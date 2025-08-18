Зеленський прибув до Вашингтону для зустрічі з Трампом
Президент України прибув у Вашингтон для запланованих зустрічей з президентом США та європейськими лідерами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Уже прибув у Вашингтон. Завтра зустріч із Президентом Трампом. Завтра ж говоритимемо з європейськими лідерами. Вдячний Президенту США за запрошення", - йдеться у публікації.
Він наголосив, що усі однаково хочуть швидко та надійно закінчити цю війну. І щоб був тривалий мир. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто "безпекові гарантії" у 1994 році, але це не спрацювало. Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків.
"Українці борються за свою землю, за свою незалежність. Зараз у наших воїнів є успіхи на Донеччині та Сумщині. Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний Президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру", - підкреслює Президент.
Треба було напасти на сусідню країну, перетворити її в попел, вбити мільйон людей, викрасти дітей, гвалтувати жінок, відрізати голови супротивникам, анексувати чужу територію, внести до своєї конституції, вкрасти чужу власність, зерно і все інше. І вуаля! Президент сша буде повзати перед тобою на колінах з червоною доріжкою. Тепер це так працює.
Трамп - неук . Він взагалі не має права вирішувати за Україну, бо Україна - батьківщина усіх европейців
США - 200 років , Україні - 8000 літ
-Володя,короче,план такий.
Ти від мене не відходиш ні на крок.
Говорити буде Канцлер Мерц.
Президент Макрон зачинить Єрмака в туалеті і підіпре двері.
Зеленський:
-А що мені робити?
-Нічого.Мовчати і насуплювати брови,
демонструючи незламність і потужність!
Потім з рештою делегації.
За це попросить послугу.
Зе може не безпосередньо віддати - обміняти, просто ВСУ виведуть частково. Там здадуть, тут обміняють.
Будемо подивитися та почекати , як ЛІДОР буде гарантії намародереного та особистої безпеки вимолювати від Рудого Діда та євроЛІДОРОВ ... тільки на них в НЬОГО і надія, бо в НЕНЬЦІ за всі ці цвинтарі, біженців та руйнування ЙОГО чекає СТАДІОН та клітка на полі с глядачами на трибунах - родичами загиблих та покаліченими .
США - світовий шериф, - при головному шерифу Трампу на стороні агресора, сором'язливо прикриваючись лукавою риторикою, порожніми дедлайнами, ультиматумами.
Нічого конкретного, крім акторської майстерності, нарциссизму, фанфаронство, самозвеличення
Таке вже було в історії - Європа, в часи до Мюнхен38 і пізніше автоматично, по замовчуванню, стала на сторону агресора, чим заохочувала Гітлера до продовження завоювань.
На днях один самодіяльний політолог, якого можна вважати одночасно песимістом і старим мудаком, сказав буквально наступне:
"Україна. Путін. Трамп... Яка різниця між Путіним і Трампом? Путін знає що таке Україна, знає місцевість і вміє читати карту... Трамп не орієнтується в географії, - в карту дивиться як "в афишу коза".
Путін намагається загарбати чуже, вважаючи його "исконно русским", а Трамп береться торгувати не своїм, тим, що йому невідоме, абсолютно байдуже...
Тут немає конфлікту інтересів.
Для Путіна то кривава геополітична гра, жорстока політика агресора, а для Трампа банальне марнославство, - позерство, суцільна vanity fair/ ярмарка тщеславия/ярмарок марнославства, гонитва за призом - премією миру Нобеля."
До речі Чемберлена, Гітлера намагалися подати як кандидатів на премію Нобеля, а США Рузвельта симулювали глибокий нейтралітет навіть тоді, коли Luftwaffe методично стирало з лику планети Лондон, та інші міста Великобританії кровного союзника США..