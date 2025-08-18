Ми на боці України, - Мелоні перед зустріччю з Трампом
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка перебуває у Вашингтоні для участі в зустрічі в Білому домі — заявила, що європейські лідери перебувають на боці України та підтримують мирні зусилля президента США.
Заяву Мелоні наводить BBC, як інформує Цензор.НЕТ
Мелоні, яка прибула до Вашингтона для участі в зустрічі в Білому домі, задоволена тим, що пропозиція про гарантії безпеки Україні на кшталт НАТО, яку спочатку запропонувала Італія, є центральною на сьогоднішніх переговорах.
"Ми на боці України, ми підтримуємо зусилля президента Сполучених Штатів. Я думаю, що та робота, яку ми сьогодні виконаємо, буде, з цієї точки зору, важливою роботою", - заявила Мелоні.
Мелоні додала, що Захід є інструментом для "будівництва миру та забезпечення справедливості".
Нагадаємо, 18 серпня у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
