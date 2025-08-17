Рубио назвал три ключевых элемента для мира: территориальные вопросы, гарантии безопасности и восстановление Украины

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что будет главным в потенциальном мирном соглашении между Украиной и РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

Он отметил, что "мы все знаем, какие элементы должно содержать такое соглашение".

"Нужно обсудить, как будут выглядеть территории и границы после окончания конфликта. Нужно обсудить законное стремление Украины к безопасности в долгосрочной перспективе, чтобы избежать повторного вторжения. Нужно обсудить, как произойдет восстановление Украины, как произойдет восстановление страны, которая подверглась стольким нападениям за последние три с половиной года. Это все ключевые элементы любого соглашения", - сказал Рубио.

И добавил, что в рамках такого соглашения "каждая сторона должна будет чем-то уступить, это факт".

Ранее Рубио заявил, что Украина должна решать вопросы относительно своих территорий, поскольку это ее земля.