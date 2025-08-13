РУС
Кошта озвучил итоги встречи европейских лидеров, Зеленского и Трампа: "Только Украина может вести переговоры по вопросам, которые ее касаются"

президент Европейского совета Антониу Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта назвал итоги встречи по миру для Украины с участием европейских лидеров, президента США Дональда Трампа США и президента Украины Владимира Зеленского, которая состоялась 13 августа.

Об этом он рассказал во время пресс-подхода, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Во-первых, прекращение огня. Во-вторых, принцип, что только Украина может вести переговоры по вопросам, касающимся Украины, и, наконец, готовность Соединенных Штатов сотрудничать с Европой для укрепления ситуации безопасности, как только мы достигнем справедливого и прочного мира для Украины", - рассказал президент Европейского совета.

Он также выразил "свои наилучшие пожелания успеха пятничной встречи между президентом Путиным и президентом Трампом для обеспечения прекращения огня и прокладывания пути к миру в Украине".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о согласовании пяти общих принципов с лидерами Европы по завершению войны в Украине.

