28 Ответить
Ага, це ж так просто! Особливо зараз. На Привозі купити?
показать весь комментарий
17.08.2025 19:34 Ответить
то на якому привозi придбали iншi? та ще й так швидко.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:37 Ответить
Нажаль не сперечаюся про окопи. Тут і влада винувата , і самі українці які придумують купу відмазок чого мобілізуватися повинен хтось інший а не вони ...
показать весь комментарий
17.08.2025 19:32 Ответить
Пішов тиск сраних ковбойцев по всім фронтам. Будапешт - то не гарантіїї безпеки, то лайно. Лох повівся. А ось НОВІ гарантіїї самого Трампа - то класс, зуб даю, хрест на пузі і *** буду. Те, що треба.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:18 Ответить
забористе у них курево
показать весь комментарий
17.08.2025 19:18 Ответить
Рубіо , а деж вивід руснівих військ з теріторії України ,виходить шо США не захищають Україну зі зброєю в своїх руках , а землі українські вимагають віддати окупанту ? шо ви потвори ,собі дозволяєте ?!!! рубіо ,пішов на.. й !!!
показать весь комментарий
17.08.2025 19:20 Ответить
Коли почалася війна, весь світ спокійно спостерігав,як Україна вмивається кровавими слізьми... Іще тоді стало зрозуміло що ніхто не допоможе і справедливості в цьому світі немає. Ви дійсно думаєте що зараз накінець буде якась справедливість і хтось буде захищати інтереси України? Тут до бабки не треба ходити щоб зрозуміти, що США і рашка будуть між собою торгуватися територіями Ураїни,тому що історія нам показує,що так було завжди, не раз ці двоє розділяли країни навпіл і кожен брав під свій контроль частину, хоча б згадати ту саму Корею...
показать весь комментарий
17.08.2025 19:49 Ответить
Нагадую - на підльоті літаків Трампа й хйла до аредрому військові бази вибухнула новина у ЗМІ США - тете-а тет відміняється , до Вітькова підсадили Рубіо .
Рибачук в прямому ефірі Радіо Свобода миттєво відзначив - це плюс для України! Бо на Рубіо висить три іпостасі , включаючи й Голова нацбезпеки ...
ось тепер маємо користь від того, що рейганісти зламали плани тампона тет-а-тетити з хйлом .

Рубіо виклав офіційні дані - є у партнерів час Буратінку обробляти предметно!
показать весь комментарий
17.08.2025 19:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mq42FT7DHOQ&t=92s

як рейганісти зламали плани тет-а-тетити тампону з хйлом
показать весь комментарий
17.08.2025 19:29 Ответить
Трамп (як і будь-який інший президент США) не може одноосібно скасувати закон, ухвалений Конгресом.

Щоб повністю відмінити або змінити законодавчий акт (наприклад, CAATSA чи акти про невизнання анексії Криму), потрібно:

Ініціатива в Конгресі - хтось із сенаторів чи членів Палати представників має подати законопроєкт про скасування чи зміну.

Голосування - обидві палати повинні його ухвалити.

Підпис президента - тільки тоді зміни набудуть чинності.

Президент має дві «лазівки»:

Waiver (виняток/послаблення) - він може тимчасово призупинити дію санкцій або окремих обмежень, якщо обґрунтує, що це «в інтересах нацбезпеки США». Це те, що було в CAATSA.

Виконавчі накази (Executive Orders) - може деталізувати, як саме застосовуються санкції, але не скасувати сам закон.

Скасувати закон - тільки через Конгрес.

Послабити застосування - президент може сам (але в межах, які Конгрес дозволив).
показать весь комментарий
17.08.2025 19:33 Ответить
відповідь чату GPTна моє наступне

Ви дуже точно сформулювали головну юридичну й політичну колізію 🙌

📌 Розкладаю по кроках, як це реально працює у США:

Акт невизнання Криму (Crimea Declaration + закони CAATSA, NDAA тощо) залишається в силі, доки Конгрес його не скасує.

Президент не має права підписом «однією рукою» відмінити.
Він може лише тимчасово не застосовувати санкції (waiver), але це не означає визнання анексії.
Юридично позиція США залишається: Крим - це Україна.

Якщо Трамп завтра дає Путіну «гарантії», то вони будуть політичними, а не юридичними.

У міжнародному праві гарантії безпеки повинні мати внутрішню легітимність (тобто базуватися на законах).

Якщо президент підписує обіцянку, яка суперечить чинним законам США, це буде сприйматися як політична заява, але юридично зобов'язати країну вона не зможе.
Конгрес може в будь-який момент перекреслити обіцянку президента.

Якщо Трамп піде на угоду й «закриє очі» на Крим, Сенат і Палата представників можуть ухвалити нову резолюцію або навіть посилити санкції.

