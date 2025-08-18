Європейська Рада збереться 19 серпня для підбиття підсумків переговорів у Вашингтоні, - Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликав 19 серпня глав держав та урядів країн-членів Європейського союзу, щоб підбити підсумки зустрічей у Вашингтоні щодо війни в України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я скликав відеоконференцію членів Європейської Ради на завтра о 13:00 за центральноєвропейським часом для підбиття підсумків сьогоднішніх зустрічей у Вашингтоні, округ Колумбія, щодо України", - анонсував Кошта.

Крім того, він зазначив, що ЄС разом зі США "продовжуватиме працювати над досягненням міцного миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи".

