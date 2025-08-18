УКР
Новини Розмова Трампа і Зеленського
За тиждень-два ми будемо знати, чи вдасться завершити цю бійню, - Трамп

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у США із європейськими лідерами заявив, що за кілька тижнів стане відомо, чи вдасться припинити війну між Росією і Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Я думаю, що Путін хоче підтримати зі мною хороші відносини. Тому я скажу, що за тиждень-два ми будемо знати, чи нам вдасться вирішити цю проблему і чи нам вдасться завершити цю бійню. Ми усі в цьому зацікавлені.

Я сподіваюся, що є дві сторони, які хочуть закінчити цей конфлікт, і ми будемо дивитися, що ми можемо зробити. Такі кроки звережуть сотні життів щотижня. Ми будемо робити все, що у наших силах, щоб наблизити мир", - сказав Трамп.

Читайте: Ми спробуємо організувати тристоронню зустріч якомога швидше, - Трамп

Топ коментарі
+12
Доня, про тиждень-два ми це чуємо вже пів року.
18.08.2025 23:19 Відповісти
+8
Знову "тиждень-два".... добре хочь не 50 діб.....
18.08.2025 23:21 Відповісти
+6
В першу чергу це чекає твого ***** кацапе!
18.08.2025 23:21 Відповісти
В першу чергу це чекає твого ***** кацапе!
18.08.2025 23:21 Відповісти
зехудоба починає всіх хто його лайнячій вибір називає лайном, обзивати кацапами,хоча сам гірший за кацапа,бо обрав кацапське лайно президентом.
18.08.2025 23:30 Відповісти
Ох як вас кацапвв ковбасить від Зеленського
18.08.2025 23:33 Відповісти
Краткое содержание проведенных переговоров - ни-о-чем
18.08.2025 23:15 Відповісти
Погадаю на кофейній гущі - не вдасться завершити. Можливо вдасться дати перепочинок для рашистів. Перегрупування, ремонт і т.п. Але завершити не вдасться.
Бо росіяни (саме так, не лише рашисти - всі росіяни) ще не напились крові вдосталь.
І цією паузою, вони скористаються на всі 100. А от Україна.... кожен може зробити власний прогноз.
18.08.2025 23:17 Відповісти
А от Україна може себе зжерти.....
18.08.2025 23:50 Відповісти
Не зжере. Зжерти можуть тільки кацапи і каганат. І то... можуть вдавитися.
19.08.2025 00:05 Відповісти
Мене хвилює довольний вигляд Зеленського, як будто він в ліфті насрав. Ця падла ******** з часів Омана щось втіхаря перетірать, щоб на вила не посадили.
18.08.2025 23:17 Відповісти
1. З Білого дому не викинули.
2. На капітуляцію не прогнули.
3. Всі зробили вигляд, що не прмітили, як Трамп обісрався на Алясці і добре зімітували перемовини (включно з ЗЄ).
4. Нічого не відбулося але Трамп задоволений.
18.08.2025 23:39 Відповісти
Що до пункту 2 жодної впевненості бути не може.
Зеленський, коли обсирається - теж каже, що все просто чудово.
Яскраві приклади:
- ''Оманська'' афера,
- здача літака з ''вагнерівцями'' лукашенку,
- злив даних москалям по клінстронам,
- розмінування Чонгару.
І так далі - і так далі...
18.08.2025 23:55 Відповісти
Ніт.
Інакше подальшої вистави з представниками ЄС не було б.
18.08.2025 23:58 Відповісти
Європейців могли і не поінформувати про всі деталі ''домовленостей'' Зєлі і Трампона.
А з рештою найближчий розвиток подій покаже...
19.08.2025 01:03 Відповісти
тількі рудому ***** стане відомо,якщо завтра з ранку згадає
показати весь коментар
"....двє-трі нєдєлі..."(с)
18.08.2025 23:17 Відповісти
ну це вже блище до реалій...миру не буде ,але перемірія ти руде мудило трамп ,забов'язан організувати ,пекельними санкціями !!!
18.08.2025 23:18 Відповісти
Доня, про тиждень-два ми це чуємо вже пів року.
18.08.2025 23:19 Відповісти
Коли б Захід дав достатньо зброї та грошей на зброю, то не було б ніякої бійні принаймні для України.
18.08.2025 23:19 Відповісти
Захід дав, захід не дав, своє щось треба будувати і виробляти.
18.08.2025 23:24 Відповісти
У рашки економіка на порядок більша. Тому Україна не здатна самостійно ефективно протистояти. Чи ви пропонуєте закидати рашку трупами в якості дешевої заміни дорогій зброї?
18.08.2025 23:30 Відповісти
У рашкі не забувайте і мобілізаційний ресурс більший, а за нас воювати ніхто не буде.
18.08.2025 23:33 Відповісти
Рашка захопила в перші 2-3 дні більше ніж за 3 роки,то може справа в оманському покидьку?
18.08.2025 23:49 Відповісти
Опозиція не протестує проти військово-політичного керівництва України.
18.08.2025 23:53 Відповісти
Рашка по півдню пройшлася, як на параді без супротиву.
19.08.2025 00:04 Відповісти
і не тільки по півдню
19.08.2025 00:38 Відповісти
Гроші є, країни ЄС готові фінансувати. А от зі зброєю є проблеми і з кількістю і не бажанням її продати.
18.08.2025 23:25 Відповісти
Немає грошей. Навіть Україна здатна виробляти більше, але виробничі потужності простоюють. Не кажучи про можливість закупівлі в інших країнах.
18.08.2025 23:32 Відповісти
Це тобі хто таке сказав? Запитай у Павела (Чехія) як він по всьому світу снаряди для України скуповує. А високотехнологічну зброю набагато важче купити.
18.08.2025 23:40 Відповісти
У війні дронів потрібні дрони. Чого ви думаєте військові постійно просять гроші (на дрони)?
18.08.2025 23:55 Відповісти
24 години...
18.08.2025 23:51 Відповісти
Знову "тиждень-два".... добре хочь не 50 діб.....
18.08.2025 23:21 Відповісти
Домовилися домовлятися.
Знов...

І це не погано.
18.08.2025 23:22 Відповісти
Трампористович
18.08.2025 23:25 Відповісти
Де. І коли. Арестович. НАСТІЛЬКИ вдало покусав тромба...
18.08.2025 23:26 Відповісти
він сина трампа покусав, а той вже і батька заразив.
18.08.2025 23:30 Відповісти
поки до Уралу не стане стрьомно ходити на роботу на підприємства ВПК, війна не завершиться.
18.08.2025 23:29 Відповісти
Каятися треба, рудий, в гріхах зразу, а не в папочці
18.08.2025 23:30 Відповісти
Зліт бортів стат.авіації... Висока ймовірність бойового застосування (с)
18.08.2025 23:31 Відповісти
От сьогодні і побачимо відповідь ***** на перемовини... Поки не гепнуть, чи не приберуть цю сатанинську заразу - нічого не буде. Трамп грає роль миротворця. Бульбашка.
19.08.2025 00:13 Відповісти
В мене таке враження що трамп взяв собі в радники арестовича
18.08.2025 23:49 Відповісти
За тиждень-два ми будемо знати, чи вдасться завершити цю бійню, - Трамп (КУЙЛО ,ПРОДОВЖУЙ БОЙНЮ В УКРАЇНІ ДАЛІ.ЯК МИ І ДОМОВИЛИСЬ НА АЛЯСЦІ
18.08.2025 23:50 Відповісти
 
 