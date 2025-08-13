УКР
Новини Припинення війни Зустріч Трампа та Путіна
Зеленський озвучив 5 спільних із лідерами Європи принципів щодо завершення війни: припинення вогню, гарантії безпеки, санкції проти РФ

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про узгодження п’яти спільних принципів із лідерами Європи щодо завершення війни в Україні.

Про це він повідомив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом після онлайн-розмови з президентом США Дональдом Трампом, лідерами країн Європи та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ.

Перший принцип - все, що стосується України, має обговорюватися за її участі. Другий - необхідність проведення тристороннього формату переговорів (Зеленський, Трамп та Путін).

"Має бути припинення вогню – номер один. Мають бути гарантії безпеки", - озвучив Зеленський третій принцип.

Також глава держави зазначив, що Росія не має мати права вето щодо членства України в НАТО.

"Санкції мають бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню під час перемовин на Алясці", - заявив глава держави.

Раніше видання Politico писало, що Україна має 5 ключових вимог у рамках врегулювання війни.

Зеленський Володимир (25085) припинення вогню (324)
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
13.08.2025 19:11 Відповісти
+4
А про території принцип виявився не принциповим? 🤔
показати весь коментар
13.08.2025 19:00 Відповісти
+4
Плюс любі "обміни територіями" це гарантована війна через півроку.
І не тільки з Україною...
показати весь коментар
13.08.2025 19:02 Відповісти
Коментувати
Правила форума Рада форумчан
Надієшся зєб'атись?
показати весь коментар
13.08.2025 18:59 Відповісти
Господи, невже до вас не дійде що завершення війни буде або коли Україна капітулює, або коли ЗСУ виб'ють рашистів з України або коли економіка Сосії рухне і ***** вдавлять свої ж рашисти. Все інше це ви собі пальцем в жопі ковиряєте
показати весь коментар
13.08.2025 18:59 Відповісти
Плюс любі "обміни територіями" це гарантована війна через півроку.
І не тільки з Україною...
показати весь коментар
13.08.2025 19:02 Відповісти
Війна буде полюбому продовжуватись. Рашистам потрібна вода в крим а це значить потрібно їм взяти р. Дніпро під контроль. Рашистам потрібно закрити повністю Чорне море для України щоб убезпечити свій флот від українських дронів. А також рашистам потрібен коридор на придністров'я і до свого друга Орбана в Вугорщину. І в кінці кнців рашистам потрібна наша ГТС і нафтопроводи щоб відновити подачу газу і нафти в Європу. Ніоднієї причини чому ***** повинне зупинитися коли з Сосії знімуть санкції і відновиться економіка і армія, я не бачу
показати весь коментар
13.08.2025 19:19 Відповісти
А про території принцип виявився не принциповим? 🤔
показати весь коментар
13.08.2025 19:00 Відповісти
Зеленський озвучив

Сам казав чи він когось дублював?
показати весь коментар
13.08.2025 19:02 Відповісти
Мають бути гарантії безпеки А що Будапешта чи Мінська вам не достатньо?

Росія не має мати права вето щодо членства України в НАТО А що Сосія мала право вето щодо членства в НАТО? Наскільки пам'ятаю це сша, Німеччина і ще декілька країн проти членства України в НАТО. І вони не змінили свою думку.
показати весь коментар
13.08.2025 19:04 Відповісти
План перемоги, план миру, план стійкості, план незламності... Що сталося з цими планами? Тепер план завершення війни...
показати весь коментар
13.08.2025 19:04 Відповісти
ЗЕбіл а шо там з десятком твоїх планів перемоги що ти су ка впарював українцям три роки!?
показати весь коментар
13.08.2025 19:04 Відповісти
то ж, були якісь незрозумілі плани.
а, зараз, справедливий мир.
показати весь коментар
13.08.2025 19:08 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 19:11 Відповісти
У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від США, Великої Британії та Росії.
показати весь коментар
13.08.2025 19:12 Відповісти
Синюха, річка на якій я виріс.
показати весь коментар
13.08.2025 19:50 Відповісти
Там уже є 28 угод підписаних забув мабуть
показати весь коментар
13.08.2025 19:24 Відповісти
1. Москва визнає захоплені території українськими.
2. Москва визнає територіальну цілісність України.
3. Виведення кацапських війсь з території України.
4. Відвід озброєння з території України.
5. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту.

А, ні!!! Це пункти поганих "мінських"! Ніяких мінських ми не допустимо!!!
показати весь коментар
13.08.2025 19:25 Відповісти
Звертати увагу на п..ж безтолкового ішака - даремна трата часу.
показати весь коментар
13.08.2025 19:56 Відповісти
 
 