Понад 580 ударів завдали окупанти по Запорізькій області за добу: били по будинках та об’єктах інфраструктури

Упродовж доби російські війська завдали 583 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни для атак по Україні застосовували авіацію, РСЗВ, безпілотники різної модифікації та артилерію.

Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Приморському, Гуляйполю, Малинівці та Полтавці.

2 обстріли з РСЗВ накрили Новоданилівку та Малу Токмачку.

412 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.

161 артилерійський удар завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Преображенки, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Внаслідок російських обстрілів Новояковлівки на Запоріжжі одна дитина загинула, поранені ще двоє дітей та четверо дорослих.

Зазначається, що надійшло 27 повідомлень про руйнування квартир, будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури.



Повідомляється, що мирні жителі не постраждали.