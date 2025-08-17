УКР
Рубіо назвав три ключові елементи для миру: територіальні питання, гарантії безпеки та відновлення України

Марк Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо розповів, що буде головним у потенційній мирній угоді між Україною та РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.

Він зазначив, що "ми всі знаємо, які елементи має містити така угода".

"Потрібно обговорити, як будуть виглядати території і кордони після закінчення конфлікту. Потрібно обговорити законне прагнення України до безпеки в довгостроковій перспективі, щоб уникнути повторного вторгнення. Потрібно обговорити, як відбудеться відновлення України, як відбудеться відбудова країни, яка зазнала стільки нападів за останні три з половиною роки. Це все ключові елементи будь-якої угоди", – сказав Рубіо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубіо про мирну угоду: Україна і Росія повинні піти на поступки

Та додав, що в межах такої угоди "кожна сторона повинна буде чимось поступитися, це факт".

Раніше Рубіо заявив, що Україна повинна вирішувати питання щодо своїх територій, оскільки це її земля.

переговори з Росією (1400) Рубіо Марко (267)
+12
Вона обіцяє не оприлюднювати плівки, де Трампа обсцикають неповнолітні московські повії.
17.08.2025 19:19 Відповісти
+8
Чим поступається московія? Тим що її не належить ?
17.08.2025 19:17 Відповісти
+4
Пішов тиск сраних ковбойцев по всім фронтам. Будапешт - то не гарантіїї безпеки, то лайно. Лох повівся. А ось НОВІ гарантіїї самого Трампа - то класс, зуб даю, хрест на пузі і *** буду. Те, що треба.
17.08.2025 19:18 Відповісти
Відновлення України на залишках території?((Чи будете путінову частину відновлювати?(((
17.08.2025 19:17 Відповісти
Тампон вже запропонував ***** допомагати добувати і ділити корисні копалини на окупованих українських територіях. Так що думаю Тампон не просто так всирається щоб ***** здати Україну. На окуповаих територіях можна безкоштовно і безконтрольно добувати все що хочеш. Це краще ніж це робити на підконтрольній Україні території де працює Єіропейські права, закони і зобов'язання. Вангую що Тампон ще запропонує ***** завести на окуповані території дешеву раб силу з Азії і Африки. Одним словом з окупованих територій зроблять таку гангрену що і остальний шматок України загниється
17.08.2025 19:41 Відповісти
Вони сформують фонд, який будуть контролювати прокремлівські агенти. Які будуть виділятись на відновлення України, а насправді підуть в рашку типу для відновлення окупованих. А потім виставлять рахунок Україні, типу ви вкрали гроші. Це настільки очевидне майбутнє, і всі це розуміють.
17.08.2025 20:03 Відповісти
Видно і ніби репарації бахнуть на відновлення общєва данбаса і крима(((
17.08.2025 20:50 Відповісти
Чим поступається московія? Тим що її не належить ?
17.08.2025 19:17 Відповісти
Вона обіцяє не оприлюднювати плівки, де Трампа обсцикають неповнолітні московські повії.
17.08.2025 19:19 Відповісти
Ви-сексист! Може, трампа обсцикають неповнолітні хлопчики...
17.08.2025 21:12 Відповісти
нічим. Але в неї армія росте з кожнем днем, у нас окопи ніким зайняти. На жаль. А якщо ще американці перестануть допомогати...
навіть не з наю - що в такій ситуації Зєлі робити.
17.08.2025 19:21 Відповісти
Зеля з Татаровим і Кошовим в окоп піде. Чеченців вбивати.
17.08.2025 19:26 Відповісти
за прикладом пакистану та iндii,по тихому, обзавестись ядерною зброэю.
17.08.2025 19:28 Відповісти
Ага, це ж так просто! Особливо зараз. На Привозі купити?
17.08.2025 19:34 Відповісти
то на якому привозi придбали iншi? та ще й так швидко.
17.08.2025 19:37 Відповісти
Нажаль не сперечаюся про окопи. Тут і влада винувата , і самі українці які придумують купу відмазок чого мобілізуватися повинен хтось інший а не вони ...
17.08.2025 19:32 Відповісти
Ця війна має екзистенційний характер. Ніхто ніким не поступається. Ми просто самі себе ліквідовуємо і допомагаємо рузкім. Типу відкрили віконце і вистрибнули. І всі інши споглядачі видихноть, нарешті жертва сконає.
Після такого перемир'я/миру наша держава проіснує від 1 до 4 років до повної окупації. Бо завжди, ЗАВЖДИ держава як структура розвалюється в подібних умовах, чи то демократія, чи то диктатура, сама суть держави протирічить тому, що буде. Вона не зможе функціонувать в основі своїй і при наступній атаці просто апатично вмре. Це не унікальна ситуація в історії, люди просто не вчаться.

