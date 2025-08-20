РУС
Новости Обстрелы Запорожской области
Более 580 ударов нанесли оккупанты по Запорожской области за сутки: били по домам и объектам инфраструктуры

Обстрел в Запорожье

В течение суток российские войска нанесли 583 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне для атак по Украине применяли авиацию, РСЗО, беспилотники различной модификации и артиллерию.

  • Войска РФ совершили 8 авиационных ударов по Приморскому, Гуляйполю, Малиновке и Полтавке.
  • 2 обстрела из РСЗО накрыли Новоданиловку и Малую Токмачку.
  • 412 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне.
  • 161 артиллерийский удар нанесен по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Преображенки, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате российских обстрелов Новояковлевки на Запорожье один ребенок погиб, ранены еще двое детей и четверо взрослых. ФОТОрепортаж

Отмечается, что поступило 27 сообщений о разрушении квартир, домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Сообщается, что мирные жители не пострадали.

обстрел (29084) Запорожская область (3437)
Кремлівського мерзотника потрібно не на переговори
тягти із червоний килим під ноги класти ,
а просто знищити цю непотріб , який вбиває украінців ні за що 😡
20.08.2025 09:06 Ответить
Ну і де тепер ті тварюки, що кукурікали : путен приді, путен введі ? Засунули свого язика собі в тухес?
20.08.2025 09:07 Ответить
Увесь світ керуючись "гуманізмом" і "толерантністю" надав право кацапам на геноцид українців. Кацапам можна стріляти по мирному населенню України, а от українцям стріляти по **********-алкодегенератам та по їх цивільній інфраструктурі не можна, бо це "не гуманно" і "не толерантно". Кацапи відверто глузують з "слабаків" і продовжують безкарно знищувати українські села та міста. Це ж абсурдно коли світ не здатний протидіяти країні з 1.2% світового ВВП...
20.08.2025 09:19 Ответить
 
 