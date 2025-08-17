США можуть допомогти забезпечити мир в Україні через гарантії безпеки, - Карні
Прем’єр Канади Марк Карні зазначив, що відкритість Сполучених Штатів у рамках зусиль "коаліції рішучих" створює шанс покласти край незаконній війні Росії в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
"Я вітаю відкритість Сполучених Штатів до надання гарантій безпеки в рамках зусиль "коаліції рішучих". Лідерство президента Трампа і Сполучених Штатів створює можливість покласти край незаконній війні Росії в Україні", – зазначив Карні.
Нагадаємо, Євросоюз продовжить надавати Україні військову допомогу після підписання мирної угоди.
Берестейський мирний договір, підписаний 3 березня 1918 року між Радянською Росією та державами Четверного союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія, Османська імперія), зобов'язував Росію:
Визнати незалежність України. Росія зобов'язувалась визнати суверенітет Української Народної Республіки.
Вивести свої війська з території України. Це стосувалося як регулярних російських військ, так і формувань Червоної гвардії.
Припинити будь-яку агітацію та пропаганду проти уряду УНР. Росія повинна була утримуватися від втручання у внутрішні справи України.
Ці зобов'язання, хоч і були принизливими для більшовицької Росії, дали Україні можливість отримати військову допомогу від Німеччини та Австро-Угорщини для боротьби з більшовиками, які на той час окупували значну частину території УНР. Завдяки цьому договору, більшовицькі війська були змушені залишити Київ, що дозволило Центральній Раді відновити свою владу.
Брестський мирний договір, підписаний 3 березня 1918 року між Радянською Росією та Центральними державами, мав ключове значення для України, оскільки за ним Росія зобов'язувалася визнати незалежність України. Проте, радянська сторона майже відразу порушила його, не бажаючи відмовлятися від своїх претензій на українські території.
Хронологія порушення
До підписання договору:
Уже в грудні 1917 року, після проголошення Третім Універсалом Української Центральної Ради незалежності Української Народної Республіки (УНР), більшовицький уряд Росії на чолі з Леніним висунув ультиматум. У ньому він вимагав від Центральної Ради дозволити прохід більшовицьких військ через Україну для придушення повстання на Дону.
Не отримавши згоди, більшовики розпочали відкриту агресію проти УНР. У січні 1918 року радянські війська під командуванням Михайла Муравйова захопили більшу частину Лівобережної України, а 9 лютого 1918 року взяли штурмом Київ.
Після підписання договору:
9 лютого 1918 року між УНР та Центральними державами було підписано окремий мирний договір. За ним Німеччина та Австро-Угорщина визнавали УНР як самостійну державу і зобов'язувалися надати їй військову допомогу в боротьбі з більшовиками.
3 березня 1918 року Радянська Росія підписала Брестський мир з Центральними державами. За цим договором вона також визнавала незалежність України та відмовлялася від будь-якої агресії проти неї.
Однак, вже навесні 1918 року, незважаючи на підписаний мир, більшовики розпочали нову хвилю бойових дій. Радянські уряди, які були маріонетковими, було створено в Харкові та Одесі, а російська пропаганда не припиняла закликати до "світової революції" і повалення "буржуазних" урядів, включаючи український.
Коли німецькі та австро-угорські війська, які прийшли на допомогу УНР, вигнали більшовиків з території України, ті були змушені тимчасово відступити, але вже у листопаді 1918 року, після закінчення Першої світової війни, вони знову розпочали повномасштабне вторгнення.
Таким чином, порушення Брестського миру з боку Росії відбулося негайно після його підписання, а фактичні бойові дії почалися ще до укладення цього договору, що свідчить про повне ігнорування Росією суверенітету України.
