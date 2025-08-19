РУС
Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы

шахеди

Вечером 19 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Черниговская область: БпЛА в направлении Нежина.
  • Вражеский ударный БпЛА через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.
  • БпЛА с Черниговщины перелетает в Бориспольский район Киевской области.
  • БпЛА в направлении Харькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедов" по Харькову: 7 погибших, среди них - двое детей. Еще 24 пострадали, в том числе 6 детей (обновлено)

