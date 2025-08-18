РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10173 посетителя онлайн
Новости Встреча Трампа и Зеленского
3 726 27

Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом

Зеленский прибыл в Вашингтон

Президент Украины прибыл в Вашингтон для запланированных встреч с президентом США и европейскими лидерами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале.

"Уже прибыл в Вашингтон. Завтра встреча с Президентом Трампом. Завтра же будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен Президенту США за приглашение", - говорится в публикации.

Он подчеркнул, что все одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну. И чтобы был длительный мир. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока - часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали вроде бы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало. Конечно, не стоило отдавать Крым тогда так же как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков.

"Украинцы борются за свою землю, за свою независимость. Сейчас у наших воинов есть успехи в Донецкой и Сумской областях. Уверен, защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен Президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь. Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру", - подчеркивает Президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если мы слабы с Москвой, мы готовимся к конфликтам завтрашнего дня, - Макрон

Автор: 

Зеленский Владимир (21598) Трамп Дональд (6377)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
І що, йому вже червону доріжку не постелили? Не аплодували? Не зустрічали у трапа з почестями? Не назвали класним парнем? Шкода.

Треба було напасти на сусідню країну, перетворити її в попел, вбити мільйон людей, викрасти дітей, гвалтувати жінок, відрізати голови супротивникам, анексувати чужу територію, внести до своєї конституції, вкрасти чужу власність, зерно і все інше. І вуаля! Президент сша буде повзати перед тобою на колінах з червоною доріжкою. Тепер це так працює.
показать весь комментарий
18.08.2025 06:28 Ответить
+11
Урсула фон дер Ляєн:

-Володя,короче,план такий.

Ти від мене не відходиш ні на крок.

Говорити буде Канцлер Мерц.

Президент Макрон зачинить Єрмака в туалеті і підіпре двері.

Зеленський:

-А що мені робити?

-Нічого.Мовчати і насуплювати брови,

демонструючи незламність і потужність!
показать весь комментарий
18.08.2025 06:46 Ответить
+8
Треба тикать носом Трампа у карти де була Трипільська єра , і де родичи хутина ( андрофагі) по лісам як кікімори сиділи

Трамп - неук . Він взагалі не має права вирішувати за Україну, бо Україна - батьківщина усіх европейців
США - 200 років , Україні - 8000 літ
показать весь комментарий
18.08.2025 06:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що, йому вже червону доріжку не постелили? Не аплодували? Не зустрічали у трапа з почестями? Не назвали класним парнем? Шкода.

Треба було напасти на сусідню країну, перетворити її в попел, вбити мільйон людей, викрасти дітей, гвалтувати жінок, відрізати голови супротивникам, анексувати чужу територію, внести до своєї конституції, вкрасти чужу власність, зерно і все інше. І вуаля! Президент сша буде повзати перед тобою на колінах з червоною доріжкою. Тепер це так працює.
показать весь комментарий
18.08.2025 06:28 Ответить
рудий боїться не угодить пуйлу
показать весь комментарий
18.08.2025 06:35 Ответить
Треба тикать носом Трампа у карти де була Трипільська єра , і де родичи хутина ( андрофагі) по лісам як кікімори сиділи

Трамп - неук . Він взагалі не має права вирішувати за Україну, бо Україна - батьківщина усіх европейців
США - 200 років , Україні - 8000 літ
показать весь комментарий
18.08.2025 06:48 Ответить
У нього, черевики в глині… і на костюм, крипти немає!!
показать весь комментарий
18.08.2025 07:47 Ответить
де червоний килим і фанфари ?
показать весь комментарий
18.08.2025 06:33 Ответить
Якби вiн привiз плiвки про старого педофiла, то усе б було!
показать весь комментарий
18.08.2025 06:49 Ответить
Урсула фон дер Ляєн:

-Володя,короче,план такий.

Ти від мене не відходиш ні на крок.

Говорити буде Канцлер Мерц.

Президент Макрон зачинить Єрмака в туалеті і підіпре двері.

Зеленський:

-А що мені робити?

-Нічого.Мовчати і насуплювати брови,

демонструючи незламність і потужність!
показать весь комментарий
18.08.2025 06:46 Ответить
Трамп це розумiе, тому Вовочку виебуть без свiдкiв)))
показать весь комментарий
18.08.2025 06:52 Ответить
Трамп буде з ним одним говорити, відведено начебто 2-3 години.
Потім з рештою делегації.
показать весь комментарий
18.08.2025 06:59 Ответить
трампло буде його умовляти на капітуляцію
показать весь комментарий
18.08.2025 08:09 Ответить
Я думаю він йому запропонує зберегти владу в країні, ще на 4-5 років.
За це попросить послугу.

