Европейский Совет соберется 19 августа для подведения итогов переговоров в Вашингтоне, - Кошта
Президент Европейского совета Антониу Кошта созвал 19 августа глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза, чтобы подвести итоги встреч в Вашингтоне по войне в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я созвал видеоконференцию членов Европейского Совета на завтра в 13:00 по центральноевропейскому времени для подведения итогов сегодняшних встреч в Вашингтоне, округ Колумбия, относительно Украины", - анонсировал Кошта.
Кроме того, он отметил, что ЕС вместе с США "будет продолжать работать над достижением прочного мира, который будет защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы".
Тонна!
ЕС и Бритиш и Норвегия и другие нормальные придется без ФША спасать ситуацию и Украину!!!
Просто забить на сша! И все тут, пока трумп гадит. И зелень пришибить срочно, а то сдаст под эгидой трампа , и потом не расхлебаешь