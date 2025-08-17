США могут помочь обеспечить мир в Украине через гарантии безопасности, - Карни

Премьер Канады Марк Карни отметил, что открытость Соединенных Штатов в рамках усилий "коалиции решительных" создает шанс положить конец незаконной войне России в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Я приветствую открытость Соединенных Штатов к предоставлению гарантий безопасности в рамках усилий "коалиции решительных". Лидерство президента Трампа и Соединенных Штатов создает возможность положить конец незаконной войне России в Украине", - отметил Карни.

Напомним, Евросоюз продолжит оказывать Украине военную помощь после подписания мирного соглашения.

