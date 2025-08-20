РУС
Новости Укроборонпром
2 350 31

Сметанин во второй раз возглавил "Укроборонпром": его выбрали на конкурсе

Герман Сметанин снова возглавил Укроборонпром

Герман Сметанин во второй раз возглавил "Укроборонпром". Наблюдательный совет назначил его по результатам конкурса.

Об этом сообщила пресс-служба концерна, информирует Цензор.НЕТ.

"Поиск, отбор и оценку кандидатов, которых было 14, проводила международная компания Odgers Berndtson. Она специализируется на подборе руководителей высокого уровня и имеет ряд успешных кейсов у ведущих украинских и иностранных бизнесов.

Решение о назначении нового Генерального директора было принято после финальных собеседований с кандидатурами, которые попали в шорт-лист по результатам предварительного отбора", - говорится в сообщении.

Напомним, Сметанин уже возглавлял "Укроборонпром" в 2023 году, однако в 2024 году его назначили главой Минстратегпрома.

Читайте: Украина и США создадут совместное предприятие по производству спецхимии для нужд обороны. Завод будет расположен в США

назначение (2205) Укроборонпром (1240) Герман Сметанин (30)
+29
Потужно набудував ракет за минуле керування, а на цей раз збільшить їх виробництво в два рази. Будемо в два ризи більше ***** не виробляти!
20.08.2025 11:54 Ответить
+12
Сметана, сирок,... кисломолочні продукти які вже зіпсувалися разом із Простроченним.
20.08.2025 11:57 Ответить
+8
Інших довіренних і потужних у зелених немає
20.08.2025 12:00 Ответить
Нє - коли Ломджарія дав добро - то яка може бути мова
20.08.2025 11:53 Ответить
Потужно набудував ракет за минуле керування, а на цей раз збільшить їх виробництво в два рази. Будемо в два ризи більше ***** не виробляти!
20.08.2025 11:54 Ответить
а може і в стопятьсот
20.08.2025 12:18 Ответить
У доступних джерелах немає інформації про те, що Герман Сметанін служив в армії.
20.08.2025 11:57 Ответить
Служив мабуть у дуже секретних війсках, що вже й сам не пам"ятає в яких.
20.08.2025 12:42 Ответить
Сметана, сирок,... кисломолочні продукти які вже зіпсувалися разом із Простроченним.
20.08.2025 11:57 Ответить
Ні, вже новий рівень, Вершки.
20.08.2025 12:41 Ответить
Інших довіренних і потужних у зелених немає
20.08.2025 12:00 Ответить
Страшно смішно
20.08.2025 12:00 Ответить
Призвище кацапське тому переміг в конкурсі, де мільйон дронів обіцяних ЗЕбілом?
20.08.2025 12:09 Ответить
тільки ЗЕбіли звертають увагу на прізвище, а не на суть речей, справи і розум...
20.08.2025 12:19 Ответить
Теперь наглядрадовцам выпишут хорошие премии,а мама помощника сивковича подпишет новые жирные контракты.
20.08.2025 12:14 Ответить
в цій людині все прекрасно і Ім'я і Фамілія і Ліцо
20.08.2025 12:17 Ответить
Сметаніны та Сырскіє керують Українцями
20.08.2025 12:21 Ответить
Це пздц......
20.08.2025 12:25 Ответить
"Міжнародна компанія" непогано "прибарахлилась"!
20.08.2025 12:31 Ответить
Але ця фірмочка- це чергова шарашкина контора.....
По підбору персоналу, курви зелені, ви взагалі там ******.....
Уроди, я сподіваюся, що буряти корчинського, таки доберуться до вас, нечисть.....
20.08.2025 12:43 Ответить
це Українська компанія Talent Advisors, яка в 2017 році приєдналась до Odgers Berndtson, та подальшу свою діяльність продовжила під міжнародним брендом. З міжнародного тільки назва, штат - громадяни України (а може і русня)
20.08.2025 13:40 Ответить
більше бракованих мін та снарядів ..більше зельоного Ада!
20.08.2025 12:41 Ответить
"яких було 14" - подали 14 сметаніних ? )))
20.08.2025 12:42 Ответить
18.‎01.‎2025 Чергові партії бракованих мін виробництва Мінстратегпрому (міністр Герман Сметанін ) отримали ЗСУ. Партії номенклатурних серій 12788к, 12493п, 14633п. Загальна кількість з того, що виявлено - 12800 штук.
ВК tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html

це все, що ви повинні про нього знати ...
20.08.2025 12:44 Ответить
той хто з ним знайомий та спілкується по роботі дуже громко регоче до бульбашок з носа)))))
20.08.2025 12:46 Ответить
Дивлюся на фото Германа Сметаніна і пішов ховати гаманець і перевіряти кармани.
20.08.2025 12:49 Ответить
Гнати в шию таку наглядову раду разом з тим сметаніним.
20.08.2025 12:57 Ответить
На манеже одним з теже!
20.08.2025 12:58 Ответить
Його на фронт по конкурсу треба було. Раз конкурс пройшов - значить придатний в штурмову групу.
20.08.2025 13:00 Ответить
скандали з бракованими мінами для фронту вже замяли, немає ні винних, ні покарань
20.08.2025 13:25 Ответить
https://censor.net/ua/resonance/3524346/brakovani-miny
20.08.2025 13:26 Ответить
Зразок проведення чесних виборів.
20.08.2025 14:05 Ответить
 
 