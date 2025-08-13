Зеленский озвучил 5 общих с лидерами Европы принципов относительно завершения войны: прекращение огня, гарантии безопасности, санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о согласовании пяти общих принципов с лидерами Европы относительно завершения войны в Украине.

Об этом он сообщил во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом после онлайн-разговора с президентом США Дональдом Трампом, лидерами стран Европы и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает Цензор.НЕТ.

Первый принцип - все, что касается Украины, должно обсуждаться при ее участии. Второй - необходимость проведения трехстороннего формата переговоров (Зеленский, Трамп и Путин).

"Должно быть прекращение огня - номер один. Должны быть гарантии безопасности", - озвучил Зеленский третий принцип.

Также глава государства отметил, что Россия не должна иметь права вето относительно членства Украины в НАТО.

"Санкции должны быть усилены, если Россия не согласится на прекращение огня во время переговоров на Аляске", - заявил глава государства.

Ранее издание Politico писало, что Украина имеет 5 ключевых требований в рамках урегулирования войны.

Читайте также: Зеленский: Моя позиция по территориальным вопросам не изменилась