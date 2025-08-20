Вночі РФ атакувала "Шахедами" припортову інфраструктуру Одещини: спалахнула масштабна пожежа, поранено одну людину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на 20 серпня російські війська здійснили атаку дронами-камікадзе типу "Шахед" на Ізмаїльський район Одеської області, унаслідок чого спалахнули пожежі, є постраждалий.
Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, попри активну роботу Сил ППО, на жаль, є влучання. Внаслідок атаки була пошкоджена припортова інфраструктура. Виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів РУ ГУ ДСНС в Одеській області.
Унаслідок атаки постраждала одна людина. Їй надається вся необхідна допомога.
За даними ДСНС України, внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.
54 рятувальники та 16 одиниць брали участь у ліквідації наслідків російської атаки. Також залучався пожежний потяг "Укрзалізниці" та місцева пожежна команда.
А взагалі, навіщо ППО в тилу, та ще з УБД, давай відправимо всіх на ЛБЗ, хай горять усі ці Ізмаїли, Одеси...
Карле...
Але на кожен окремо взятий "шлюхєд" потрібен перехоплювач (90 000 грн).