Путину нельзя доверять, поддержка Украины будет продолжаться, - премьер Канады Карни

Канада настаивает, что ни одно решение по Украине не может приниматься без ее участия, а предстоящая встреча с европейскими лидерами и генсеком НАТО усилит евроатлантическую безопасность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в офисе премьер-министра Канады Марка Карни после завершения виртуальной встречи лидеров "Коалиции желающих".

"Премьер-министр отметил, что, как показывает опыт, доверять российскому президенту Путину нельзя. Таким образом, действующие дипломатические действия должны быть усилены дальнейшим военным и экономическим давлением на Россию с целью прекращения ею агрессии", - отметили в офисе Карни

В ведомстве добавили, что "долгосрочный мир и безопасность Украины должны обеспечивать сильные Вооруженные силы Украины, которые будут поддерживать надежные гарантии безопасности от "Коалиции желающих" и США". "Канада тесно согласовывает свои действия с президентом Зеленским и нашими партнерами, пытаясь нарастить поддержку Украины и укрепить общую приверженность ее миру и безопасности", - отметили в офисе главы канадского правительства.

В Карни также выразили поддержку предстоящей встрече президента Зеленского, европейских лидеров и генсека НАТО". "Этот подход соответствует принципу "никакого решения в отношении Украины - без Украины" и "никакого решения о Европе - без Европы. Он также способствует долгосрочной безопасности Украины, Европы и евроатлантического сообщества", - отметили в ведомстве.

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.