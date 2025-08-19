УКР
Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 19 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Чернігівщина: БпЛА у напрямку Ніжина.
  • Ворожий ударний БпЛА через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровської.
  • БпЛА із Чернігівщини перелітає у Бориспільський район Київщини.
  • БпЛА у напрямку Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" по Харкову: 7 загиблих, серед них - двоє дітей. Ще 24 постраждали, зокрема 6 дітей (оновлено)

безпілотник (4722) Шахед (1395) війна в Україні (5771)
Niko von Severodonetsk
@FreddieSeer
·
18 серп.
Віднині по росії летить такий арсенал:
- ракета Нептун;
- р. Фламінго;
- дрон Паляниця;
- д. Пекло;
- д. Рута;
- д. Трембіта;
- д. Барс;
- д. Бобер;
- д. Русоріз;
- д. Лютий.

Де результати всього цього лютого пекла?
19.08.2025 20:15 Відповісти
Зеленський за всю цю брехню повинен дати відповідь народу нашоі
краіни 😡
19.08.2025 21:10 Відповісти
 
 