Масштабні навчання з цивільної оборони стартували у Латвії

18 серпня у Латвії стартували найбільші навчання з цивільної оборони Radex 2025.

Під час них відпрацьовуватимуться сценарії п'яти загроз, пов'язаних із ліквідацією витоків хімічних, біологічних, радіоактивних речовин та нафтопродуктів, а також усунення наслідків вибуху.

Метою навчань, що триватимуть до 22 серпня, є перевірка готовності установ та їхня взаємодія в умовах надзвичайних ситуацій, удосконалення управління катастрофами та відпрацювання практичних дій на випадок масштабних загроз.

Навчання організовано Державною пожежно-рятувальною службою у співпраці з державними та муніципальними установами, оперативними службами, Національними збройними силами, неурядовими організаціями та добровольцями

Сьогодні відпрацьовуватимуть дії під час аварії транспортного засобу, який перевозив небезпечний біологічний зразок, внаслідок чого в довкілля потрапила бактерія сибірки.

19 серпня в ході навчань відпрацьовуватимуться дії оперативних служб та установ в умовах, коли надійшла інформація про аварію на Ленінградській атомній електростанції, а 20 серпня - при аварії товарного поїзда на залізничному мосту в Єлгаві, внаслідок чого стався витік хімічних речовин у Лієлупі.

22 серпня сценарій навчань передбачає, що поблизу молу на Мангальсалі сталася аварія танкера, внаслідок чого на прибережну смугу завдовжки понад 2 км викинуло нафту. Також під час навчань заплановано окремий епізод з імітацією вибуху, який уразив велику територію. Інформація про цю частину навчань не розголошується з міркувань безпеки.

