США можуть допомогти забезпечити мир в Україні через гарантії безпеки, - Карні

Прем’єр Канади Марк Карні зазначив, що відкритість Сполучених Штатів у рамках зусиль "коаліції рішучих" створює шанс покласти край незаконній війні Росії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Я вітаю відкритість Сполучених Штатів до надання гарантій безпеки в рамках зусиль "коаліції рішучих". Лідерство президента Трампа і Сполучених Штатів створює можливість покласти край незаконній війні Росії в Україні", – зазначив Карні.

Нагадаємо, Євросоюз продовжить надавати Україні військову допомогу після підписання мирної угоди.

