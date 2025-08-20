2 356 4
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 072 700 человек (+920 за сутки), 11 119 танков, 31 748 артсистем, 23 152 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 072 700 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 072 700 (+920) человек,
- танков - 11 119 (+1) единиц,
- боевых бронированных машин - 23 152 (+4) единицы,
- артиллерийских систем - 31 748 (+50) единиц,
- РСЗО / MLRS - 1470 (+0) единиц,
- средства ПВО - 1208 (+0) единиц,
- самолетов - 422 (+0) единицы,
- вертолетов - 340 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 52 154 (+260) единицы,
- крылатых ракет - 3565 (+7) единиц,
- кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 59 202 (+142) единицы,
- специальной техники - 3943 (+0) единицы.
197! одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
Броня мінімум. Арта та логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 072 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.