Зе може не безпосередньо віддати - обміняти, просто ВСУ виведуть частково. Там здадуть, тут обміняють.
показать весь комментарий
18.08.2025 08:12 Ответить
!!!!
показать весь комментарий
18.08.2025 08:41 Ответить
вова !!! ну покажи ти додіку не сам кінець . а карти . він з венсом так просили удвох . якщо до орального кабінету поставлять піаніно то і сам кінець покажи коли знову скажуть що в тебе немає карт
показать весь комментарий
18.08.2025 07:18 Ответить
Дай Боже Україні мир
показать весь комментарий
18.08.2025 07:19 Ответить
Будущее Украины определит шашлычник с туманом в голове и с корешами-регионалами - все идиоты напряглись в надежде на хороший исход переговоров.
показать весь комментарий
18.08.2025 07:39 Ответить
Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу - частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Шо, опять он?
показать весь комментарий
18.08.2025 07:40 Ответить
Не "прибув до Вашингтона", а приїхав за наказом . Та ще й Трамп всіх цих урсул- макронов викликав на такий собі корпоративний виступ фронтмена Квартал95.
Будемо подивитися та почекати , як ЛІДОР буде гарантії намародереного та особистої безпеки вимолювати від Рудого Діда та євроЛІДОРОВ ... тільки на них в НЬОГО і надія, бо в НЕНЬЦІ за всі ці цвинтарі, біженців та руйнування ЙОГО чекає СТАДІОН та клітка на полі с глядачами на трибунах - родичами загиблих та покаліченими .
показать весь комментарий
18.08.2025 07:46 Ответить
Зеленський, президент України прибув "на килим" в Білий Дім, в адміністрацію США, яка при Трампу перетворилася на адвокатську контору Кремля і де на нього, - на Україну, жертву агресії, будуть чинити "миротворчий" тиск: жертва має покоритися...

США - світовий шериф, - при головному шерифу Трампу на стороні агресора, сором'язливо прикриваючись лукавою риторикою, порожніми дедлайнами, ультиматумами.

Нічого конкретного, крім акторської майстерності, нарциссизму, фанфаронство, самозвеличення

Таке вже було в історії - Європа, в часи до Мюнхен38 і пізніше автоматично, по замовчуванню, стала на сторону агресора, чим заохочувала Гітлера до продовження завоювань.

На днях один самодіяльний політолог, якого можна вважати одночасно песимістом і старим мудаком, сказав буквально наступне:

"Україна. Путін. Трамп... Яка різниця між Путіним і Трампом? Путін знає що таке Україна, знає місцевість і вміє читати карту... Трамп не орієнтується в географії, - в карту дивиться як "в афишу коза".

Путін намагається загарбати чуже, вважаючи його "исконно русским", а Трамп береться торгувати не своїм, тим, що йому невідоме, абсолютно байдуже...

Тут немає конфлікту інтересів.

Для Путіна то кривава геополітична гра, жорстока політика агресора, а для Трампа банальне марнославство, - позерство, суцільна vanity fair/ ярмарка тщеславия/ярмарок марнославства, гонитва за призом - премією миру Нобеля."

До речі Чемберлена, Гітлера намагалися подати як кандидатів на премію Нобеля, а США Рузвельта симулювали глибокий нейтралітет навіть тоді, коли Luftwaffe методично стирало з лику планети Лондон, та інші міста Великобританії кровного союзника США..
показать весь комментарий
18.08.2025 07:50 Ответить
Повторяю у ботаксного педофильного Шныря сейчас два козыря слабоумный нарцисс тампон( педофильный агент краснов) и бенин Оманский Нарик ( проект кремля Буратино) и если бы в 21 году победило это ржавое Существо Украины уже не было, на это и был расчет бункерной Крысы, а теперь посмотрим какие санкции "введет" таМпон.....их не будет....потому что его яйца как и бениного Нарика в кремле....
показать весь комментарий
18.08.2025 08:43 Ответить
чий ти "проект" навіть здогадуватись не треба!
показать весь комментарий
18.08.2025 08:50 Ответить
да, я не из ваших паДлоляцких **********))
показать весь комментарий
18.08.2025 09:08 Ответить
А де червона доріжка для "найвелмчнішого"лідера чи то лише для воєних злочинців ? Тільки його слова що наш народ буде вдячний Трампу ,за що ?
показать весь комментарий
18.08.2025 08:50 Ответить
абсолютна, 100% упевненість, що наш президент жодних чергових "мінських" договорняків не подішить!
показать весь комментарий
18.08.2025 08:54 Ответить
Дегенерат!!! твой Нарик уже все подписал в Омане....но тебе это не раскажут на едином гавнофоне...
показать весь комментарий
18.08.2025 09:06 Ответить
Як завжди, в костюмі.
показать весь комментарий
18.08.2025 09:07 Ответить
 
 