Зустріч Зеленського з Трампом
935 14

Лідери ЄС проведуть нараду із Зеленським перед переговорами з Трампом

Зеленський і фон дер Ляєн

Лідери Європи проведуть підготовчу нараду з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні перед перемовинами з президентом США Дональдом Трампом 18 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться у оновленому графіку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Графік містить "підготовчу зустріч", яку фон дер Ляєн планує провести у Вашингтоні із Зеленським і "європейськими лідерами".

Зеленський: Нам потрібні реальні переговори. Вони можуть початися там, де лінія фронту зараз

Повний перелік учасників і час зустрічі не оприлюднені.

Нагадаємо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Лідери говоритимуть про завершення війни РФ проти України.

+2
Еще раз проверят помыл ли за ушами, застегнул ли пинжак и хорошо ли выучил то что написано в бумажке. И проверят нет ли белых следов на ноздрях.
показати весь коментар
18.08.2025 15:27 Відповісти
+2
Все це виглядає дуже огидно, щодо сили заходу. Безсилий аби справитись зі своєю зрадливістю захід.
показати весь коментар
18.08.2025 15:34 Відповісти
+1
Розігрів?
показати весь коментар
18.08.2025 15:31 Відповісти
Це погана новина. У них мало б бути все готово. Значить промацують де мʼякий і де можна тиснути. Не вірю їм.
показати весь коментар
18.08.2025 15:30 Відповісти
Та який Зеленський! З Єрмаком іструктаж треба проводити. Бо від "козиря"все залежить. Хоча він може переплутати інтрукції від Європи і фсб!
показати весь коментар
18.08.2025 15:42 Відповісти
" біс! дайте ви йому ще пару раз, для ума" (хоча звідки там той ум, хіба шо з клавіш?)
показати весь коментар
18.08.2025 15:43 Відповісти
проблема Европи, що підтримуючи Україну на словах, вони нездатні відмовитися від закупівлі нафти в росії. Франція та ЮК нездатні наростити свої воєнні потужності, а також захистити свій власний суверенітет відкривши кордони для іміграції легальної та нелегальної. тобто на словах усе вірно, але на справі за час російської агресії вони не змогли наростити воєнні спроможності, вирішити проблеми з фінансовою ізоляцією росії і тепер вимагають від трампа матерілізувати для них усе те що вони могли б зробити свого часу.
показати весь коментар
18.08.2025 15:44 Відповісти
Объективно это саммит между ЕС и США. Зеля там как передаточное звено. Не думаю что от него вообще что-то зависит. Те кто даёт оружие и деньги будут решать нужно ли это делать дальше или пора заканчивать. Что там может решить Зеля вообще загадка. Просто параметры договорняка пока явно не устраивают Европу.
показати весь коментар
18.08.2025 15:45 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 15:46 Відповісти
Замість 'ермака поруч повинен бути ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ-ДИПЛОМАТ З БАГАТОРІЧНИМ ДОСВІДОМ!!! Навіть в форматі тет-а-тет. Це дає можливість краще зрозуміти трампа, згладити гострі кути в обидва боки, банально - отримати додаткові хвилини для пошуку найкращої відповіді... Хоча - кому я це кажу, воно ж все вміє краще за всіх... За рахунок країни... Тім більше, що справжні Професіонали всі розбіглися від цих... Знайшли ХОЧА Б ОДНОГО - тимчасово - на погодинну оплату - заради країни...
показати весь коментар
18.08.2025 15:48 Відповісти
Боягузливі, облудні лицеміри!! Все ще озираються на дементного бабуїна у сша! Не вистачає навіть сміливості публічно визнати, що ,,король голий"! ,,нараду" вони проведуть!! Щоб вже в себе ,,наради" проводили, коли ,,моск@...ня з бурятами під вашими вікнами на танках ,,вишиватимуть"!!
показати весь коментар
18.08.2025 15:49 Відповісти
Головне потомка нополеона з країни круасанів не слухати. Бо то буде межгалактична потужність
показати весь коментар
18.08.2025 15:53 Відповісти
 
 