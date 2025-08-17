Франция против демилитаризации Украины, как того требует Россия. Лучшая гарантия безопасности - это усиление армии, - министр по делам Европы Аддад
Министр по делам Европы Бенжамен Аддад заявил, что любое мирное соглашение относительно Украины должно сопровождаться четкими гарантиями безопасности, а демилитаризация страны неприемлема.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Аддад заявил в интервью La Tribune Dimanche.
"Это та работа, которую мы проводим с нашими британскими партнерами и "коалицией решительных". Это, прежде всего, потребует сильной украинской армии, поэтому любое желание "демилитаризовать" Украину является неприемлемым", - сказал министр.
Аддад подчеркнул, что Франция готова поддержать Украину в создании надежных механизмов сдерживания агрессии России.
"Дональд Трамп также отметил, что поддерживает идею участия в этих гарантиях безопасности; это позитивный шаг вперед", - добавил Аддад.
Напомним, агентство Reuters опубликовало требования о прекращении войны России против Украины, которые российский диктатор выдвинул на Аляске во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Що з нього візьмеш🤔
Він не читав цитати великих людей:
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги" - Володимир Зеленський.
За пару років, макети ракет з картону будуть готові.