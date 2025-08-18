Сутки на Донетчине: трое погибших и шестеро раненых, разрушениям подверглись 56 гражданских объектов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российским обстрелам подверглась Донецкая область, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

В Покровском районе в Золотом Колодце повреждены 3 дома. В Доброполье 1 человек погиб еще 1 - ранен. Там также повреждены 7 многоэтажек и частный дом. В Белозерском ранены 4 человека.

В Краматорском районе в Лимане ранен человек, поврежден дом, административное здание и инфраструктурный объект. В Дробышево повреждено авто. В Донецком ранен человек и также повреждена инфраструктура. В Славянске изуродованы промышленные объекты. В Андреевке повреждены 22 дома и сельхозпостройка. В Новоявленке повреждениям подвергся дом и хозяйственная постройка. В Новогригорьевке 2 человека погибли, повреждены 3 дома. В Самарском россияне атаковали 3 дома. В Константиновке повреждены 3 многоэтажки и еще 5 частных домов.

В Бахмутском районе в Северске повреждены 4 дома.

Всего за сутки россияне 38 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Оттуда были эвакуированы 520 человек, в том числе 80 детей.