Це не Корейський сценарій, бо там була фактична окупація півдня військами США/ООН. Це буквально афганський, в'єтнамський, сирійський сценарії. Тільки от Турція не зачищає Сирію тепер від сирійців, а рузкіє будуть, як це зробили вже на окупованій.
17.08.2025 20:07 Відповісти
Пішов тиск сраних ковбойцев по всім фронтам. Будапешт - то не гарантіїї безпеки, то лайно. Лох повівся. А ось НОВІ гарантіїї самого Трампа - то класс, зуб даю, хрест на пузі і *** буду. Те, що треба.
17.08.2025 19:18 Відповісти
забористе у них курево
17.08.2025 19:18 Відповісти
Рубіо , а деж вивід руснівих військ з теріторії України ,виходить шо США не захищають Україну зі зброєю в своїх руках , а землі українські вимагають віддати окупанту ? шо ви потвори ,собі дозволяєте ?!!! рубіо ,пішов на.. й !!!
17.08.2025 19:20 Відповісти
Коли почалася війна, весь світ спокійно спостерігав,як Україна вмивається кровавими слізьми... Іще тоді стало зрозуміло що ніхто не допоможе і справедливості в цьому світі немає. Ви дійсно думаєте що зараз накінець буде якась справедливість і хтось буде захищати інтереси України? Тут до бабки не треба ходити щоб зрозуміти, що США і рашка будуть між собою торгуватися територіями Ураїни,тому що історія нам показує,що так було завжди, не раз ці двоє розділяли країни навпіл і кожен брав під свій контроль частину, хоча б згадати ту саму Корею...
17.08.2025 19:49 Відповісти
ще до війни в 1975 році ,ця сітуація була на темниках ,починаючи з балканського конфлікту ,і в тих папірцях було виключення до України ,якшо буде спротив ,то треба буде приймати бажання народу ,бо то доді в світі , дуже демократію просували...так шо уявіть коли цю програму започаткували ,і єдина людина яка могла дати Україні можливість бути ,це був Порошенко ,на жаль ждуни книжок не читають ...
17.08.2025 19:58 Відповісти
Якщо подивитися глибше, то шанс Україні міг дати ще В.Чорновіл. А так то згідний з вами, ждуни свою справу зробили і тепер по факту маємо те що маємо.
17.08.2025 20:05 Відповісти
Нагадую - на підльоті літаків Трампа й хйла до аредрому військові бази вибухнула новина у ЗМІ США - тете-а тет відміняється , до Вітькова підсадили Рубіо .
Рибачук в прямому ефірі Радіо Свобода миттєво відзначив - це плюс для України! Бо на Рубіо висить три іпостасі , включаючи й Голова нацбезпеки ...
ось тепер маємо користь від того, що рейганісти зламали плани тампона тет-а-тетити з хйлом .

Рубіо виклав офіційні дані - є у партнерів час Буратінку обробляти предметно!
17.08.2025 19:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mq42FT7DHOQ&t=92s

як рейганісти зламали плани тет-а-тетити тампону з хйлом
17.08.2025 19:29 Відповісти
Трамп (як і будь-який інший президент США) не може одноосібно скасувати закон, ухвалений Конгресом.

Щоб повністю відмінити або змінити законодавчий акт (наприклад, CAATSA чи акти про невизнання анексії Криму), потрібно:

Ініціатива в Конгресі - хтось із сенаторів чи членів Палати представників має подати законопроєкт про скасування чи зміну.

Голосування - обидві палати повинні його ухвалити.

Підпис президента - тільки тоді зміни набудуть чинності.

