Новости Санкции ЕС против России
Евросоюз импортировал из РФ сжиженного газа на 4,5 млрд евро за 6 месяцев 2025 года

В первом полугодии 2025 года ЕС импортировал сжиженный природный газ (СПГ) из России на сумму около 4,48 млрд евро.

Об этом свидетельствуют данные европейского статистического ведомства - Евростата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

За аналогичный период прошлого года стоимость импортируемого газа из РФ составляла около 3,47 млрд евро.

Всего за первые шесть месяцев этого года Евросоюз ввез СПГ на сумму около 26,9 млрд евро. Большинство поступило из США (на сумму около 13,7 млрд евро). По данным Еврокомиссии, в 2024 году Соединенные Штаты были крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС. На их долю приходилось почти 45% от общего объема импорта этого сырья.

+7
Однією рукою рашці гроші, а на словах підтримку України.
18.08.2025 19:05 Ответить
+4
Питання....
Матюками можна писати чи ні?!
🤬🤬🤬
18.08.2025 19:03 Ответить
+4
ЄС спонсори війни. А якщо ще сюди додати їхні закупівлі переробленої кацапської нафти у індії, то двічі спонсори.
показать весь комментарий
18.08.2025 19:06 Ответить
Питання....
Матюками можна писати чи ні?!
🤬🤬🤬
18.08.2025 19:03 Ответить
Тю. Буратіно зеленський через транзит нафти до угорщини дав змогу заробити ***** 7 млрд. дол.
18.08.2025 19:12 Ответить
Однією рукою рашці гроші, а на словах підтримку України.
18.08.2025 19:05 Ответить
ЄС спонсори війни. А якщо ще сюди додати їхні закупівлі переробленої кацапської нафти у індії, то двічі спонсори.
18.08.2025 19:06 Ответить
Тобто вся країна "зубоскалила", коли 24 роки ми звймали четверте місце по експорту зброї, а тут, виявляється, ЄС спонсор війни. Таким чином у вас взагалі партнерів не залишиться. ЄС вам взагалі нічого не винні
18.08.2025 19:14 Ответить
Що Ви кажете, не винні? А те що саме українці захищають дупи ЄС від війни? Чого вони в ЄС заворушилися щоб Україна не погодилася на мир? Бо тоді їхні дупи вже прийдеться під кулі підставляти, а так вои мають "живий щит" від неадекватної рахи.
18.08.2025 19:52 Ответить
А может на Кагал-Квартал начнем пенять ???
18.08.2025 19:27 Ответить
А шо, хтось здивований? Все рішають гроші.
18.08.2025 19:07 Ответить
Це коаліція охочих?((((((((((((((((((
18.08.2025 19:14 Ответить
ойойой
айайай
то, бачу, включити мозок, складно чи навіть неможливо більшості дописувачів?
так, європа купує у кацапів, і не тільки газ.
але, з цього виробляє продукцію услуги технології, які продає, отримує прибуток!
і от саме зі свого прибутку утримує україну!
і фінансово, і зброєю, і гуманітарно!!!!
чи, ви вважаєте, що легко розірвати ланцюги відносин, що будувались з часів брєжнєва?
то, подивиться на себе.
до 2022 україна, вітала десь між рожевими хмарками та чісто поржать под півас!!!
так зрозуміло?
18.08.2025 19:27 Ответить
Додайте ще закуплену , в РФії , нафту !
18.08.2025 20:07 Ответить
те саме по нафті. вони закуповують русняву нафту через Індію і просять трампа зупинити війну. таке лицемірство характерне для европи і мова не тільки про Угорщину чи Словакію.
18.08.2025 20:10 Ответить
 
 