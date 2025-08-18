РУС
Новости
350 10

Европейский Совет соберется 19 августа для подведения итогов переговоров в Вашингтоне, - Кошта

президент Европейского совета Антониу Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта созвал 19 августа глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза, чтобы подвести итоги встреч в Вашингтоне по войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я созвал видеоконференцию членов Европейского Совета на завтра в 13:00 по центральноевропейскому времени для подведения итогов сегодняшних встреч в Вашингтоне, округ Колумбия, относительно Украины", - анонсировал Кошта.

Кроме того, он отметил, что ЕС вместе с США "будет продолжать работать над достижением прочного мира, который будет защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы".

Читайте: Кошта озвучил итоги встречи европейских лидеров, Зеленского и Трампа: "Только Украина может вести переговоры по вопросам, которые ее касаются"

Автор: 

Евросоюз (17490) Антониу Кошта (63)
Топ комментарии
+2
Відео випробувань, бойового запуску та нові деталі про українську ракет "Фламінго" від компанії Fire Point https://zn.ua/ukr/war/flaminho-vid-firepoint-ekskljuzivni-video-viprobuvan-ta-bojovikh-zapuskiv-krilatoji-raketi.html опублікувало видання "Дзеркало тижня".
18.08.2025 18:35 Ответить
18.08.2025 18:35 Ответить
+1
по цілях на території Російської Федерації.
18.08.2025 18:36 Ответить
18.08.2025 18:36 Ответить
+1
кримський міст, як тобі спиться?

Тонна!
18.08.2025 18:45 Ответить
18.08.2025 18:45 Ответить
Небуде перемовин й небуло..Був й буде позор й занепад США...
18.08.2025 18:35 Ответить
18.08.2025 18:35 Ответить
18.08.2025 18:36 Ответить
18.08.2025 18:45 Ответить
18.08.2025 19:03 Ответить
18.08.2025 18:52 Ответить
Чого ж так заворушилися, а як зброю давати, в НАТО прийняти, ввести контингент, то як черепахи, а тут які всі шустрі.
18.08.2025 19:02 Ответить
Да итоги при любом варианте переговоров известны- Европа будет платить. Вопрос только сколько.
18.08.2025 19:04 Ответить
Вот движуха у пацанов: там посовещались, здесь поддержали, сразу бегом на консультацию, ещё дух не перевели - давай выражать солидарность, только отдышались, уже время гневно негодовать и выступать за нерушимость границ. В общем, наши европейские друзья без дела не сидят.
18.08.2025 19:05 Ответить
Ну шо тут не ясно? от ШО ?????

 ЕС и Бритиш и Норвегия и другие нормальные придется без ФША спасать ситуацию и Украину!!!
Просто забить на сша! И все тут, пока трумп гадит. И зелень пришибить срочно, а то сдаст под эгидой трампа , и потом не расхлебаешь
18.08.2025 19:32 Ответить
 
 