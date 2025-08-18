Євросоюз імпортував з РФ скрапленого газу на 4,5 млрд євро за 6 місяців 2025 року

У першому півріччі 2025 року ЄС імпортував скраплений природний газ (СПГ) із Росії на суму близько 4,48 млрд євро.

Про це свідчать дінні європейського статистичниго відомства - Євростату, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За аналогічний період минулого року вартість імпортованого газу з РФ становила близько 3,47 млрд євро.

Загалом за перші шість місяців цього року Євросоюз ввіз СПГ на суму близько 26,9 млрд. євро. Більшість надійшла зі США (на суму близько 13,7 млрд євро). За даними Єврокомісії, у 2024 році Сполучені Штати були найбільшим постачальником СПГ до ЄС. На їхню частку припадало майже 45% від загального обсягу імпорту цієї сировини.

