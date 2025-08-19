1 304 2
Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы
Вечером 19 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Черниговская область: БпЛА в направлении Нежина.
- Вражеский ударный БпЛА через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.
- БпЛА с Черниговщины перелетает в Бориспольский район Киевской области.
- БпЛА в направлении Харькова.
@FreddieSeer
·
18 серп.
Віднині по росії летить такий арсенал:
- ракета Нептун;
- р. Фламінго;
- дрон Паляниця;
- д. Пекло;
- д. Рута;
- д. Трембіта;
- д. Барс;
- д. Бобер;
- д. Русоріз;
- д. Лютий.
Де результати всього цього лютого пекла?
краіни 😡