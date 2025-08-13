Зеленський озвучив 5 спільних із лідерами Європи принципів щодо завершення війни: припинення вогню, гарантії безпеки, санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський розповів про узгодження п’яти спільних принципів із лідерами Європи щодо завершення війни в Україні.
Про це він повідомив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом після онлайн-розмови з президентом США Дональдом Трампом, лідерами країн Європи та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ.
Перший принцип - все, що стосується України, має обговорюватися за її участі. Другий - необхідність проведення тристороннього формату переговорів (Зеленський, Трамп та Путін).
"Має бути припинення вогню – номер один. Мають бути гарантії безпеки", - озвучив Зеленський третій принцип.
Також глава держави зазначив, що Росія не має мати права вето щодо членства України в НАТО.
"Санкції мають бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню під час перемовин на Алясці", - заявив глава держави.
Раніше видання Politico писало, що Україна має 5 ключових вимог у рамках врегулювання війни.
І не тільки з Україною...
Сам казав чи він когось дублював?
Росія не має мати права вето щодо членства України в НАТО А що Сосія мала право вето щодо членства в НАТО? Наскільки пам'ятаю це сша, Німеччина і ще декілька країн проти членства України в НАТО. І вони не змінили свою думку.
а, зараз, справедливий мир.
2. Москва визнає територіальну цілісність України.
3. Виведення кацапських війсь з території України.
4. Відвід озброєння з території України.
5. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту.
А, ні!!! Це пункти поганих "мінських"! Ніяких мінських ми не допустимо!!!