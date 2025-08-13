Зеленский озвучил 5 общих с лидерами Европы принципов относительно завершения войны: прекращение огня, гарантии безопасности, санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о согласовании пяти общих принципов с лидерами Европы относительно завершения войны в Украине.
Об этом он сообщил во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом после онлайн-разговора с президентом США Дональдом Трампом, лидерами стран Европы и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает Цензор.НЕТ.
Первый принцип - все, что касается Украины, должно обсуждаться при ее участии. Второй - необходимость проведения трехстороннего формата переговоров (Зеленский, Трамп и Путин).
"Должно быть прекращение огня - номер один. Должны быть гарантии безопасности", - озвучил Зеленский третий принцип.
Также глава государства отметил, что Россия не должна иметь права вето относительно членства Украины в НАТО.
"Санкции должны быть усилены, если Россия не согласится на прекращение огня во время переговоров на Аляске", - заявил глава государства.
Ранее издание Politico писало, что Украина имеет 5 ключевых требований в рамках урегулирования войны.
І не тільки з Україною...
Сам казав чи він когось дублював?
Росія не має мати права вето щодо членства України в НАТО А що Сосія мала право вето щодо членства в НАТО? Наскільки пам'ятаю це сша, Німеччина і ще декілька країн проти членства України в НАТО. І вони не змінили свою думку.
а, зараз, справедливий мир.
2. Москва визнає територіальну цілісність України.
3. Виведення кацапських війсь з території України.
4. Відвід озброєння з території України.
5. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту.
А, ні!!! Це пункти поганих "мінських"! Ніяких мінських ми не допустимо!!!