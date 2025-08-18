За тиждень-два ми будемо знати, чи вдасться завершити цю бійню, - Трамп
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у США із європейськими лідерами заявив, що за кілька тижнів стане відомо, чи вдасться припинити війну між Росією і Україною.
"Я думаю, що Путін хоче підтримати зі мною хороші відносини. Тому я скажу, що за тиждень-два ми будемо знати, чи нам вдасться вирішити цю проблему і чи нам вдасться завершити цю бійню. Ми усі в цьому зацікавлені.
Я сподіваюся, що є дві сторони, які хочуть закінчити цей конфлікт, і ми будемо дивитися, що ми можемо зробити. Такі кроки звережуть сотні життів щотижня. Ми будемо робити все, що у наших силах, щоб наблизити мир", - сказав Трамп.
Бо росіяни (саме так, не лише рашисти - всі росіяни) ще не напились крові вдосталь.
І цією паузою, вони скористаються на всі 100. А от Україна.... кожен може зробити власний прогноз.
2. На капітуляцію не прогнули.
3. Всі зробили вигляд, що не прмітили, як Трамп обісрався на Алясці і добре зімітували перемовини (включно з ЗЄ).
4. Нічого не відбулося але Трамп задоволений.
Зеленський, коли обсирається - теж каже, що все просто чудово.
Яскраві приклади:
- ''Оманська'' афера,
- здача літака з ''вагнерівцями'' лукашенку,
- злив даних москалям по клінстронам,
- розмінування Чонгару.
І так далі - і так далі...
Інакше подальшої вистави з представниками ЄС не було б.
А з рештою найближчий розвиток подій покаже...
Знов...
І це не погано.