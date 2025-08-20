1 978 4
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 072 700 осіб (+920 за добу), 11 119 танків, 31 748 артсистем, 23 152 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 072 700 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 072 700 (+920) осіб
- танків – 11119 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23152 (+4) од
- артилерійських систем – 31748 (+50) од
- РСЗВ / MLRS – 1470 (+0) од
- засоби ППО – 1208 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52154 (+260)
- крилаті ракети – 3565 (+7)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59202 (+142)
- спеціальна техніка – 3943 (+0)
197! одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
Броня мінімум. Арта та логістика файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 072 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.