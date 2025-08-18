За неделю-две мы будем знать, удастся ли завершить эту бойню, - Трамп
Президент США Дональд Трамп во время встречи в США с европейскими лидерами заявил, что через несколько недель станет известно, удастся ли прекратить войну между Россией и Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Я думаю, что Путин хочет поддержать со мной хорошие отношения. Поэтому я скажу, что через неделю-две мы будем знать, удастся ли нам решить эту проблему и удастся ли нам завершить эту бойню. Мы все в этом заинтересованы.
Я надеюсь, что есть две стороны, которые хотят закончить этот конфликт, и мы будем смотреть, что мы можем сделать. Такие шаги сохранят сотни жизней каждую неделю. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы приблизить мир", - сказал Трамп.
Бо росіяни (саме так, не лише рашисти - всі росіяни) ще не напились крові вдосталь.
І цією паузою, вони скористаються на всі 100. А от Україна.... кожен може зробити власний прогноз.
2. На капітуляцію не прогнули.
3. Всі зробили вигляд, що не прмітили, як Трамп обісрався на Алясці і добре зімітували перемовини (включно з ЗЄ).
4. Нічого не відбулося але Трамп задоволений.
Знов...
І це не погано.