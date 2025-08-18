Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 070 890 человек (+940 за сутки), 11 118 танков, 31 632 артсистемы, 23 148 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 070 890 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1070890 (+940) человек
- танков - 11118 (+2) ед
- боевых бронированных машин - 23148 (+5) ед
- артиллерийских систем - 31632 (+43) ед
- РСЗО - 1469 (+1) ед
- средства ПВО - 1208 (+0) ед
- самолетов - 422 (+0) ед
- вертолетов - 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 51685 (+157)
- крылатые ракеты - 3558 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны - 58937 (+116)
- специальная техника - 3942 (+0)
167! одиниць знищеної техніки та 940 чумар
Сумарна результативність ППО перевалила за 56000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 070 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.