Доба на Донеччині: троє загиблих і шестеро поранених, руйнувань зазнали 56 цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російських обстрілів зазнала Донецька область, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

У Покровському районі у Золотому Колодязі пошкоджено 3 будинки. У Добропіллі 1 людина загинула ще 1 - поранена. Там також пошкоджено 7 багатоповерхівок і приватний будинок. У Білозерському поранено 4 людини.

У Краматорському районі в Лимані поранено людину, пошкоджено будинок, адміністративну будівлю та інфраструктурний об'єкт. У Дробишевому пошкоджено авто. У Донецькому поранено людину і також пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську понівечені промислові об'єкти. В Андріївці пошкоджено 22 будинки і сільгоспбудівлю. У Новоявленці пошкоджень зазнав будинок і господарча споруда. У Новогригорівці 2 людини загинули, пошкоджено 3 будинки. У Самарському росіяни атакували 3 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 3 багатоповерхівки і ще 5 приватних будинків.

В Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 38 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Звідти було евакуйовано 520 людей, у тому числі 80 дітей.

