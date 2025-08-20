РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10940 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Одесчины
2 144 6

Ночью РФ атаковала "шахедами" припортовую инфраструктуру Одесщины: возник масштабный пожар, ранен один человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 20 августа российские войска совершили атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" на Измаильский район Одесской области, в результате чего возникли пожары, есть пострадавший.

Об этом сообщили в Измаильской районной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, несмотря на активную работу Сил ПВО, к сожалению, есть попадания. В результате атаки была повреждена припортовая инфраструктура. Возникли пожары, которые ликвидируются силами подразделений РУ ГУ ГСЧС в Одесской области.

В результате атаки пострадал один человек. Ему оказывается вся необходимая помощь.

По данным ГСЧС Украины, в результате попаданий начался масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.

54 спасателя и 16 единиц принимали участие в ликвидации последствий российской атаки. Также привлекался пожарный поезд "Укрзалізниці" и местная пожарная команда.

Атака на Одещину 20 серпня
Атака на Одещину 20 серпня
Атака на Одещину 20 серпня
Атака на Одещину 20 серпня
Атака на Одещину 20 серпня

Смотрите: Россия полностью уничтожила нефтебазу SOCAR в Одесской области: это был второй удар за неделю. ФОТО

Автор: 

обстрел (29084) Одесская область (3781) Измаильский район (18)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у командування ППО багато тих дронів-перехоплювачів чи інших засобів боротьби з повітряними цілями? Може звинувачення у саботажі ти адресуєш Резніковим-Умеровим-Шмигалям-Зеленським, а не ЗСУ?! Яйця по 17 - ось тобі проста арифметика....
показать весь комментарий
20.08.2025 08:34 Ответить
А ось це вже занадто - з заздрістю рахувати гроші, які військовослужбовці отримують за виконання бойових завдань!..
А взагалі, навіщо ППО в тилу, та ще з УБД, давай відправимо всіх на ЛБЗ, хай горять усі ці Ізмаїли, Одеси...
Карле...
показать весь комментарий
20.08.2025 09:30 Ответить
На кожен окремо взятий "шлюхєд" не витрачають "десятки тисяч пострілів".
Але на кожен окремо взятий "шлюхєд" потрібен перехоплювач (90 000 грн).
показать весь комментарий
20.08.2025 08:40 Ответить
 
 