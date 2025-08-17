УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8625 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
1 346 40

США можуть допомогти забезпечити мир в Україні через гарантії безпеки, - Карні

карні

Прем’єр Канади Марк Карні зазначив, що відкритість Сполучених Штатів у рамках зусиль "коаліції рішучих" створює шанс покласти край незаконній війні Росії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Я вітаю відкритість Сполучених Штатів до надання гарантій безпеки в рамках зусиль "коаліції рішучих". Лідерство президента Трампа і Сполучених Штатів створює можливість покласти край незаконній війні Росії в Україні", – зазначив Карні.

Нагадаємо, Євросоюз продовжить надавати Україні військову допомогу після підписання мирної угоди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція проти демілітаризації України, як того вимагає Росія. Найкраща гарантія безпеки - це посилення армії, - міністр у справах Європи Аддад

Автор: 

Канада (2246) США (24064) Україна (6035) гарантії безпеки (157) Карні Марк (35)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
америкоси уже давали гарантії.
Ну взамін на ядерні боєголовки.
У Будапешті.
Чого варті ці гарантії показали президенти юса:
Обама,
Трамп,
Байден,
Трамп.
Це для не навчаємих.
показати весь коментар
17.08.2025 11:37 Відповісти
+5
Кончене. Тампон скоро за Канаду знову візьметься. Будуть тобі гарантії від сша
показати весь коментар
17.08.2025 11:31 Відповісти
+5
Ой, не треба нові гарантії - ми ще старі не вихаркали...
показати весь коментар
17.08.2025 11:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЙОГО КРАЇНУ РИЖИЙ ПЕ.ДОР ХОЧЕ ПРИХВАТИЗУВАТИ, А ВІН ЛИЖЕ ЙОМУ ДУПІТУ.
показати весь коментар
17.08.2025 11:31 Відповісти
Ви щось смердючого та зкацапленого, накидали в мережу!!?? А Українці, таке не сприймають, навіть, з отаким поганялом, яке ти приліпив у мережі!!!
Чи так уже звиклися, до ******!??
Смерть ****** з московітами і їх сраколизами!!
показати весь коментар
17.08.2025 11:36 Відповісти
!!!!!!!!!
показати весь коментар
17.08.2025 11:47 Відповісти
Час переходити на ОУНівське: "Слава Україні !" - "Смерть москалям !"
показати весь коментар
17.08.2025 11:49 Відповісти
Надія повинна бути - без надії зовсім кранти
показати весь коментар
17.08.2025 11:31 Відповісти
Кончене. Тампон скоро за Канаду знову візьметься. Будуть тобі гарантії від сша
показати весь коментар
17.08.2025 11:31 Відповісти
Може. Але не хоче.
показати весь коментар
17.08.2025 11:34 Відповісти
Канадці тех захворіли трампівською шизофренією?
показати весь коментар
17.08.2025 11:36 Відповісти
америкоси уже давали гарантії.
Ну взамін на ядерні боєголовки.
У Будапешті.
Чого варті ці гарантії показали президенти юса:
Обама,
Трамп,
Байден,
Трамп.
Це для не навчаємих.
показати весь коментар
17.08.2025 11:37 Відповісти
Всі ці «гарантії» вже давно похерені в 2014 році.
Всі ці гарантії гімно, бо їх можна виконувати, а можна забути про них.бо за їх не виконання чомусь немає покарань.тих хто їх на себе брав.
Тим більша США, ще жодного не захистила кому пообіцяла свій захист, так само як рашисти
показати весь коментар
17.08.2025 11:38 Відповісти
Чого ж не захистила - Ізраїль
показати весь коментар
17.08.2025 11:42 Відповісти
Поки що. У Трумпа зять Кушнер. Подейкують що Трумп, формально рахуючись протестантом, прийняв іудаїзм в віці 71 рік. Але ... кількість антисемітів в США постійно зростає. За Трумпа їх питома вага подвоїться як мінімум. Щойно США припинить військову допомогу Ізраїлю, а це колись таки станеться, ця країна з 9,6 мільйона євреїв буде розідрана 150 мільйонами арабів які їх оточують. Сьогоднішні терористи хамасівці це вже не ті безграмотні фанатики з 1960-х. В країнах які оточують Ізраїль зараз захищають в чотири рази більше докторських з технічних дисциплін ніж в Ізраїлі, але ненависть до євреїв лише зростає і виховується з пелюшок. Трамп переслідує американських інтелектуалів які проти надмірного застосування сили проти "палестинців" в Газі, але кількість їх прихильників завдяки цьому тільки збільшується...
показати весь коментар
17.08.2025 12:08 Відповісти
Ізраїль хоч маленький - він теж не подарок - окрім фанатиків - всі знайомі зі зброєю
