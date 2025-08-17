Рубіо назвав три ключові елементи для миру: територіальні питання, гарантії безпеки та відновлення України
Держсекретар США Марко Рубіо розповів, що буде головним у потенційній мирній угоді між Україною та РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.
Він зазначив, що "ми всі знаємо, які елементи має містити така угода".
"Потрібно обговорити, як будуть виглядати території і кордони після закінчення конфлікту. Потрібно обговорити законне прагнення України до безпеки в довгостроковій перспективі, щоб уникнути повторного вторгнення. Потрібно обговорити, як відбудеться відновлення України, як відбудеться відбудова країни, яка зазнала стільки нападів за останні три з половиною роки. Це все ключові елементи будь-якої угоди", – сказав Рубіо.
Та додав, що в межах такої угоди "кожна сторона повинна буде чимось поступитися, це факт".
Раніше Рубіо заявив, що Україна повинна вирішувати питання щодо своїх територій, оскільки це її земля.
навіть не з наю - що в такій ситуації Зєлі робити.
Зеля з Татаровим і Кошовим в окоп піде. Чеченців вбивати.
Після такого перемир'я/миру наша держава проіснує від 1 до 4 років до повної окупації. Бо завжди, ЗАВЖДИ держава як структура розвалюється в подібних умовах, чи то демократія, чи то диктатура, сама суть держави протирічить тому, що буде. Вона не зможе функціонувать в основі своїй і при наступній атаці просто апатично вмре. Це не унікальна ситуація в історії, люди просто не вчаться.
Це не Корейський сценарій, бо там була фактична окупація півдня військами США/ООН. Це буквально афганський, в'єтнамський, сирійський сценарії. Тільки от Турція не зачищає Сирію тепер від сирійців, а рузкіє будуть, як це зробили вже на окупованій.
Рибачук в прямому ефірі Радіо Свобода миттєво відзначив - це плюс для України! Бо на Рубіо висить три іпостасі , включаючи й Голова нацбезпеки ...
ось тепер маємо користь від того, що рейганісти зламали плани тампона тет-а-тетити з хйлом .
Рубіо виклав офіційні дані - є у партнерів час Буратінку обробляти предметно!
як рейганісти зламали плани тет-а-тетити тампону з хйлом
Щоб повністю відмінити або змінити законодавчий акт (наприклад, CAATSA чи акти про невизнання анексії Криму), потрібно:
Ініціатива в Конгресі - хтось із сенаторів чи членів Палати представників має подати законопроєкт про скасування чи зміну.
Голосування - обидві палати повинні його ухвалити.
Підпис президента - тільки тоді зміни набудуть чинності.
Президент має дві «лазівки»:
Waiver (виняток/послаблення) - він може тимчасово призупинити дію санкцій або окремих обмежень, якщо обґрунтує, що це «в інтересах нацбезпеки США». Це те, що було в CAATSA.
Виконавчі накази (Executive Orders) - може деталізувати, як саме застосовуються санкції, але не скасувати сам закон.
Скасувати закон - тільки через Конгрес.
Послабити застосування - президент може сам (але в межах, які Конгрес дозволив).
Ви дуже точно сформулювали головну юридичну й політичну колізію 🙌
📌 Розкладаю по кроках, як це реально працює у США:
Акт невизнання Криму (Crimea Declaration + закони CAATSA, NDAA тощо) залишається в силі, доки Конгрес його не скасує.
Президент не має права підписом «однією рукою» відмінити.
Він може лише тимчасово не застосовувати санкції (waiver), але це не означає визнання анексії.
Юридично позиція США залишається: Крим - це Україна.
Якщо Трамп завтра дає Путіну «гарантії», то вони будуть політичними, а не юридичними.
У міжнародному праві гарантії безпеки повинні мати внутрішню легітимність (тобто базуватися на законах).
Якщо президент підписує обіцянку, яка суперечить чинним законам США, це буде сприйматися як політична заява, але юридично зобов'язати країну вона не зможе.
Конгрес може в будь-який момент перекреслити обіцянку президента.
Якщо Трамп піде на угоду й «закриє очі» на Крим, Сенат і Палата представників можуть ухвалити нову резолюцію або навіть посилити санкції.
І це стане офіційною позицією США, а президент залишиться «сам на сам» зі своєю обіцянкою.
Чому поспіх саме зараз, поки Конгрес у відпустці?
Трамп справді може розраховувати на політичний маневр: зробити заяви, почати переговори, навіть підписати меморандум - і подати це як «мирний прорив».
Але без Конгресу він не може надати юридично обов'язкових гарантій, які б змінювали статус Криму.
Реальність для Зеленського.
Якщо Трамп почне тиснути, то аргумент української сторони простий: «ви не можете гарантувати того, що Конгрес не підтримає».
Тобто навіть якщо на папері буде «гарантія від США», вона може розсипатися після повернення Конгресу з канікул.
👉 Висновок:
«Гарантія від Трампа» без участі Конгресу - це радше політична обіцянка, ніж юридично зобов'язуючий документ.
Поспіх пояснюється тим, що Трамп хоче встигнути створити політичний «факт», перш ніж Конгрес повернеться й почне блокувати його маневри.
Без суверенінету всі ключові елементи - ніщо.
хйло передало Трампу компромат на вовку ще в авто з аеродрому?
Його обрав народ США.
Якщо на них насрано то сенс підписувати ще?