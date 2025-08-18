УКР
Путіну не можна довіряти, підтримка України триватиме, - прем'єр Канади Карні

Карні не довіряє Путіну

Канада наполягає, що жодне рішення щодо України не може ухвалюватися без її участі, а майбутня зустріч із європейськими лідерами та генсеком НАТО посилить євроатлантичну безпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в офісі премʼєр-міністра Канади Марка Карні після завершення віртуальної зустрічі лідерів "Коаліції охочих".

"Премʼєр-міністр наголосив на тому, що, як доводить досвід, довіряти російському президенту Путіну не можна. Таким чином, чинні дипломатичні дії мусять бути посилені подальшим військовим та економічним тиском на Росію з метою припинення нею агресії", - зазначили в офісі Карні

У відомстві додали, що "довготерміновий мир й безпека України повинні забезпечувати сильні Збройні сили України, які підтримуватимуть надійні безпекові гарантії від "Коаліції охочих" та США". "Канада тісно погоджує свої дії з президентом Зеленським та нашими партнерами, намагаючись наростити підтримку України та зміцнити спільну відданість її миру та безпеці", - наголосили в офісі глави канадського уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США можуть допомогти забезпечити мир в Україні через гарантії безпеки, - Карні

У Карні також висловили підтримку майбутній зустрічі президента Зеленського, європейських лідерів та генсека НАТО". "Цей підхід відповідає принципу "жодного рішення стосовно України - без України" і "жодного рішення про Європу - без Європи. Він також сприяє довготерміновій безпеці України, Європи та євроатлантичної спільноти", - зауважили у відомстві.

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Канада (2247) Україна (6040) Карні Марк (37)
Кожне ваше слово то ну прямо дуже велика підтиимка...
Говоріть ще....підтримуйте
18.08.2025 08:05
Цитата: "путіну не можна довіряти" рівно як і трампу". Ці два ублюдки один одного коштують.
18.08.2025 08:26
Головне, що путєну сліпо вірить рижа чмоня.
18.08.2025 08:05
Головне, що путєну сліпо вірить рижа чмоня.
18.08.2025 08:05
А Трампу можна довіряти?
18.08.2025 08:06
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИБУВ ДО ВАШИНГТОНА І КАЖЕ, ЩО УКРАЇНУ ЗМУСИЛИ ВІДДАТИ КРИМ І ЧАСТИНУ ДОНБАСУ, А ТЕПЕР ТАК НЕ Український лідер дякує президенту США за запрошення і мподівається, що Росію примусять до справжнього миру.

Щойно президент України Володимир Зеленськи прибув до Вашингтону, де завтра має https://zn.ua/ukr/POLITICS/tramp-zavtra-spochatku-pohovorit-z-zelenskim-a-potim-z-jevropejskimi-liderami-zmi.html зустрітися з главою американської держави Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Про це о 5:41 https://t.me/V_Zelenskiy_official/15662 повідомив офіційний телеграм-канал президента України.

Зеленський каже, що вдячний президенту США за запрошення і запевняє, що всі учасники зустрічей "однаково хочуть швидко та надійно закінчити цю війну".
18.08.2025 08:29
Акт невизнання Криму (Crimea Declaration + закони CAATSA, NDAA тощо) залишається в силі, доки Конгрес його не скасує.

Президент не має права підписом «однією рукою» відмінити.

Він може лише тимчасово не застосовувати санкції (waiver), але це не означає визнання анексії.

Юридично позиція США залишається: Крим - це Україна.

Якщо Трамп завтра «гарантії», то вони будуть політичними, а не юридичними.

У міжнародному праві гарантії безпеки повинні мати внутрішню легітимність (тобто базуватися на законах).

Якщо президент підписує обіцянку, яка суперечить чинним законам США, це буде сприйматися як політична заява, але юридично зобов'язати країну вона не зможе.

Конгрес може в будь-який момент перекреслити обіцянку президента.

Якщо Трамп піде на угоду й «закриє очі» на Крим, Сенат і Палата представників можуть ухвалити нову резолюцію або навіть посилити санкції.

І це стане офіційною позицією США, а президент залишиться «сам на сам» зі своєю обіцянкою.

Чому поспіх саме зараз, поки Конгрес у відпустці?

Трамп справді може розраховувати на політичний маневр: зробити заяви, почати переговори, навіть підписати меморандум - і подати це як «мирний прорив».

Але без Конгресу він не може надати юридично обов'язкових гарантій, які б змінювали статус Криму.
Реальність для Зеленського.

Якщо Трамп почне тиснути, то аргумент української сторони простий: «ви не можете гарантувати того, що Конгрес не підтримає».
Тобто навіть якщо на папері буде «гарантія від США», вона може розсипатися після повернення Конгресу з канікул.
18.08.2025 08:07
https://www.youtube.com/watch?v=_iVxIRefu3k

не все так погано - чекаємо на завтра
18.08.2025 08:08
ти не можеш коротко описати ?
18.08.2025 08:11
Трамп для MAGA на виборах був таран, а для рейганістівна сьогодні з метою здолати хйла - наживка , а для Хйла - загублений завербований
18.08.2025 08:19
шо то я плохо не поняв
18.08.2025 08:30
покажіть рудому кадри с Харкова сьогоднішньої бомбардування жилих багатоповерхівок і мертву 2 річну дитину
18.08.2025 08:08
Зеля покаже
18.08.2025 08:31
Трампк краще заткнути пельку бо він вбивця. Це перше.
Другу. Всім оцім лідерам, здебільшого балаболам, вде треба напрягти мозок, а не язик без кісток, і рятувати Україну абсолютно усіма силами, бо в її порятунку ледить порятунок їх ВЛАСНИХ країн і всього світу!! От прямо так і не інакше.
18.08.2025 08:20
Там від путіна вже нічого не залежить, жовтопикий Сіпіздінь керує війною
18.08.2025 08:35
 
 