Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 070 890 человек (+940 за сутки), 11 118 танков, 31 632 артсистемы, 23 148 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 070 890 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1070890 (+940) человек
  • танков - 11118 (+2) ед
  • боевых бронированных машин - 23148 (+5) ед
  • артиллерийских систем - 31632 (+43) ед
  • РСЗО - 1469 (+1) ед
  • средства ПВО - 1208 (+0) ед
  • самолетов - 422 (+0) ед
  • вертолетов - 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 51685 (+157)
  • крылатые ракеты - 3558 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны - 58937 (+116)
  • специальная техника - 3942 (+0)

Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
18.08.2025 08:13 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
18.08.2025 08:20 Ответить
Минув 4198 день москальсько-української війни.
167! одиниць знищеної техніки та 940 чумар
Сумарна результативність ППО перевалила за 56000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 070 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.
18.08.2025 08:48 Ответить
18.08.2025 08:50 Ответить
 
 