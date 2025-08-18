Трамп ухилився від відповіді на питання щодо відправки миротворців в Україну: Ми націлені на довготривалий мир

Президент США Дональд Трамп не дав чіткої відповіді чи готовий він відправити американських миротворців в Україну після завершення війни.

Про це він сказав під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми будемо працювати з Україною та іншими країнами. Ми справді націлені на довготривалий мир. Ми не говоримо про дворічне затишшя. Ні ми хочемо аби все це тривало довго. І ми будемо робити все, щоб такі домовленості працювали. Тому, якщо ми дійдемо до миру все спрацює", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа не виключають розміщення військ США на території України в рамках гарантій безпеки, - Axios