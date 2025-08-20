Сметанін вдруге очолив "Укроборонпром": його обрали на конкурсі

Герман Сметанін вдруге очолив "Укроборонпром". Наглядова рада призначила його за результатами конкурсу.

Про це повідомила пресслужба концерну, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошук, відбір та оцінку кандидатів, яких було 14, проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson. Вона спеціалізується на доборі керівників найвищого рівня та має низку успішних кейсів у провідних українських та іноземних бізнесів.



Рішення про призначення нового Генерального директора було ухвалено після фінальних співбесід з кандидатурами, які потрапили у шорт-лист за результатами попереднього відбору", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сметанін вже очолював "Укроборонпром" у 2023 році, проте у 2024 році його призначили главою Мінстратегпрому.