показати весь коментар
17.08.2025 12:17 Відповісти
Безумовно, євреї зможуть захищати Ізраїль якийсь час самостійно. Але без зовнішньої допомоги не встоять проти кількісно переважаючого противника. І цей противник уже вчиться, озброюється і аналізує. Іран взагалі вже проголошує застосування ЯО по Ізраїлю... а ще ж є ***** яке може поставити декілька боєголовок Ірану, а не лише озброювати терористів Гази стрілецькою зброєю...
показати весь коментар
17.08.2025 12:26 Відповісти
Іран получив трохи по сусалах і затих і можна анекдот - СРСР через 20 р дожене і обгоне Захід - а Захід шо буде тупцювати на місці? - так і Ізраїль - може він замісь солдат пошле роботів на війну
показати весь коментар
17.08.2025 12:37 Відповісти
Одна "брудна бомба" і маленька країна стає непридатною для життя на століття. Фанатики будуть щасливі... Декілька років тому хамасівці випалювали Ізраїльські зелені насадження за допомогою надувних кульок які випускалися коли вітер дув в сторону Ізраїлю. Шкода колосальна а "ціна питання" копійчана...
показати весь коментар
17.08.2025 12:50 Відповісти
Хто зна? - тут як кажуть - бабка надвоє гадала - можуть пропустити бімбу а можуть і накрити на місці запуску
показати весь коментар
17.08.2025 12:57 Відповісти
Дякуємо Канаді, за дієву підтримку Україні, а московське лайно, по мережі, не звертаймо увагу, а лише фіксуємо його, для подальшої роботи!!
показати весь коментар
17.08.2025 11:39 Відповісти
Коротше, всі вирішили погріти свої.дупи над вогнищем в Україні, вирішуючі суто свої питання з Трампом за рахунок України(
показати весь коментар
17.08.2025 11:40 Відповісти
Ой, не треба нові гарантії - ми ще старі не вихаркали...
показати весь коментар
17.08.2025 11:45 Відповісти
Трампон гарантує 20 днів почекати а потім подивитися що буде далі.
показати весь коментар
17.08.2025 11:46 Відповісти
о!! чергова "цукерочка"! брехун рудий безпорадний і нікчемний нарцис-олігофрен!
показати весь коментар
17.08.2025 12:07 Відповісти
@ (в перекладі):
Якщо Америка так хоче капітуляції України, а Україна не хоче капітуляції, то Америка може сама капітулювати перед рашистської пітьмою.
І віддати їй Аляску.
показати весь коментар
17.08.2025 11:47 Відповісти
Політика - це мистецтво компромісів брехні. Зараз весь Захід (та Зєлєбобік) потужно бреше про неіснуючі гарантії, бо їм зараз потрібен мир, а потім вони забьють хер, як у 2014 році.
показати весь коментар
17.08.2025 11:49 Відповісти
Щанс , як ви кажете трампівський ,в Україні назвали по іншому.. допомгти хкуйлу окупувати Україну...
показати весь коментар
17.08.2025 11:49 Відповісти
росіянці хочуть від нас: -скорочення армії, -визнання російської другою державною і -залишити свою церкву - це і є три головні питання - армія, мова, віра
показати весь коментар
17.08.2025 11:53 Відповісти
Пример гарантий это война Азербайджана и Армении. расея самоустранилась, хотя обещала помогать Армении в рамках одкб, а Турция вписалась за Азербайджан, хотя ничего не обещала 🤔😁🤣
показати весь коментар
17.08.2025 11:56 Відповісти
"створює можливість покласти край незаконній війні" - просто поласти край і все? Нічого не забув? А "гарантії", як пишуть люди вище, ми ще попередні вихаркуємо кров'ю.
показати весь коментар
17.08.2025 11:56 Відповісти
@ (в перекладі):
Клянусь бути національною ганьбою США, зрадником партнерів по НАТО та демократичних цінностей у Світі. - Тромб.

показати весь коментар
17.08.2025 11:59 Відповісти
Немає вам віри. *************
показати весь коментар
17.08.2025 12:02 Відповісти
Бляха! ВИ ВЖЕ ДАВАЛИ ГАРАНТІЇ у 1994 році!!!!! і що??? один з гарантів - напав на Україну, а другий - зараз допомагає агресору!!!! та Україна в такій ситуації має безперечне і моральне і любе інше право відновлювати свій ядерний потенціал! більше того - вимагати повернення собі тої зброї, яку в неї ОБМАНОМ відібрали!!!!!
показати весь коментар
17.08.2025 12:05 Відповісти


Берестейський мирний договір, підписаний 3 березня 1918 року між Радянською Росією та державами Четверного союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія, Османська імперія), зобов'язував Росію:

Визнати незалежність України. Росія зобов'язувалась визнати суверенітет Української Народної Республіки.

