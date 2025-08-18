Трамп уклонился от ответа на вопрос об отправке миротворцев в Украину: Мы нацелены на долгосрочный мир
Президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа, готов ли он отправить американских миротворцев в Украину после завершения войны.
Об этом он сказал во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
Мы будем работать с Украиной и другими странами. Мы действительно нацелены на долговременный мир. Мы не говорим о двухлетнем затишье. Нет, мы хотим, чтобы все это продолжалось долго. И мы будем делать все, чтобы такие договоренности работали. Поэтому, если мы дойдем до мира, все сработает.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трамп буквально півгодини назад сказав, що незалежно від результату перемовин, американська підтримка залишиться.