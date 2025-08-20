Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 072 700 человек (+920 за сутки), 11 119 танков, 31 748 артсистем, 23 152 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 072 700 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 072 700 (+920) человек,

танков - 11 119 (+1) единиц,

боевых бронированных машин - 23 152 (+4) единицы,

артиллерийских систем - 31 748 (+50) единиц,

РСЗО / MLRS - 1470 (+0) единиц,

средства ПВО - 1208 (+0) единиц,

самолетов - 422 (+0) единицы,

вертолетов - 340 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 52 154 (+260) единицы,

крылатых ракет - 3565 (+7) единиц,

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 59 202 (+142) единицы,

специальной техники - 3943 (+0) единицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подразделения СБС поразили 760 целей противника в течение суток. ИНФОГРАФИКА