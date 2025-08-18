Евросоюз импортировал из РФ сжиженного газа на 4,5 млрд евро за 6 месяцев 2025 года

В первом полугодии 2025 года ЕС импортировал сжиженный природный газ (СПГ) из России на сумму около 4,48 млрд евро.

Об этом свидетельствуют данные европейского статистического ведомства - Евростата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

За аналогичный период прошлого года стоимость импортируемого газа из РФ составляла около 3,47 млрд евро.

Всего за первые шесть месяцев этого года Евросоюз ввез СПГ на сумму около 26,9 млрд евро. Большинство поступило из США (на сумму около 13,7 млрд евро). По данным Еврокомиссии, в 2024 году Соединенные Штаты были крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС. На их долю приходилось почти 45% от общего объема импорта этого сырья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС с начала полномасштабной войны закупил у России сжиженного газа на 33 миллиарда евро