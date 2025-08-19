На фронте зафиксировано 78 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 19 августа общее количество боевых столкновений на фронте составляет 78.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Галагановка Черниговской области, Прогресс, Середина-Буда, Бояро-Лежачие, Ясная Поляна Сумской области, также авиаударам подверглись - Гремяч Черниговской области; Новая Слобода и Чернацкое Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось две вражеские атаки. Авиация захватчиков нанесла три удара, сбросив при этом пять управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг осуществил 122 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, семь из которых из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении продолжается бой в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг трижды атаковал позиции украинских подразделений в районах Синьковки и Степной Новоселовки; две атаки российских оккупантов отбиты, еще один бой продолжается.

Читайте: Используем различные источники информации для объективности, в том числе DeepState, - Сырский

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодези, Мирное, Торское, Ямполь и в сторону Ямполя и Григорьевки. Сейчас продолжаются четыре боевых столкновения.

На Северском направлении с начала суток противник дважды атаковал вблизи Переездного и в сторону Федоровки.

На Краматорском направлении противник активных действий не проводил.

На Торецком направлении наши защитники отбили шесть вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Щербиновки, Яблоновки и Полтавки; еще одно боестолкновение продолжается. Под ударами вражеских бомб оказалась Константиновка.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 32 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Родинское, Луч, Гродовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Новоукраинка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 31 атаку. Вражеская авиация нанесла авиаудар по району населенного пункта Доброполье.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили восемь штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Грушевка, Зеленый Гай, Темировка, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Камышевахи, еще четыре боестолкновения продолжаются.

Читайте: Россия готовит активные наступления на Покровском и Запорожском направлениях, - Сырский

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил, нанес авиаудар по Белогорью.

На Ореховском направлении пока наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Отрадокаменка, совершил четыре безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.