Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом
Президент Украины прибыл в Вашингтон для запланированных встреч с президентом США и европейскими лидерами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале.
"Уже прибыл в Вашингтон. Завтра встреча с Президентом Трампом. Завтра же будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен Президенту США за приглашение", - говорится в публикации.
Он подчеркнул, что все одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну. И чтобы был длительный мир. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока - часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали вроде бы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало. Конечно, не стоило отдавать Крым тогда так же как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков.
"Украинцы борются за свою землю, за свою независимость. Сейчас у наших воинов есть успехи в Донецкой и Сумской областях. Уверен, защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен Президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь. Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру", - подчеркивает Президент.
Треба було напасти на сусідню країну, перетворити її в попел, вбити мільйон людей, викрасти дітей, гвалтувати жінок, відрізати голови супротивникам, анексувати чужу територію, внести до своєї конституції, вкрасти чужу власність, зерно і все інше. І вуаля! Президент сша буде повзати перед тобою на колінах з червоною доріжкою. Тепер це так працює.
Трамп - неук . Він взагалі не має права вирішувати за Україну, бо Україна - батьківщина усіх европейців
США - 200 років , Україні - 8000 літ
-Володя,короче,план такий.
Ти від мене не відходиш ні на крок.
Говорити буде Канцлер Мерц.
Президент Макрон зачинить Єрмака в туалеті і підіпре двері.
Зеленський:
-А що мені робити?
-Нічого.Мовчати і насуплювати брови,
демонструючи незламність і потужність!
Потім з рештою делегації.
За це попросить послугу.
Зе може не безпосередньо віддати - обміняти, просто ВСУ виведуть частково. Там здадуть, тут обміняють.
Будемо подивитися та почекати , як ЛІДОР буде гарантії намародереного та особистої безпеки вимолювати від Рудого Діда та євроЛІДОРОВ ... тільки на них в НЬОГО і надія, бо в НЕНЬЦІ за всі ці цвинтарі, біженців та руйнування ЙОГО чекає СТАДІОН та клітка на полі с глядачами на трибунах - родичами загиблих та покаліченими .
США - світовий шериф, - при головному шерифу Трампу на стороні агресора, сором'язливо прикриваючись лукавою риторикою, порожніми дедлайнами, ультиматумами.
Нічого конкретного, крім акторської майстерності, нарциссизму, фанфаронство, самозвеличення
Таке вже було в історії - Європа, в часи до Мюнхен38 і пізніше автоматично, по замовчуванню, стала на сторону агресора, чим заохочувала Гітлера до продовження завоювань.
На днях один самодіяльний політолог, якого можна вважати одночасно песимістом і старим мудаком, сказав буквально наступне:
"Україна. Путін. Трамп... Яка різниця між Путіним і Трампом? Путін знає що таке Україна, знає місцевість і вміє читати карту... Трамп не орієнтується в географії, - в карту дивиться як "в афишу коза".
Путін намагається загарбати чуже, вважаючи його "исконно русским", а Трамп береться торгувати не своїм, тим, що йому невідоме, абсолютно байдуже...
Тут немає конфлікту інтересів.
Для Путіна то кривава геополітична гра, жорстока політика агресора, а для Трампа банальне марнославство, - позерство, суцільна vanity fair/ ярмарка тщеславия/ярмарок марнославства, гонитва за призом - премією миру Нобеля."
До речі Чемберлена, Гітлера намагалися подати як кандидатів на премію Нобеля, а США Рузвельта симулювали глибокий нейтралітет навіть тоді, коли Luftwaffe методично стирало з лику планети Лондон, та інші міста Великобританії кровного союзника США..