Рубіо назвав три ключові елементи для миру: територіальні питання, гарантії безпеки та відновлення України

Держсекретар США Марко Рубіо розповів, що буде головним у потенційній мирній угоді між Україною та РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.

Він зазначив, що "ми всі знаємо, які елементи має містити така угода".

"Потрібно обговорити, як будуть виглядати території і кордони після закінчення конфлікту. Потрібно обговорити законне прагнення України до безпеки в довгостроковій перспективі, щоб уникнути повторного вторгнення. Потрібно обговорити, як відбудеться відновлення України, як відбудеться відбудова країни, яка зазнала стільки нападів за останні три з половиною роки. Це все ключові елементи будь-якої угоди", – сказав Рубіо.

Та додав, що в межах такої угоди "кожна сторона повинна буде чимось поступитися, це факт".

Раніше Рубіо заявив, що Україна повинна вирішувати питання щодо своїх територій, оскільки це її земля.