Президент має дві «лазівки»:

Waiver (виняток/послаблення) - він може тимчасово призупинити дію санкцій або окремих обмежень, якщо обґрунтує, що це «в інтересах нацбезпеки США». Це те, що було в CAATSA.

Виконавчі накази (Executive Orders) - може деталізувати, як саме застосовуються санкції, але не скасувати сам закон.

Скасувати закон - тільки через Конгрес.

Послабити застосування - президент може сам (але в межах, які Конгрес дозволив).
17.08.2025 19:33 Відповісти
відповідь чату GPTна моє наступне

Ви дуже точно сформулювали головну юридичну й політичну колізію 🙌

📌 Розкладаю по кроках, як це реально працює у США:

Акт невизнання Криму (Crimea Declaration + закони CAATSA, NDAA тощо) залишається в силі, доки Конгрес його не скасує.

Президент не має права підписом «однією рукою» відмінити.
Він може лише тимчасово не застосовувати санкції (waiver), але це не означає визнання анексії.
Юридично позиція США залишається: Крим - це Україна.

Якщо Трамп завтра дає Путіну «гарантії», то вони будуть політичними, а не юридичними.

У міжнародному праві гарантії безпеки повинні мати внутрішню легітимність (тобто базуватися на законах).

Якщо президент підписує обіцянку, яка суперечить чинним законам США, це буде сприйматися як політична заява, але юридично зобов'язати країну вона не зможе.
Конгрес може в будь-який момент перекреслити обіцянку президента.

Якщо Трамп піде на угоду й «закриє очі» на Крим, Сенат і Палата представників можуть ухвалити нову резолюцію або навіть посилити санкції.

І це стане офіційною позицією США, а президент залишиться «сам на сам» зі своєю обіцянкою.

Чому поспіх саме зараз, поки Конгрес у відпустці?

Трамп справді може розраховувати на політичний маневр: зробити заяви, почати переговори, навіть підписати меморандум - і подати це як «мирний прорив».
Але без Конгресу він не може надати юридично обов'язкових гарантій, які б змінювали статус Криму.

Реальність для Зеленського.

Якщо Трамп почне тиснути, то аргумент української сторони простий: «ви не можете гарантувати того, що Конгрес не підтримає».

Тобто навіть якщо на папері буде «гарантія від США», вона може розсипатися після повернення Конгресу з канікул.

👉 Висновок:

«Гарантія від Трампа» без участі Конгресу - це радше політична обіцянка, ніж юридично зобов'язуючий документ.

Поспіх пояснюється тим, що Трамп хоче встигнути створити політичний «факт», перш ніж Конгрес повернеться й почне блокувати його маневри.
17.08.2025 19:45 Відповісти
Рубіо ,ти мені рубль винен !
17.08.2025 19:27 Відповісти
До питання про окопи. У Європі вештаються 640 тис. українців призивного віку. З них можна сформувати не одну бригаду. Може не надто боєздатну, але бригаду. У співвідношенні 5:1 воювати будуть. Під обстрілами навіть безнадійний ухилянт стає солдатом. Німецький Верховний суд 12 лютого ц.р. вирішив, що війна в Україні - не підстава переховуватися у Німеччині особі призивного віку. При потребі європейці заповнять окопи нашими ухилянтами набагато швидше, ніж наші ТЦК. Це як зі заводом Rheinmetall. Німецький вже працює, а для українського лише шукають площадку.
17.08.2025 19:28 Відповісти
Да в Украине достаточно. Смотришь у кого больше пенсия - всех на мобилизацию. Заодно пенсионный фонд сократим.
17.08.2025 19:37 Відповісти
В окопах якого напрямку перебуваєте особисто, що так жваво обговорюєте їх заповнення "ухилянтами"?
17.08.2025 20:11 Відповісти
хер ми яких гарантій отримаєм, не знаю як, але треба робити свою ядрену бімбу, іншого шляху немає
17.08.2025 19:28 Відповісти
Ні, є ще найголовніший елемент - суверенітет України.
Без суверенінету всі ключові елементи - ніщо.
17.08.2025 19:29 Відповісти
❗️Згідно Конституції України неможливо відмовитись від території чи здійснювати торг землею, - Зеленський категорично відмовився віддавати будь-які території України
17.08.2025 19:29 Відповісти
завтра, 18 серпня побачимо категоричну відмову зеленого згідно Констітуції.
17.08.2025 19:45 Відповісти
Та все ж - це буде рішення ЄС , вовчина відповідь Трампу? Ну Трмап же не хйлокдбіст... Але!!! Я зрозуміла , чому партнерів запустять після перемовин з вовкою тет- а тет !!!!!
хйло передало Трампу компромат на вовку ще в авто з аеродрому?
17.08.2025 20:00 Відповісти
Та нехай скільки завгодно триндять а «Нам Своє Робити».І так мало не потонули в допомозі під девізом - якнайменше і якнайпізніше.
17.08.2025 19:30 Відповісти
А якщо не мобізують наші ТЦК, то це зроблять окупанти. І ніхто нікого не питатиме. Двох-трьох - під стінку, а всі решти вдосвіта черги займатимуть. Факти тут.
Залишився в окупації - забрали в армію: Як колишній атовець потрапив у полон батальйону "Свобода"

