Мы на стороне Украины, - Мелони перед встречей с Трампом

Мелоні

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая находится в Вашингтоне для участия во встрече в Белом доме, заявила, что европейские лидеры находятся на стороне Украины и поддерживают мирные усилия президента США.

Заявление Мелони приводит BBC, как информирует Цензор.НЕТ.

Мелони, которая прибыла в Вашингтон для участия во встрече в Белом доме, довольна тем, что предложение о гарантиях безопасности Украины вроде НАТО, которое сначала предложила Италия, является центральным на сегодняшних переговорах.

"Мы на стороне Украины, мы поддерживаем усилия президента Соединенных Штатов. Я думаю, что та работа, которую мы сегодня выполним, будет, с этой точки зрения, важной работой", - заявила Мелони.

Также читайте: Лидеры ЕС проведут совещание с Зеленским перед переговорами с Трампом

Мелони добавила, что Запад является инструментом для "строительства мира и обеспечения справедливости".

Напомним, 18 августа в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, главой Совета министров Италии Джорджей Мелони, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

США (27726) Джорджа Мелони (143)
Добре, що вона уточнила )
18.08.2025 20:30 Ответить
На боці України? То давай свою армію на фронт.
18.08.2025 20:33 Ответить
Все просто: спочатку Україні кажуть що робити, а потім страхуються заявами "вони самі так вирішили".
18.08.2025 20:36 Ответить
Да, Украина понад усе! Смерть ворогам!
18.08.2025 20:38 Ответить
Вона послідовно і бойовито відстоює свою позицію захищаючи Україну. Шана порядній Жінці!
18.08.2025 21:02 Ответить
 
 