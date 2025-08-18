РУС
Новости Встреча Зеленского с Трампом
Лидеры ЕС проведут совещание с Зеленским перед переговорами с Трампом

Зеленский и фон дер Ляйен

Лидеры Европы проведут подготовительное совещание с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом 18 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом говорится в обновленном графике президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

График содержит "подготовительную встречу", которую фон дер Ляйен планирует провести в Вашингтоне с Зеленским и "европейскими лидерами".

Также читайте: Зеленский: Нам нужны реальные переговоры. Они могут начаться там, где линия фронта сейчас

Полный перечень участников и время встречи не обнародованы.

Напомним, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Лидеры будут говорить о завершении войны РФ против Украины.

Зеленский Владимир (21616) переговоры (5125) Евросоюз (17490)
Еще раз проверят помыл ли за ушами, застегнул ли пинжак и хорошо ли выучил то что написано в бумажке. И проверят нет ли белых следов на ноздрях.
18.08.2025 15:27 Ответить
Це погана новина. У них мало б бути все готово. Значить промацують де мʼякий і де можна тиснути. Не вірю їм.
18.08.2025 15:30 Ответить
Розігрів?
18.08.2025 15:31 Ответить
Все це виглядає дуже огидно, щодо сили заходу. Безсилий аби справитись зі своєю зрадливістю захід.
18.08.2025 15:34 Ответить
Та який Зеленський! З Єрмаком іструктаж треба проводити. Бо від "козиря"все залежить. Хоча він може переплутати інтрукції від Європи і фсб!
18.08.2025 15:42 Ответить
" біс! дайте ви йому ще пару раз, для ума" (хоча звідки там той ум, хіба шо з клавіш?)
18.08.2025 15:43 Ответить
проблема Европи, що підтримуючи Україну на словах, вони нездатні відмовитися від закупівлі нафти в росії. Франція та ЮК нездатні наростити свої воєнні потужності, а також захистити свій власний суверенітет відкривши кордони для іміграції легальної та нелегальної. тобто на словах усе вірно, але на справі за час російської агресії вони не змогли наростити воєнні спроможності, вирішити проблеми з фінансовою ізоляцією росії і тепер вимагають від трампа матерілізувати для них усе те що вони могли б зробити свого часу.
18.08.2025 15:44 Ответить
Объективно это саммит между ЕС и США. Зеля там как передаточное звено. Не думаю что от него вообще что-то зависит. Те кто даёт оружие и деньги будут решать нужно ли это делать дальше или пора заканчивать. Что там может решить Зеля вообще загадка. Просто параметры договорняка пока явно не устраивают Европу.
18.08.2025 15:45 Ответить
18.08.2025 15:46 Ответить
Замість 'ермака поруч повинен бути ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ-ДИПЛОМАТ З БАГАТОРІЧНИМ ДОСВІДОМ!!! Навіть в форматі тет-а-тет. Це дає можливість краще зрозуміти трампа, згладити гострі кути в обидва боки, банально - отримати додаткові хвилини для пошуку найкращої відповіді... Хоча - кому я це кажу, воно ж все вміє краще за всіх... За рахунок країни... Тім більше, що справжні Професіонали всі розбіглися від цих... Знайшли ХОЧА Б ОДНОГО - тимчасово - на погодинну оплату - заради країни...
18.08.2025 15:48 Ответить
Боягузливі, облудні лицеміри!! Все ще озираються на дементного бабуїна у сша! Не вистачає навіть сміливості публічно визнати, що ,,король голий"! ,,нараду" вони проведуть!! Щоб вже в себе ,,наради" проводили, коли ,,моск@...ня з бурятами під вашими вікнами на танках ,,вишиватимуть"!!
18.08.2025 15:49 Ответить
Головне потомка нополеона з країни круасанів не слухати. Бо то буде межгалактична потужність
18.08.2025 15:53 Ответить
Ну проведуть вони нараду, а сенс? Вже єрмак нещодавно продемонстрував свої когнітивні здібності (тобто їх відсутність) перед студентами. А у цього блазня ж все ще гірше. Він вміє тільки по заготовленій бумажці...
18.08.2025 16:30 Ответить
 
 