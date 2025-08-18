УКР
Європейська Рада збереться 19 серпня для підбиття підсумків переговорів у Вашингтоні, - Кошта

президент Європейської ради Антоніу Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликав 19 серпня глав держав та урядів країн-членів Європейського союзу, щоб підбити підсумки зустрічей у Вашингтоні щодо війни в України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я скликав відеоконференцію членів Європейської Ради на завтра о 13:00 за центральноєвропейським часом для підбиття підсумків сьогоднішніх зустрічей у Вашингтоні, округ Колумбія, щодо України", - анонсував Кошта.

Крім того, він зазначив, що ЄС разом зі США "продовжуватиме працювати над досягненням міцного миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи".

Читайте: Кошта озвучив підсумки зустрічі європейських лідерів, Зеленського та Трампа: "Тільки Україна може вести переговори з питань, які її стосуються"

Відео випробувань, бойового запуску та нові деталі про українську ракет "Фламінго" від компанії Fire Point https://zn.ua/ukr/war/flaminho-vid-firepoint-ekskljuzivni-video-viprobuvan-ta-bojovikh-zapuskiv-krilatoji-raketi.html опублікувало видання "Дзеркало тижня".
по цілях на території Російської Федерації.
кримський міст, як тобі спиться?

Тонна!
Небуде перемовин й небуло..Був й буде позор й занепад США...
Чого ж так заворушилися, а як зброю давати, в НАТО прийняти, ввести контингент, то як черепахи, а тут які всі шустрі.
Да итоги при любом варианте переговоров известны- Европа будет платить. Вопрос только сколько.
Вот движуха у пацанов: там посовещались, здесь поддержали, сразу бегом на консультацию, ещё дух не перевели - давай выражать солидарность, только отдышались, уже время гневно негодовать и выступать за нерушимость границ. В общем, наши европейские друзья без дела не сидят.
Ну шо тут не ясно? от ШО ?????

 ЕС и Бритиш и Норвегия и другие нормальные придется без ФША спасать ситуацию и Украину!!!
Просто забить на сша! И все тут, пока трумп гадит. И зелень пришибить срочно, а то сдаст под эгидой трампа , и потом не расхлебаешь
