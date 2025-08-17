Франция против демилитаризации Украины, как того требует Россия. Лучшая гарантия безопасности - это усиление армии, - министр по делам Европы Аддад

Министр по делам Европы Бенжамен Аддад заявил, что любое мирное соглашение относительно Украины должно сопровождаться четкими гарантиями безопасности, а демилитаризация страны неприемлема.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Аддад заявил в интервью La Tribune Dimanche.

"Это та работа, которую мы проводим с нашими британскими партнерами и "коалицией решительных". Это, прежде всего, потребует сильной украинской армии, поэтому любое желание "демилитаризовать" Украину является неприемлемым", - сказал министр.

Аддад подчеркнул, что Франция готова поддержать Украину в создании надежных механизмов сдерживания агрессии России.

"Дональд Трамп также отметил, что поддерживает идею участия в этих гарантиях безопасности; это позитивный шаг вперед", - добавил Аддад.

Напомним, агентство Reuters опубликовало требования о прекращении войны России против Украины, которые российский диктатор выдвинул на Аляске во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

