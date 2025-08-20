Вночі РФ атакувала "Шахедами" припортову інфраструктуру Одещини: спалахнула масштабна пожежа, поранено одну людину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 20 серпня російські війська здійснили атаку дронами-камікадзе типу "Шахед" на Ізмаїльський район Одеської області, унаслідок чого спалахнули пожежі, є постраждалий.

Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, попри активну роботу Сил ППО, на жаль, є влучання. Внаслідок атаки була пошкоджена припортова інфраструктура. Виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів РУ ГУ ДСНС в Одеській області.

Унаслідок атаки постраждала одна людина. Їй надається вся необхідна допомога.

За даними ДСНС України, внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.



54 рятувальники та 16 одиниць брали участь у ліквідації наслідків російської атаки. Також залучався пожежний потяг "Укрзалізниці" та місцева пожежна команда.









