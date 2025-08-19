1 370 2
Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили
Ввечері 19 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Чернігівщина: БпЛА у напрямку Ніжина.
- Ворожий ударний БпЛА через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровської.
- БпЛА із Чернігівщини перелітає у Бориспільський район Київщини.
- БпЛА у напрямку Харкова.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@FreddieSeer
·
18 серп.
Віднині по росії летить такий арсенал:
- ракета Нептун;
- р. Фламінго;
- дрон Паляниця;
- д. Пекло;
- д. Рута;
- д. Трембіта;
- д. Барс;
- д. Бобер;
- д. Русоріз;
- д. Лютий.
Де результати всього цього лютого пекла?
краіни 😡