Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом

Президент Украины прибыл в Вашингтон для запланированных встреч с президентом США и европейскими лидерами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале.

"Уже прибыл в Вашингтон. Завтра встреча с Президентом Трампом. Завтра же будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен Президенту США за приглашение", - говорится в публикации.

Он подчеркнул, что все одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну. И чтобы был длительный мир. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока - часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали вроде бы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало. Конечно, не стоило отдавать Крым тогда так же как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков.

"Украинцы борются за свою землю, за свою независимость. Сейчас у наших воинов есть успехи в Донецкой и Сумской областях. Уверен, защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен Президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь. Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру", - подчеркивает Президент.

