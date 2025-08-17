УКР
Франція проти демілітаризації України, як того вимагає Росія. Найкраща гарантія безпеки - це посилення армії, - міністр у справах Європи Аддад

Міністр у справах Європи Бенжамен Аддад заявив, що будь-яка мирна угода щодо України повинна супроводжуватися чіткими гарантіями безпеки, а демілітаризація країни є неприйнятною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Аддад заявив в інтерв'ю  La Tribune Dimanche.

"Це та робота, яку ми проводимо з нашими британськими партнерами та "коаліцією рішучих". Це, перш за все, вимагатиме сильної української армії, тому будь-яке бажання "демілітаризувати" Україну є неприйнятним", - сказав міністр.

Аддад підкреслив, що Франція готова підтримати Україну у створенні надійних механізмів стримування агресії Росії.

"Дональд Трамп також зазначив, що підтримує ідею участі в цих гарантіях безпеки; це позитивний крок вперед", - додав Аддад.

Нагадаємо,  агентство Reuters опублікувало вимоги щодо припинення війни Росії проти України, які російський диктатор висунув на Алясці під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Надання Трампом гарантій безпеки для України може зрушити мирні переговори, - WSJ

Автор: 

демілітаризація (17) Франція (3145) гарантії безпеки (157)
Француз.
Що з нього візьмеш🤔
Він не читав цитати великих людей:
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги" - Володимир Зеленський.
17.08.2025 11:38 Відповісти
сцошно жабоїди??? 🥳
17.08.2025 11:40 Відповісти
Сцошно, касаь??? 🥳
17.08.2025 11:41 Відповісти
слово України проти слова мордора: не демілітаризація, а відновлення ядерної зброї на території України!
17.08.2025 11:58 Відповісти
Так ракети ж не зробили для доставки...а так то ядерна зброя в руках 95 кварталу то то той, того...
17.08.2025 12:12 Відповісти
Назви вже придумали.
За пару років, макети ракет з картону будуть готові.
