Ночью РФ атаковала "шахедами" припортовую инфраструктуру Одесщины: возник масштабный пожар, ранен один человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 20 августа российские войска совершили атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" на Измаильский район Одесской области, в результате чего возникли пожары, есть пострадавший.

Об этом сообщили в Измаильской районной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, несмотря на активную работу Сил ПВО, к сожалению, есть попадания. В результате атаки была повреждена припортовая инфраструктура. Возникли пожары, которые ликвидируются силами подразделений РУ ГУ ГСЧС в Одесской области.

В результате атаки пострадал один человек. Ему оказывается вся необходимая помощь.

По данным ГСЧС Украины, в результате попаданий начался масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.

54 спасателя и 16 единиц принимали участие в ликвидации последствий российской атаки. Также привлекался пожарный поезд "Укрзалізниці" и местная пожарная команда.











