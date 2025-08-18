Трамп уклонился от ответа на вопрос об отправке миротворцев в Украину: Мы нацелены на долгосрочный мир

Президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа, готов ли он отправить американских миротворцев в Украину после завершения войны.

Об этом он сказал во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

Мы будем работать с Украиной и другими странами. Мы действительно нацелены на долговременный мир. Мы не говорим о двухлетнем затишье. Нет, мы хотим, чтобы все это продолжалось долго. И мы будем делать все, чтобы такие договоренности работали. Поэтому, если мы дойдем до мира, все сработает.

