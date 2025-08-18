УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9159 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Ліквідація російських окупантів
1 197 1

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 070 890 осіб (+940 за добу), 11 118 танків, 31 632 артсистеми, 23 148 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 070 890 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 18.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу  – близько 1070890 (+940) осіб
  • танків – 11118 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 23148 (+5) од
  • артилерійських систем – 31632 (+43) од
  • РСЗВ – 1469 (+1) од
  • засоби ППО – 1208 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51685 (+157)
  • крилаті ракети  – 3558 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 58937 (+116)
  • спеціальна техніка – 3942 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищено 17 розрахунків ворожих операторів БпАК за добу, - Сили оборони Півдня

Втрати ворога

 

Автор: 

армія рф (18477) Генштаб ЗС (7114) ліквідація (4356) знищення (7992)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
18.08.2025 08:13 Відповісти
 
 