Вивести свої війська з території України. Це стосувалося як регулярних російських військ, так і формувань Червоної гвардії.

Припинити будь-яку агітацію та пропаганду проти уряду УНР. Росія повинна була утримуватися від втручання у внутрішні справи України.

Ці зобов'язання, хоч і були принизливими для більшовицької Росії, дали Україні можливість отримати військову допомогу від Німеччини та Австро-Угорщини для боротьби з більшовиками, які на той час окупували значну частину території УНР. Завдяки цьому договору, більшовицькі війська були змушені залишити Київ, що дозволило Центральній Раді відновити свою владу.

Брестський мирний договір, підписаний 3 березня 1918 року між Радянською Росією та Центральними державами, мав ключове значення для України, оскільки за ним Росія зобов'язувалася визнати незалежність України. Проте, радянська сторона майже відразу порушила його, не бажаючи відмовлятися від своїх претензій на українські території.

Хронологія порушення

До підписання договору:

Уже в грудні 1917 року, після проголошення Третім Універсалом Української Центральної Ради незалежності Української Народної Республіки (УНР), більшовицький уряд Росії на чолі з Леніним висунув ультиматум. У ньому він вимагав від Центральної Ради дозволити прохід більшовицьких військ через Україну для придушення повстання на Дону.

Не отримавши згоди, більшовики розпочали відкриту агресію проти УНР. У січні 1918 року радянські війська під командуванням Михайла Муравйова захопили більшу частину Лівобережної України, а 9 лютого 1918 року взяли штурмом Київ.

Після підписання договору:

9 лютого 1918 року між УНР та Центральними державами було підписано окремий мирний договір. За ним Німеччина та Австро-Угорщина визнавали УНР як самостійну державу і зобов'язувалися надати їй військову допомогу в боротьбі з більшовиками.

3 березня 1918 року Радянська Росія підписала Брестський мир з Центральними державами. За цим договором вона також визнавала незалежність України та відмовлялася від будь-якої агресії проти неї.

Однак, вже навесні 1918 року, незважаючи на підписаний мир, більшовики розпочали нову хвилю бойових дій. Радянські уряди, які були маріонетковими, було створено в Харкові та Одесі, а російська пропаганда не припиняла закликати до "світової революції" і повалення "буржуазних" урядів, включаючи український.

Коли німецькі та австро-угорські війська, які прийшли на допомогу УНР, вигнали більшовиків з території України, ті були змушені тимчасово відступити, але вже у листопаді 1918 року, після закінчення Першої світової війни, вони знову розпочали повномасштабне вторгнення.

Таким чином, порушення Брестського миру з боку Росії відбулося негайно після його підписання, а фактичні бойові дії почалися ще до укладення цього договору, що свідчить про повне ігнорування Росією суверенітету України.
показати весь коментар
17.08.2025 12:06 Відповісти
Ідіть у сраку зі свома гарантіями яки не варті використаного піпіфаксу а гараниії трампівських сша вариують ще менше. Ви вде давали свої нікчемні срані гарантії чки не виконали та не виконуєтє. Зброю давайте, а гарантії безпеки України це ЗСУ.
показати весь коментар
17.08.2025 12:19 Відповісти
США можуть допомогти забезпечити мир в Україні через
Будапештські
говно-рантії безпеки, - Карні
показати весь коментар
17.08.2025 12:25 Відповісти
У теперішніх реаліях мир- це початок кінця України. З московитами миру не буде, вони мають чітку ціль- замінити Зеленського, заморозити війну під маркою «мир» з подальшим поглинанням всієї країни.
показати весь коментар
17.08.2025 12:28 Відповісти
земразь треба не міняти а стріляти вже
показати весь коментар
17.08.2025 13:11 Відповісти
А за який хрін тоді Зєлєнський уклав "оборудку" з Деменцієм Трампом про копалини?
показати весь коментар
17.08.2025 12:29 Відповісти
ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ сша вже виглядають точно так же, як гарантії безпеки московії!!!
показати весь коментар
17.08.2025 12:32 Відповісти
США неможуть нічого ...тому шо трамп проект кремля ...а кремль проти можливості США ...
показати весь коментар
17.08.2025 12:45 Відповісти
 
 