Ми на боці України, - Мелоні перед зустріччю з Трампом

Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка перебуває у Вашингтоні для участі в зустрічі в Білому домі — заявила, що європейські лідери перебувають на боці України та підтримують мирні зусилля президента США.

Заяву Мелоні наводить BBC, як інформує Цензор.НЕТ

Мелоні, яка прибула до Вашингтона для участі в зустрічі в Білому домі, задоволена тим, що пропозиція про гарантії безпеки Україні на кшталт НАТО, яку спочатку запропонувала Італія, є центральною на сьогоднішніх переговорах.

"Ми на боці України, ми підтримуємо зусилля президента Сполучених Штатів. Я думаю, що та робота, яку ми сьогодні виконаємо, буде, з цієї точки зору, важливою роботою", - заявила Мелоні.

Також читайте: Лідери ЄС проведуть нараду із Зеленським перед переговорами з Трампом

Мелоні додала, що Захід є інструментом для "будівництва миру та забезпечення справедливості".

Нагадаємо, 18 серпня у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

США (24070) Мелоні Джорджа (171)
Добре, що вона уточнила )
18.08.2025 20:30 Відповісти
На боці України? То давай свою армію на фронт.
18.08.2025 20:33 Відповісти
Все просто: спочатку Україні кажуть що робити, а потім страхуються заявами "вони самі так вирішили".
18.08.2025 20:36 Відповісти
Да, Украина понад усе! Смерть ворогам!
18.08.2025 20:38 Відповісти
Вона послідовно і бойовито відстоює свою позицію захищаючи Україну. Шана порядній Жінці!
18.08.2025 21:02 Відповісти
 
 