І це стане офіційною позицією США, а президент залишиться «сам на сам» зі своєю обіцянкою.

Чому поспіх саме зараз, поки Конгрес у відпустці?

Трамп справді може розраховувати на політичний маневр: зробити заяви, почати переговори, навіть підписати меморандум - і подати це як «мирний прорив».
Але без Конгресу він не може надати юридично обов'язкових гарантій, які б змінювали статус Криму.

Реальність для Зеленського.

Якщо Трамп почне тиснути, то аргумент української сторони простий: «ви не можете гарантувати того, що Конгрес не підтримає».

Тобто навіть якщо на папері буде «гарантія від США», вона може розсипатися після повернення Конгресу з канікул.

👉 Висновок:

«Гарантія від Трампа» без участі Конгресу - це радше політична обіцянка, ніж юридично зобов'язуючий документ.

Поспіх пояснюється тим, що Трамп хоче встигнути створити політичний «факт», перш ніж Конгрес повернеться й почне блокувати його маневри.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:45 Ответить
Рубіо ,ти мені рубль винен !
показать весь комментарий
17.08.2025 19:27 Ответить
До питання про окопи. У Європі вештаються 640 тис. українців призивного віку. З них можна сформувати не одну бригаду. Може не надто боєздатну, але бригаду. У співвідношенні 5:1 воювати будуть. Під обстрілами навіть безнадійний ухилянт стає солдатом. Німецький Верховний суд 12 лютого ц.р. вирішив, що війна в Україні - не підстава переховуватися у Німеччині особі призивного віку. При потребі європейці заповнять окопи нашими ухилянтами набагато швидше, ніж наші ТЦК. Це як зі заводом Rheinmetall. Німецький вже працює, а для українського лише шукають площадку.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:28 Ответить
Да в Украине достаточно. Смотришь у кого больше пенсия - всех на мобилизацию. Заодно пенсионный фонд сократим.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:37 Ответить
хер ми яких гарантій отримаєм, не знаю як, але треба робити свою ядрену бімбу, іншого шляху немає
показать весь комментарий
17.08.2025 19:28 Ответить
Ні, є ще найголовніший елемент - суверенітет України.
Без суверенінету всі ключові елементи - ніщо.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:29 Ответить
❗️Згідно Конституції України неможливо відмовитись від території чи здійснювати торг землею, - Зеленський категорично відмовився віддавати будь-які території України
показать весь комментарий
17.08.2025 19:29 Ответить
завтра, 18 серпня побачимо категоричну відмову зеленого згідно Констітуції.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:45 Ответить
Та нехай скільки завгодно триндять а «Нам Своє Робити».І так мало не потонули в допомозі під девізом - якнайменше і якнайпізніше.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:30 Ответить
А якщо не мобізують наші ТЦК, то це зроблять окупанти. І ніхто нікого не питатиме. Двох-трьох - під стінку, а всі решти вдосвіта черги займатимуть. Факти тут.
Залишився в окупації - забрали в армію: Як колишній атовець потрапив у полон батальйону "Свобода"

Автор: БутусовПлюс Джерело: https://censor.net/ua/r3568776
показать весь комментарий
17.08.2025 19:31 Ответить
Так ждем когда депутатов мобилируют. А то их Россия сделает.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:36 Ответить
Спочатку ми разом з Москвою Україну каструємо, а потім почнемо відновлювати-каже Рубіо. ПНХ, таварісчь, разом з ******!
показать весь комментарий
17.08.2025 19:34 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2025 19:35 Ответить
Пустые обещания, чтобы через пару лет сказать - кто же знал, что так будет.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:35 Ответить
Зміна кордонів це міжнародний злочин. І надіюсь що всі тварі які це пропонують щоб задобрити людоїда, понесуть покарання.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:36 Ответить
Все логічно, для Трамп зейло і ***** все єдино, що ви від нього чекали?
Його обрав народ США.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:36 Ответить
Нехай рубіо поступиться Аляски, факт
показать весь комментарий
17.08.2025 19:42 Ответить
нащо ви пишите дурню? рашка воює з сша?
показать весь комментарий
17.08.2025 19:48 Ответить
ПНХ псина *************.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:45 Ответить
Суки, территориальные вопросы не должны обсуждаться. У нас есть международно признанные границы.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:47 Ответить
Трамп - путінський холуй і практично немає шансу йому стати іншим.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:48 Ответить
Якби в 2014 ми почали тихенько збагачувати уран то вже мали б достатньо для ліквідації загроз...
показать весь комментарий
17.08.2025 19:50 Ответить
Вiд Лiссабона до Сахалiна. Довай, Рубiо!!! Уперед!!! Не будь чмом!!!
показать весь комментарий
17.08.2025 19:52 Ответить
 
 