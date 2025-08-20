Ночью РФ атаковала "шахедами" припортовую инфраструктуру Одесщины: возник масштабный пожар, ранен один человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 20 августа российские войска совершили атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" на Измаильский район Одесской области, в результате чего возникли пожары, есть пострадавший.
Об этом сообщили в Измаильской районной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, несмотря на активную работу Сил ПВО, к сожалению, есть попадания. В результате атаки была повреждена припортовая инфраструктура. Возникли пожары, которые ликвидируются силами подразделений РУ ГУ ГСЧС в Одесской области.
В результате атаки пострадал один человек. Ему оказывается вся необходимая помощь.
По данным ГСЧС Украины, в результате попаданий начался масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.
54 спасателя и 16 единиц принимали участие в ликвидации последствий российской атаки. Также привлекался пожарный поезд "Укрзалізниці" и местная пожарная команда.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А взагалі, навіщо ППО в тилу, та ще з УБД, давай відправимо всіх на ЛБЗ, хай горять усі ці Ізмаїли, Одеси...
Карле...
Але на кожен окремо взятий "шлюхєд" потрібен перехоплювач (90 000 грн).