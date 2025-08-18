Европейский Совет соберется 19 августа для подведения итогов переговоров в Вашингтоне, - Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта созвал 19 августа глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза, чтобы подвести итоги встреч в Вашингтоне по войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я созвал видеоконференцию членов Европейского Совета на завтра в 13:00 по центральноевропейскому времени для подведения итогов сегодняшних встреч в Вашингтоне, округ Колумбия, относительно Украины", - анонсировал Кошта.

Кроме того, он отметил, что ЕС вместе с США "будет продолжать работать над достижением прочного мира, который будет защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы".

Читайте: Кошта озвучил итоги встречи европейских лидеров, Зеленского и Трампа: "Только Украина может вести переговоры по вопросам, которые ее касаются"