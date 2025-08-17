РУС
Франция против демилитаризации Украины, как того требует Россия. Лучшая гарантия безопасности - это усиление армии, - министр по делам Европы Аддад

аддад,бенжамен

Министр по делам Европы Бенжамен Аддад заявил, что любое мирное соглашение относительно Украины должно сопровождаться четкими гарантиями безопасности, а демилитаризация страны неприемлема.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Аддад заявил в интервью La Tribune Dimanche.

"Это та работа, которую мы проводим с нашими британскими партнерами и "коалицией решительных". Это, прежде всего, потребует сильной украинской армии, поэтому любое желание "демилитаризовать" Украину является неприемлемым", - сказал министр.

Аддад подчеркнул, что Франция готова поддержать Украину в создании надежных механизмов сдерживания агрессии России.

"Дональд Трамп также отметил, что поддерживает идею участия в этих гарантиях безопасности; это позитивный шаг вперед", - добавил Аддад.

Напомним, агентство Reuters опубликовало требования о прекращении войны России против Украины, которые российский диктатор выдвинул на Аляске во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предоставление Трампом гарантий безопасности для Украины может сдвинуть мирные переговоры, - WSJ

Автор: 

демилитаризация (40) Франция (3578) гарантии безопасности (151)
Француз.
Що з нього візьмеш🤔
Він не читав цитати великих людей:
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги" - Володимир Зеленський.
17.08.2025 11:38 Ответить
сцошно жабоїди??? 🥳
17.08.2025 11:40 Ответить
Сцошно, касаь??? 🥳
17.08.2025 11:41 Ответить
слово України проти слова мордора: не демілітаризація, а відновлення ядерної зброї на території України!
17.08.2025 11:58 Ответить
Так ракети ж не зробили для доставки...а так то ядерна зброя в руках 95 кварталу то то той, того...
17.08.2025 12:12 Ответить
Назви вже придумали.
За пару років, макети ракет з картону будуть готові.
17.08.2025 13:10 Ответить
 
 