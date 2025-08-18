Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 070 890 осіб (+940 за добу), 11 118 танків, 31 632 артсистеми, 23 148 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 070 890 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 18.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1070890 (+940) осіб
- танків – 11118 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23148 (+5) од
- артилерійських систем – 31632 (+43) од
- РСЗВ – 1469 (+1) од
- засоби ППО – 1208 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51685 (+157)
- крилаті ракети – 3558 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58937 (+116)
- спеціальна техніка – 3942 (+0)
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар18.08.2025 08:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль