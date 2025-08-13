Кошта озвучив підсумки зустрічі європейських лідерів, Зеленського та Трампа: "Тільки Україна може вести переговори з питань, які її стосуються"

Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав підсумки зустрічі щодо миру для України за участю європейських лідерів, президента США Дональда Трампа США та президента України Володимира Зеленського, яка відбулася 13 серпня.

"По-перше, припинення вогню. По-друге, принцип, що тільки Україна може вести переговори з питань, що стосуються України, і, нарешті, готовність Сполучених Штатів співпрацювати з Європою для зміцнення безпекової ситуації, як тільки ми досягнемо справедливого та тривалого миру для України",- розповів президент Європейської ради.

Він також висловив "свої найкращі побажання успіху п'ятничній зустрічі між президентом Путіним та президентом Трампом для забезпечення припинення вогню та прокладання шляху до миру в Україні".

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський розповів про узгодження п’яти спільних принципів із лідерами Європи щодо завершення війни в Україні.

