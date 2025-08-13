Зеленський озвучив 5 спільних із лідерами Європи принципів щодо завершення війни: припинення вогню, гарантії безпеки, санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський розповів про узгодження п’яти спільних принципів із лідерами Європи щодо завершення війни в Україні.

Про це він повідомив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом після онлайн-розмови з президентом США Дональдом Трампом, лідерами країн Європи та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ.

Перший принцип - все, що стосується України, має обговорюватися за її участі. Другий - необхідність проведення тристороннього формату переговорів (Зеленський, Трамп та Путін).

"Має бути припинення вогню – номер один. Мають бути гарантії безпеки", - озвучив Зеленський третій принцип.

Також глава держави зазначив, що Росія не має мати права вето щодо членства України в НАТО.

"Санкції мають бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню під час перемовин на Алясці", - заявив глава держави.

Раніше видання Politico писало, що Україна має 5 ключових вимог у рамках врегулювання війни.

Читайте також: Зеленський: Моя позиція щодо територіальних питань не змінилася