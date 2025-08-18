Масштабные учения по гражданской обороне стартовали в Латвии

18 августа в Латвии стартовали крупнейшие учения по гражданской обороне Radex 2025.

Об этом пишет Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

Во время них будут отрабатываться сценарии пяти угроз, связанных с ликвидацией утечек химических, биологических, радиоактивных веществ и нефтепродуктов, а также устранение последствий взрыва.

Целью учений, которые продлятся до 22 августа, является проверка готовности учреждений и их взаимодействие в условиях чрезвычайных ситуаций, совершенствование управления катастрофами и отработка практических действий на случай масштабных угроз.

Учения организованы Государственной пожарно-спасательной службой в сотрудничестве с государственными и муниципальными учреждениями, оперативными службами, Национальными вооруженными силами, неправительственными организациями и добровольцами

Сегодня будут отрабатывать действия во время аварии транспортного средства, которое перевозило опасный биологический образец, в результате чего в окружающую среду попала бактерия сибирской язвы.

19 августа в ходе учений будут отрабатываться действия оперативных служб и учреждений в условиях, когда поступила информация об аварии на Ленинградской атомной электростанции, а 20 августа - при аварии товарного поезда на железнодорожном мосту в Елгаве, в результате чего произошла утечка химических веществ в Лиелупе.

22 августа сценарий учений предусматривает, что вблизи мола на Мангальсале произошла авария танкера, в результате чего на прибрежную полосу длиной более 2 км выбросило нефть. Также во время учений запланирован отдельный эпизод с имитацией взрыва, который поразил большую территорию. Информация об этой части учений не разглашается из соображений безопасности.

