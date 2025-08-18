Трамп ухилився від відповіді на питання щодо відправки миротворців в Україну: Ми націлені на довготривалий мир
Президент США Дональд Трамп не дав чіткої відповіді чи готовий він відправити американських миротворців в Україну після завершення війни.
Про це він сказав під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми будемо працювати з Україною та іншими країнами. Ми справді націлені на довготривалий мир. Ми не говоримо про дворічне затишшя. Ні ми хочемо аби все це тривало довго. І ми будемо робити все, щоб такі домовленості працювали. Тому, якщо ми дійдемо до миру все спрацює", - наголосив він.
Трамп буквально півгодини назад сказав, що незалежно від результату перемовин, американська підтримка залишиться.
"Трамп такого НЕ говорил.
Там был вопрос что-то вроде: "Если сегодня будет сделки не будет, поддержка Украине прекратится?", на что Трамп ответил: "Я не могу вам этого сказать".
Когда закончится, ещё раз пересмотрю этот момент, но Трамп точно НЕ утверждал, что поддержка Украине прекратится."