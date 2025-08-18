Путину нельзя доверять, поддержка Украины будет продолжаться, - премьер Канады Карни
Канада настаивает, что ни одно решение по Украине не может приниматься без ее участия, а предстоящая встреча с европейскими лидерами и генсеком НАТО усилит евроатлантическую безопасность.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в офисе премьер-министра Канады Марка Карни после завершения виртуальной встречи лидеров "Коалиции желающих".
"Премьер-министр отметил, что, как показывает опыт, доверять российскому президенту Путину нельзя. Таким образом, действующие дипломатические действия должны быть усилены дальнейшим военным и экономическим давлением на Россию с целью прекращения ею агрессии", - отметили в офисе Карни
В ведомстве добавили, что "долгосрочный мир и безопасность Украины должны обеспечивать сильные Вооруженные силы Украины, которые будут поддерживать надежные гарантии безопасности от "Коалиции желающих" и США". "Канада тесно согласовывает свои действия с президентом Зеленским и нашими партнерами, пытаясь нарастить поддержку Украины и укрепить общую приверженность ее миру и безопасности", - отметили в офисе главы канадского правительства.
В Карни также выразили поддержку предстоящей встрече президента Зеленского, европейских лидеров и генсека НАТО". "Этот подход соответствует принципу "никакого решения в отношении Украины - без Украины" и "никакого решения о Европе - без Европы. Он также способствует долгосрочной безопасности Украины, Европы и евроатлантического сообщества", - отметили в ведомстве.
Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Говоріть ще....підтримуйте
Щойно президент України Володимир Зеленськи прибув до Вашингтону, де завтра має https://zn.ua/ukr/POLITICS/tramp-zavtra-spochatku-pohovorit-z-zelenskim-a-potim-z-jevropejskimi-liderami-zmi.html зустрітися з главою американської держави Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Про це о 5:41 https://t.me/V_Zelenskiy_official/15662 повідомив офіційний телеграм-канал президента України.
Зеленський каже, що вдячний президенту США за запрошення і запевняє, що всі учасники зустрічей "однаково хочуть швидко та надійно закінчити цю війну".
Президент не має права підписом «однією рукою» відмінити.
Він може лише тимчасово не застосовувати санкції (waiver), але це не означає визнання анексії.
Юридично позиція США залишається: Крим - це Україна.
Якщо Трамп завтра «гарантії», то вони будуть політичними, а не юридичними.
У міжнародному праві гарантії безпеки повинні мати внутрішню легітимність (тобто базуватися на законах).
Якщо президент підписує обіцянку, яка суперечить чинним законам США, це буде сприйматися як політична заява, але юридично зобов'язати країну вона не зможе.
Конгрес може в будь-який момент перекреслити обіцянку президента.
Якщо Трамп піде на угоду й «закриє очі» на Крим, Сенат і Палата представників можуть ухвалити нову резолюцію або навіть посилити санкції.
І це стане офіційною позицією США, а президент залишиться «сам на сам» зі своєю обіцянкою.
Чому поспіх саме зараз, поки Конгрес у відпустці?
Трамп справді може розраховувати на політичний маневр: зробити заяви, почати переговори, навіть підписати меморандум - і подати це як «мирний прорив».
Але без Конгресу він не може надати юридично обов'язкових гарантій, які б змінювали статус Криму.
Реальність для Зеленського.
Якщо Трамп почне тиснути, то аргумент української сторони простий: «ви не можете гарантувати того, що Конгрес не підтримає».
Тобто навіть якщо на папері буде «гарантія від США», вона може розсипатися після повернення Конгресу з канікул.
не все так погано - чекаємо на завтра
Другу. Всім оцім лідерам, здебільшого балаболам, вде треба напрягти мозок, а не язик без кісток, і рятувати Україну абсолютно усіма силами, бо в її порятунку ледить порятунок їх ВЛАСНИХ країн і всього світу!! От прямо так і не інакше.