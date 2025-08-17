Франція проти демілітаризації України, як того вимагає Росія. Найкраща гарантія безпеки - це посилення армії, - міністр у справах Європи Аддад

Міністр у справах Європи Бенжамен Аддад заявив, що будь-яка мирна угода щодо України повинна супроводжуватися чіткими гарантіями безпеки, а демілітаризація країни є неприйнятною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Аддад заявив в інтерв'ю La Tribune Dimanche.

"Це та робота, яку ми проводимо з нашими британськими партнерами та "коаліцією рішучих". Це, перш за все, вимагатиме сильної української армії, тому будь-яке бажання "демілітаризувати" Україну є неприйнятним", - сказав міністр.

Аддад підкреслив, що Франція готова підтримати Україну у створенні надійних механізмів стримування агресії Росії.

"Дональд Трамп також зазначив, що підтримує ідею участі в цих гарантіях безпеки; це позитивний крок вперед", - додав Аддад.

Нагадаємо, агентство Reuters опублікувало вимоги щодо припинення війни Росії проти України, які російський диктатор висунув на Алясці під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

