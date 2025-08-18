Евросоюз импортировал из РФ сжиженного газа на 4,5 млрд евро за 6 месяцев 2025 года
В первом полугодии 2025 года ЕС импортировал сжиженный природный газ (СПГ) из России на сумму около 4,48 млрд евро.
Об этом свидетельствуют данные европейского статистического ведомства - Евростата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
За аналогичный период прошлого года стоимость импортируемого газа из РФ составляла около 3,47 млрд евро.
Всего за первые шесть месяцев этого года Евросоюз ввез СПГ на сумму около 26,9 млрд евро. Большинство поступило из США (на сумму около 13,7 млрд евро). По данным Еврокомиссии, в 2024 году Соединенные Штаты были крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС. На их долю приходилось почти 45% от общего объема импорта этого сырья.
Топ комментарии
+7 Коди Смарт
показать весь комментарий18.08.2025 19:05 Ответить Ссылка
+4 ॐ Серж ॐ
показать весь комментарий18.08.2025 19:03 Ответить Ссылка
+4 Randall Flag #387882
показать весь комментарий18.08.2025 19:06 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Матюками можна писати чи ні?!
🤬🤬🤬
айайай
то, бачу, включити мозок, складно чи навіть неможливо більшості дописувачів?
так, європа купує у кацапів, і не тільки газ.
але, з цього виробляє продукцію услуги технології, які продає, отримує прибуток!
і от саме зі свого прибутку утримує україну!
і фінансово, і зброєю, і гуманітарно!!!!
чи, ви вважаєте, що легко розірвати ланцюги відносин, що будувались з часів брєжнєва?
то, подивиться на себе.
до 2022 україна, вітала десь між рожевими хмарками та чісто поржать под півас!!!
так зрозуміло?