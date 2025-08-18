УКР
Новини Санкції ЄС проти Росії
Євросоюз імпортував з РФ скрапленого газу на 4,5 млрд євро за 6 місяців 2025 року

імпорт скрпаленого газу з РФ

У першому півріччі 2025 року ЄС імпортував скраплений природний газ (СПГ) із Росії на суму близько 4,48 млрд євро.

Про це свідчать дінні європейського статистичниго відомства - Євростату, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За аналогічний період минулого року вартість імпортованого газу з РФ становила близько 3,47 млрд євро.

Загалом за перші шість місяців цього року Євросоюз ввіз СПГ на суму близько 26,9 млрд. євро. Більшість надійшла зі США (на суму близько 13,7 млрд євро). За даними Єврокомісії, у 2024 році Сполучені Штати були найбільшим постачальником СПГ до ЄС. На їхню частку припадало майже 45% від загального обсягу імпорту цієї сировини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС від початку повномасштабної війни закупив у Росії скрапленого газу на 33 мільярди євро

Автор: 

Топ коментарі
+10
Однією рукою рашці гроші, а на словах підтримку України.
18.08.2025 19:05 Відповісти
+7
ЄС спонсори війни. А якщо ще сюди додати їхні закупівлі переробленої кацапської нафти у індії, то двічі спонсори.
18.08.2025 19:06 Відповісти
+4
Питання....
Матюками можна писати чи ні?!
🤬🤬🤬
18.08.2025 19:03 Відповісти
Тю. Буратіно зеленський через транзит нафти до угорщини дав змогу заробити ***** 7 млрд. дол.
18.08.2025 19:12 Відповісти
Компаніїї які займаються скрапленням і продажем цього скрапленого газу в Європу е приватними - належать китайським, французьким і британським власникам,вони звільнені від податків - бюджет росіянії не отримуе ні центу з ціеї торгівлі.
18.08.2025 21:34 Відповісти
Тобто вся країна "зубоскалила", коли 24 роки ми звймали четверте місце по експорту зброї, а тут, виявляється, ЄС спонсор війни. Таким чином у вас взагалі партнерів не залишиться. ЄС вам взагалі нічого не винні
18.08.2025 19:14 Відповісти
Що Ви кажете, не винні? А те що саме українці захищають дупи ЄС від війни? Чого вони в ЄС заворушилися щоб Україна не погодилася на мир? Бо тоді їхні дупи вже прийдеться під кулі підставляти, а так вои мають "живий щит" від неадекватної рахи.
18.08.2025 19:52 Відповісти
А может на Кагал-Квартал начнем пенять ???
18.08.2025 19:27 Відповісти
А шо, хтось здивований? Все рішають гроші.
18.08.2025 19:07 Відповісти
Це коаліція охочих?((((((((((((((((((
18.08.2025 19:14 Відповісти
ойойой
айайай
то, бачу, включити мозок, складно чи навіть неможливо більшості дописувачів?
так, європа купує у кацапів, і не тільки газ.
але, з цього виробляє продукцію услуги технології, які продає, отримує прибуток!
і от саме зі свого прибутку утримує україну!
і фінансово, і зброєю, і гуманітарно!!!!
чи, ви вважаєте, що легко розірвати ланцюги відносин, що будувались з часів брєжнєва?
то, подивиться на себе.
до 2022 україна, вітала десь між рожевими хмарками та чісто поржать под півас!!!
так зрозуміло?
18.08.2025 19:27 Відповісти
Так-так, 4.5 мільярдів за півроку в бюджет рашки Україні тільки на користь, паржать, клоун, шашликі, абирвалг!
18.08.2025 20:33 Відповісти
Сьогодні до Державного бюджету України надійшло 4,2 млрд євро від Європейського Союзу. Транш складається з пільгового фінансування - 2,7 млрд євро та гранту - 1,5 млрд євро.
18.08.2025 20:40 Відповісти
Додайте ще закуплену , в РФії , нафту !
18.08.2025 20:07 Відповісти
те саме по нафті. вони закуповують русняву нафту через Індію і просять трампа зупинити війну. таке лицемірство характерне для европи і мова не тільки про Угорщину чи Словакію.
18.08.2025 20:10 Відповісти
Чуєте цей запах пекельних санкцій і потужної підтримки? Так пахне справедливий мир з позиції сили.
18.08.2025 20:30 Відповісти
 
 