Автор: БутусовПлюс Джерело: https://censor.net/ua/r3568776
17.08.2025 19:31 Відповісти
Так ждем когда депутатов мобилируют. А то их Россия сделает.
17.08.2025 19:36 Відповісти
Спочатку ми разом з Москвою Україну каструємо, а потім почнемо відновлювати-каже Рубіо. ПНХ, таварісчь, разом з ******!
17.08.2025 19:34 Відповісти
17.08.2025 19:35 Відповісти
Пустые обещания, чтобы через пару лет сказать - кто же знал, что так будет.
17.08.2025 19:35 Відповісти
Зміна кордонів це міжнародний злочин. І надіюсь що всі тварі які це пропонують щоб задобрити людоїда, понесуть покарання.
17.08.2025 19:36 Відповісти
Все логічно, для Трамп зейло і ***** все єдино, що ви від нього чекали?
Його обрав народ США.
17.08.2025 19:36 Відповісти
Нехай рубіо поступиться Аляски, факт
17.08.2025 19:42 Відповісти
нащо ви пишите дурню? рашка воює з сша?
17.08.2025 19:48 Відповісти
ПНХ псина *************.
17.08.2025 19:45 Відповісти
Суки, территориальные вопросы не должны обсуждаться. У нас есть международно признанные границы.
17.08.2025 19:47 Відповісти
Трамп - путінський холуй і практично немає шансу йому стати іншим.
17.08.2025 19:48 Відповісти
Якби в 2014 ми почали тихенько збагачувати уран то вже мали б достатньо для ліквідації загроз...
17.08.2025 19:50 Відповісти
Вiд Лiссабона до Сахалiна. Довай, Рубiо!!! Уперед!!! Не будь чмом!!!
17.08.2025 19:52 Відповісти
Всі територіальна питання між рос і укр давно вирішені та всі угоди підписані. До речі особисто ******.
Якщо на них насрано то сенс підписувати ще?
17.08.2025 19:58 Відповісти
Тромбу конче треба приховати провали , в економіці і внутрішній політиці , хоча б якимось "успіхами" в політиці зовнішній !
17.08.2025 20:01 Відповісти
Україна повинна чимось поступитися, тому що на неї напав путлєр?!
17.08.2025 20:15 Відповісти
Соромлюсь запитати, а які ще "гарантії" можуть бути надійніше потужного "Будапештського меморандуму"?
17.08.2025 20:21 Відповісти
Відновлення України це хабар зеленій нечесті за капітуляцію. Вони навіть вікна що повибивало не можуть пів року вставити.
17.08.2025 20:42 Відповісти
Takze i Taivaniu budet garantiji i peregovori,jesli kitaj napadiot na nix.Nado bylo davit kacapov ugrozaja sankcijami sto obecal tramp,a potom posle nix tolko dogovarivitsia.
17.08.2025 20:50 Відповісти
Набожному Рубіо рекомендую ще раз перечитати Книгу Буття 4 розд. там про братів ідеться мова.
17.08.2025 20:57 Відповісти
Цей вихідець з Куби пахне якимось Кастро, якщо не Москвою, якою смердить Трамп.
17.08.2025 20:57 Відповісти
 
 