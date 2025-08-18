Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 070 890 человек (+940 за сутки), 11 118 танков, 31 632 артсистемы, 23 148 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 070 890 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1070890 (+940) человек

танков - 11118 (+2) ед

боевых бронированных машин - 23148 (+5) ед

артиллерийских систем - 31632 (+43) ед

РСЗО - 1469 (+1) ед

средства ПВО - 1208 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 51685 (+157)

крылатые ракеты - 3558 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 58937 (+116)

специальная техника - 3942 (+0)

