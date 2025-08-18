РУС
Трамп уклонился от ответа на вопрос об отправке миротворцев в Украину: Мы нацелены на долгосрочный мир

Трамп о территориальных уступках

Президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа, готов ли он отправить американских миротворцев в Украину после завершения войны.

Об этом он сказал во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

Мы будем работать с Украиной и другими странами. Мы действительно нацелены на долговременный мир. Мы не говорим о двухлетнем затишье. Нет, мы хотим, чтобы все это продолжалось долго. И мы будем делать все, чтобы такие договоренности работали. Поэтому, если мы дойдем до мира, все сработает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа не исключают размещения войск США на территории Украины в рамках гарантий безопасности, - Axios

Не покараний агрессор це запорука тривалого миру...
18.08.2025 20:45 Ответить
Даремно скільки керосину на польоти в США спалили, плішивий і рижий п,дори помінятися не можуть,
18.08.2025 20:47 Ответить
ВСЕ ЩО ВІН ГОВОРИТЬ ЛАЙНО. Все брехня. Він міняє те що говорить через 2 хвилин.
18.08.2025 20:45 Ответить
Це тих миротворців, що тікали з Авгану?
18.08.2025 20:46 Ответить
головне що я почув,це шантаж рижого покидька
18.08.2025 20:47 Ответить
Раджу більше читати усіляких їб**утих імперців з вірусом рашизма. Там точно вся правда.
Трамп буквально півгодини назад сказав, що незалежно від результату перемовин, американська підтримка залишиться.
18.08.2025 21:12 Ответить
а тим часом кацапи беруть купянськ у кільце!
18.08.2025 20:54 Ответить
Другий рік падли беруть у кільце,
18.08.2025 21:28 Ответить
Трамплін філонить довіряти їм не можна,як тільки буде можливість вводити в Україну миротворців з ЄС це треба виконати навіть без участі США.
18.08.2025 21:27 Ответить
 
 