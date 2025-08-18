Лідери ЄС проведуть нараду із Зеленським перед переговорами з Трампом

Лідери Європи проведуть підготовчу нараду з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні перед перемовинами з президентом США Дональдом Трампом 18 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться у оновленому графіку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Графік містить "підготовчу зустріч", яку фон дер Ляєн планує провести у Вашингтоні із Зеленським і "європейськими лідерами".

Повний перелік учасників і час зустрічі не оприлюднені.

Нагадаємо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Лідери говоритимуть про завершення війни РФ проти України.