Зеленський прибув до Вашингтону для зустрічі з Трампом

Президент України прибув у Вашингтон для запланованих зустрічей з президентом США та європейськими лідерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Уже прибув у Вашингтон. Завтра зустріч із Президентом Трампом. Завтра ж говоритимемо з європейськими лідерами. Вдячний Президенту США за запрошення", - йдеться у публікації.

Він наголосив, що усі однаково хочуть швидко та надійно закінчити цю війну. І щоб був тривалий мир. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто "безпекові гарантії" у 1994 році, але це не спрацювало. Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків.

"Українці борються за свою землю, за свою незалежність. Зараз у наших воїнів є успіхи на Донеччині та Сумщині. Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний Президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру", - підкреслює Президент.

