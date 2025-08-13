РУС
Зеленский озвучил 5 общих с лидерами Европы принципов относительно завершения войны: прекращение огня, гарантии безопасности, санкции против РФ

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о согласовании пяти общих принципов с лидерами Европы относительно завершения войны в Украине.

Об этом он сообщил во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом после онлайн-разговора с президентом США Дональдом Трампом, лидерами стран Европы и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает Цензор.НЕТ.

Первый принцип - все, что касается Украины, должно обсуждаться при ее участии. Второй - необходимость проведения трехстороннего формата переговоров (Зеленский, Трамп и Путин).

"Должно быть прекращение огня - номер один. Должны быть гарантии безопасности", - озвучил Зеленский третий принцип.

Также глава государства отметил, что Россия не должна иметь права вето относительно членства Украины в НАТО.

"Санкции должны быть усилены, если Россия не согласится на прекращение огня во время переговоров на Аляске", - заявил глава государства.

Ранее издание Politico писало, что Украина имеет 5 ключевых требований в рамках урегулирования войны.

Зеленский: Моя позиция по территориальным вопросам не изменилась

Зеленский Владимир (21549) прекращения огня (324)
+6
13.08.2025 19:11 Ответить
+4
А про території принцип виявився не принциповим? 🤔
13.08.2025 19:00 Ответить
+4
Плюс любі "обміни територіями" це гарантована війна через півроку.
І не тільки з Україною...
13.08.2025 19:02 Ответить
Надієшся зєб'атись?
13.08.2025 18:59 Ответить
Господи, невже до вас не дійде що завершення війни буде або коли Україна капітулює, або коли ЗСУ виб'ють рашистів з України або коли економіка Сосії рухне і ***** вдавлять свої ж рашисти. Все інше це ви собі пальцем в жопі ковиряєте
13.08.2025 18:59 Ответить
Плюс любі "обміни територіями" це гарантована війна через півроку.
І не тільки з Україною...
13.08.2025 19:02 Ответить
Війна буде полюбому продовжуватись. Рашистам потрібна вода в крим а це значить потрібно їм взяти р. Дніпро під контроль. Рашистам потрібно закрити повністю Чорне море для України щоб убезпечити свій флот від українських дронів. А також рашистам потрібен коридор на придністров'я і до свого друга Орбана в Вугорщину. І в кінці кнців рашистам потрібна наша ГТС і нафтопроводи щоб відновити подачу газу і нафти в Європу. Ніоднієї причини чому ***** повинне зупинитися коли з Сосії знімуть санкції і відновиться економіка і армія, я не бачу
13.08.2025 19:19 Ответить
А про території принцип виявився не принциповим? 🤔
13.08.2025 19:00 Ответить
Зеленський озвучив

Сам казав чи він когось дублював?
13.08.2025 19:02 Ответить
Мають бути гарантії безпеки А що Будапешта чи Мінська вам не достатньо?

Росія не має мати права вето щодо членства України в НАТО А що Сосія мала право вето щодо членства в НАТО? Наскільки пам'ятаю це сша, Німеччина і ще декілька країн проти членства України в НАТО. І вони не змінили свою думку.
13.08.2025 19:04 Ответить
План перемоги, план миру, план стійкості, план незламності... Що сталося з цими планами? Тепер план завершення війни...
13.08.2025 19:04 Ответить
ЗЕбіл а шо там з десятком твоїх планів перемоги що ти су ка впарював українцям три роки!?
13.08.2025 19:04 Ответить
то ж, були якісь незрозумілі плани.
а, зараз, справедливий мир.
13.08.2025 19:08 Ответить
13.08.2025 19:11 Ответить
У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від США, Великої Британії та Росії.
13.08.2025 19:12 Ответить
Синюха, річка на якій я виріс.
13.08.2025 19:50 Ответить
Там уже є 28 угод підписаних забув мабуть
13.08.2025 19:24 Ответить
1. Москва визнає захоплені території українськими.
2. Москва визнає територіальну цілісність України.
3. Виведення кацапських війсь з території України.
4. Відвід озброєння з території України.
5. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту.

А, ні!!! Це пункти поганих "мінських"! Ніяких мінських ми не допустимо!!!
13.08.2025 19:25 Ответить
Звертати увагу на п..ж безтолкового ішака - даремна трата часу.
13.08.2025 19:56 Ответить
 
 