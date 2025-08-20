Более 580 ударов нанесли оккупанты по Запорожской области за сутки: били по домам и объектам инфраструктуры
В течение суток российские войска нанесли 583 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне для атак по Украине применяли авиацию, РСЗО, беспилотники различной модификации и артиллерию.
- Войска РФ совершили 8 авиационных ударов по Приморскому, Гуляйполю, Малиновке и Полтавке.
- 2 обстрела из РСЗО накрыли Новоданиловку и Малую Токмачку.
- 412 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне.
- 161 артиллерийский удар нанесен по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Преображенки, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
Отмечается, что поступило 27 сообщений о разрушении квартир, домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.
Сообщается, что мирные жители не пострадали.
