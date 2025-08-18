Лидеры ЕС проведут совещание с Зеленским перед переговорами с Трампом

Лидеры Европы проведут подготовительное совещание с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом 18 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом говорится в обновленном графике президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

График содержит "подготовительную встречу", которую фон дер Ляйен планирует провести в Вашингтоне с Зеленским и "европейскими лидерами".

Также читайте: Зеленский: Нам нужны реальные переговоры. Они могут начаться там, где линия фронта сейчас

Полный перечень участников и время встречи не обнародованы.

Напомним, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Лидеры будут говорить о завершении войны РФ против Украины.