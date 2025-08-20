Сметанин во второй раз возглавил "Укроборонпром": его выбрали на конкурсе
Герман Сметанин во второй раз возглавил "Укроборонпром". Наблюдательный совет назначил его по результатам конкурса.
Об этом сообщила пресс-служба концерна, информирует Цензор.НЕТ.
"Поиск, отбор и оценку кандидатов, которых было 14, проводила международная компания Odgers Berndtson. Она специализируется на подборе руководителей высокого уровня и имеет ряд успешных кейсов у ведущих украинских и иностранных бизнесов.
Решение о назначении нового Генерального директора было принято после финальных собеседований с кандидатурами, которые попали в шорт-лист по результатам предварительного отбора", - говорится в сообщении.
Напомним, Сметанин уже возглавлял "Укроборонпром" в 2023 году, однако в 2024 году его назначили главой Минстратегпрома.
По підбору персоналу, курви зелені, ви взагалі там ******.....
Уроди, я сподіваюся, що буряти корчинського, таки доберуться до вас, нечисть.....
