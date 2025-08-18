УКР
Трамп ухилився від відповіді на питання щодо відправки миротворців в Україну: Ми націлені на довготривалий мир

Трамп про територіальні поступки

Президент США Дональд Трамп не дав чіткої відповіді чи готовий він відправити американських миротворців в Україну після завершення війни.

Про це він сказав під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми будемо працювати з Україною та іншими країнами. Ми справді націлені на довготривалий мир. Ми не говоримо про дворічне затишшя. Ні ми хочемо  аби все це тривало довго. І ми будемо робити все, щоб такі домовленості працювали. Тому, якщо ми дійдемо до миру все спрацює", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа не виключають розміщення військ США на території України в рамках гарантій безпеки, - Axios

Зеленський Володимир (25153) миротворці (863) Трамп Дональд (6913)
Не покараний агрессор це запорука тривалого миру...
18.08.2025 20:45 Відповісти
Даремно скільки керосину на польоти в США спалили, плішивий і рижий п,дори помінятися не можуть,
18.08.2025 20:47 Відповісти
ВСЕ ЩО ВІН ГОВОРИТЬ ЛАЙНО. Все брехня. Він міняє те що говорить через 2 хвилин.
18.08.2025 20:45 Відповісти
Це тих миротворців, що тікали з Авгану?
18.08.2025 20:46 Відповісти
головне що я почув,це шантаж рижого покидька
18.08.2025 20:47 Відповісти
Раджу більше читати усіляких їб**утих імперців з вірусом рашизма. Там точно вся правда.
Трамп буквально півгодини назад сказав, що незалежно від результату перемовин, американська підтримка залишиться.
18.08.2025 21:12 Відповісти
Між іншим, першим про припинення пітримки України ляпнуло Г+Гешне "Уніан" Скрін гляньте на телезі анономного проукраїнського касапа (за наступною ссиллю) https://t.me/ToBeOr_Official/18587 Быть Или, який далі пише таке:
"Трамп такого НЕ говорил.
Там был вопрос что-то вроде: "Если сегодня будет сделки не будет, поддержка Украине прекратится?", на что Трамп ответил: "Я не могу вам этого сказать".
Когда закончится, ещё раз пересмотрю этот момент, но Трамп точно НЕ утверждал, что поддержка Украине прекратится."
18.08.2025 21:39 Відповісти
а тим часом кацапи беруть купянськ у кільце!
18.08.2025 20:54 Відповісти
Другий рік падли беруть у кільце,
18.08.2025 21:28 Відповісти
Трамплін філонить довіряти їм не можна,як тільки буде можливість вводити в Україну миротворців з ЄС це треба виконати навіть без участі США.
18.08.2025 21:27 Відповісти
 
 