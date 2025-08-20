УКР
Понад 580 ударів завдали окупанти по Запорізькій області за добу: били по будинках та об’єктах інфраструктури

Обтріл на Запоріжжі

Упродовж доби російські війська завдали 583 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни для атак по Україні застосовували авіацію, РСЗВ, безпілотники різної модифікації та артилерію.

  • Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Приморському, Гуляйполю, Малинівці та Полтавці.
  • 2 обстріли з РСЗВ накрили Новоданилівку та Малу Токмачку.
  • 412 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.
  • 161 артилерійський удар завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Преображенки, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Зазначається, що надійшло 27 повідомлень про руйнування квартир, будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури.

Повідомляється, що мирні жителі не постраждали.

обстріл (30409) Запорізька область (3972)
Кремлівського мерзотника потрібно не на переговори
тягти із червоний килим під ноги класти ,
а просто знищити цю непотріб , який вбиває украінців ні за що 😡
показати весь коментар
20.08.2025 09:06 Відповісти
Ну і де тепер ті тварюки, що кукурікали : путен приді, путен введі ? Засунули свого язика собі в тухес?
показати весь коментар
20.08.2025 09:07 Відповісти
Увесь світ керуючись "гуманізмом" і "толерантністю" надав право кацапам на геноцид українців. Кацапам можна стріляти по мирному населенню України, а от українцям стріляти по **********-алкодегенератам та по їх цивільній інфраструктурі не можна, бо це "не гуманно" і "не толерантно". Кацапи відверто глузують з "слабаків" і продовжують безкарно знищувати українські села та міста. Це ж абсурдно коли світ не здатний протидіяти країні з 1.2% світового ВВП...
показати весь коментар
20.08.2025 09:19 Відповісти
 
 