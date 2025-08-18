Мы на стороне Украины, - Мелони перед встречей с Трампом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая находится в Вашингтоне для участия во встрече в Белом доме, заявила, что европейские лидеры находятся на стороне Украины и поддерживают мирные усилия президента США.

Заявление Мелони приводит BBC, как информирует Цензор.НЕТ.

Мелони, которая прибыла в Вашингтон для участия во встрече в Белом доме, довольна тем, что предложение о гарантиях безопасности Украины вроде НАТО, которое сначала предложила Италия, является центральным на сегодняшних переговорах.

"Мы на стороне Украины, мы поддерживаем усилия президента Соединенных Штатов. Я думаю, что та работа, которую мы сегодня выполним, будет, с этой точки зрения, важной работой", - заявила Мелони.

Мелони добавила, что Запад является инструментом для "строительства мира и обеспечения справедливости".

Напомним, 18 августа в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, главой Совета министров Италии Джорджей Мелони, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.