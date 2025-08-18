РУС
Разговор Трампа и Зеленского
За неделю-две мы будем знать, удастся ли завершить эту бойню, - Трамп

Президент США Дональд Трамп во время встречи в США с европейскими лидерами заявил, что через несколько недель станет известно, удастся ли прекратить войну между Россией и Украиной.

"Я думаю, что Путин хочет поддержать со мной хорошие отношения. Поэтому я скажу, что через неделю-две мы будем знать, удастся ли нам решить эту проблему и удастся ли нам завершить эту бойню. Мы все в этом заинтересованы.

Я надеюсь, что есть две стороны, которые хотят закончить этот конфликт, и мы будем смотреть, что мы можем сделать. Такие шаги сохранят сотни жизней каждую неделю. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы приблизить мир", - сказал Трамп.

Мы попытаемся организовать трехстороннюю встречу как можно скорее, - Трамп

Трамп Дональд (6393) переговоры с Россией (1287)
В першу чергу це чекає твого ***** кацапе!
показать весь комментарий
18.08.2025 23:21 Ответить
зехудоба починає всіх хто його лайнячій вибір називає лайном, обзивати кацапами,хоча сам гірший за кацапа,бо обрав кацапське лайно президентом.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:30 Ответить
Ох як вас кацапвв ковбасить від Зеленського
показать весь комментарий
18.08.2025 23:33 Ответить
Краткое содержание проведенных переговоров - ни-о-чем
показать весь комментарий
18.08.2025 23:15 Ответить
Погадаю на кофейній гущі - не вдасться завершити. Можливо вдасться дати перепочинок для рашистів. Перегрупування, ремонт і т.п. Але завершити не вдасться.
Бо росіяни (саме так, не лише рашисти - всі росіяни) ще не напились крові вдосталь.
І цією паузою, вони скористаються на всі 100. А от Україна.... кожен може зробити власний прогноз.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:17 Ответить
Мене хвилює довольний вигляд Зеленського, як будто він в ліфті насрав. Ця падла ******** з часів Омана щось втіхаря перетірать, щоб на вила не посадили.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:17 Ответить
1. З Білого дому не викинули.
2. На капітуляцію не прогнули.
3. Всі зробили вигляд, що не прмітили, як Трамп обісрався на Алясці і добре зімітували перемовини (включно з ЗЄ).
4. Нічого не відбулося але Трамп задоволений.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:39 Ответить
тількі рудому ***** стане відомо,якщо завтра з ранку згадає
показать весь комментарий
18.08.2025 23:17 Ответить
"....двє-трі нєдєлі..."(с)
показать весь комментарий
18.08.2025 23:17 Ответить
ну це вже блище до реалій...миру не буде ,але перемірія ти руде мудило трамп ,забов'язан організувати ,пекельними санкціями !!!
показать весь комментарий
18.08.2025 23:18 Ответить
Доня, про тиждень-два ми це чуємо вже пів року.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:19 Ответить
Коли б Захід дав достатньо зброї та грошей на зброю, то не було б ніякої бійні принаймні для України.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:19 Ответить
Захід дав, захід не дав, своє щось треба будувати і виробляти.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:24 Ответить
У рашки економіка на порядок більша. Тому Україна не здатна самостійно ефективно протистояти. Чи ви пропонуєте закидати рашку трупами в якості дешевої заміни дорогій зброї?
показать весь комментарий
18.08.2025 23:30 Ответить
У рашкі не забувайте і мобілізаційний ресурс більший, а за нас воювати ніхто не буде.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:33 Ответить
Гроші є, країни ЄС готові фінансувати. А от зі зброєю є проблеми і з кількістю і не бажанням її продати.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:25 Ответить
Немає грошей. Навіть Україна здатна виробляти більше, але виробничі потужності простоюють. Не кажучи про можливість закупівлі в інших країнах.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:32 Ответить
Це тобі хто таке сказав? Запитай у Павела (Чехія) як він по всьому світу снаряди для України скуповує. А високотехнологічну зброю набагато важче купити.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:40 Ответить
Знову "тиждень-два".... добре хочь не 50 діб.....
показать весь комментарий
18.08.2025 23:21 Ответить
Домовилися домовлятися.
Знов...

І це не погано.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:22 Ответить
Трампористович
показать весь комментарий
18.08.2025 23:25 Ответить
Де. І коли. Арестович. НАСТІЛЬКИ вдало покусав тромба...
показать весь комментарий
18.08.2025 23:26 Ответить
він сина трампа покусав, а той вже і батька заразив.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:30 Ответить
поки до Уралу не стане стрьомно ходити на роботу на підприємства ВПК, війна не завершиться.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:29 Ответить
Каятися треба, рудий, в гріхах зразу, а не в папочці
показать весь комментарий
18.08.2025 23:30 Ответить
Зліт бортів стат.авіації... Висока ймовірність бойового застосування (с)
показать весь комментарий
18.08.2025 23:31 Ответить
 
 