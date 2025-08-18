Путіну не можна довіряти, підтримка України триватиме, - прем’єр Канади Карні

Канада наполягає, що жодне рішення щодо України не може ухвалюватися без її участі, а майбутня зустріч із європейськими лідерами та генсеком НАТО посилить євроатлантичну безпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в офісі премʼєр-міністра Канади Марка Карні після завершення віртуальної зустрічі лідерів "Коаліції охочих".

"Премʼєр-міністр наголосив на тому, що, як доводить досвід, довіряти російському президенту Путіну не можна. Таким чином, чинні дипломатичні дії мусять бути посилені подальшим військовим та економічним тиском на Росію з метою припинення нею агресії", - зазначили в офісі Карні

У відомстві додали, що "довготерміновий мир й безпека України повинні забезпечувати сильні Збройні сили України, які підтримуватимуть надійні безпекові гарантії від "Коаліції охочих" та США". "Канада тісно погоджує свої дії з президентом Зеленським та нашими партнерами, намагаючись наростити підтримку України та зміцнити спільну відданість її миру та безпеці", - наголосили в офісі глави канадського уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США можуть допомогти забезпечити мир в Україні через гарантії безпеки, - Карні

У Карні також висловили підтримку майбутній зустрічі президента Зеленського, європейських лідерів та генсека НАТО". "Цей підхід відповідає принципу "жодного рішення стосовно України - без України" і "жодного рішення про Європу - без Європи. Він також сприяє довготерміновій безпеці України, Європи та євроатлантичної спільноти", - зауважили у відомстві.

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.