За тиждень-два ми будемо знати, чи вдасться завершити цю бійню, - Трамп

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у США із європейськими лідерами заявив, що за кілька тижнів стане відомо, чи вдасться припинити війну між Росією і Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Я думаю, що Путін хоче підтримати зі мною хороші відносини. Тому я скажу, що за тиждень-два ми будемо знати, чи нам вдасться вирішити цю проблему і чи нам вдасться завершити цю бійню. Ми усі в цьому зацікавлені.

Я сподіваюся, що є дві сторони, які хочуть закінчити цей конфлікт, і ми будемо дивитися, що ми можемо зробити. Такі кроки звережуть сотні життів щотижня. Ми будемо робити все, що у наших силах, щоб наблизити мир", - сказав Трамп.

