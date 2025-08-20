УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10813 відвідувачів онлайн
Новини Укроборонпром
1 652 27

Сметанін вдруге очолив "Укроборонпром": його обрали на конкурсі

Герман Сметанін знову очолив Укроборонпром

Герман Сметанін вдруге очолив "Укроборонпром". Наглядова рада призначила його за результатами конкурсу.

Про це повідомила пресслужба концерну, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошук, відбір та оцінку кандидатів, яких було 14, проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson. Вона спеціалізується на доборі керівників найвищого рівня та має низку успішних кейсів у провідних українських та іноземних бізнесів.

Рішення про призначення нового Генерального директора було ухвалено після фінальних співбесід з кандидатурами, які потрапили у шорт-лист за результатами попереднього відбору", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сметанін вже очолював "Укроборонпром" у 2023 році, проте у 2024 році його призначили главою Мінстратегпрому

Читайте: Україна та США створять спільне підприємство з виробництва спецхімії для потреб оборони. Завод буде розташований у США

Герман Сметанін знову очолив Укроборонпром

Автор: 

призначення (2342) Укроборонпром (1743) Сметанін Герман (47)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Потужно набудував ракет за минуле керування, а на цей раз збільшить їх виробництво в два рази. Будемо в два ризи більше ***** не виробляти!
показати весь коментар
20.08.2025 11:54 Відповісти
+9
Сметана, сирок,... кисломолочні продукти які вже зіпсувалися разом із Простроченним.
показати весь коментар
20.08.2025 11:57 Відповісти
+5
Інших довіренних і потужних у зелених немає
показати весь коментар
20.08.2025 12:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нє - коли Ломджарія дав добро - то яка може бути мова
показати весь коментар
20.08.2025 11:53 Відповісти
Потужно набудував ракет за минуле керування, а на цей раз збільшить їх виробництво в два рази. Будемо в два ризи більше ***** не виробляти!
показати весь коментар
20.08.2025 11:54 Відповісти
а може і в стопятьсот
показати весь коментар
20.08.2025 12:18 Відповісти
У доступних джерелах немає інформації про те, що Герман Сметанін служив в армії.
показати весь коментар
20.08.2025 11:57 Відповісти
служил не сомневайся они все резервисты Израильской армии! и когда придёт время будут защищать новые Израильские территории!
показати весь коментар
20.08.2025 12:19 Відповісти
Служив мабуть у дуже секретних війсках, що вже й сам не пам"ятає в яких.
показати весь коментар
20.08.2025 12:42 Відповісти
Сметана, сирок,... кисломолочні продукти які вже зіпсувалися разом із Простроченним.
показати весь коментар
20.08.2025 11:57 Відповісти
Ні, вже новий рівень, Вершки.
показати весь коментар
20.08.2025 12:41 Відповісти
Інших довіренних і потужних у зелених немає
показати весь коментар
20.08.2025 12:00 Відповісти
Страшно смішно
показати весь коментар
20.08.2025 12:00 Відповісти
Призвище кацапське тому переміг в конкурсі, де мільйон дронів обіцяних ЗЕбілом?
показати весь коментар
20.08.2025 12:09 Відповісти
тільки ЗЕбіли звертають увагу на прізвище, а не на суть речей, справи і розум...
показати весь коментар
20.08.2025 12:19 Відповісти
Фамилия еврейская заканчивается на Н - Посикун, Супрун, Лапкин, Сметанин, Лёвкин, Элькин....
показати весь коментар
20.08.2025 12:24 Відповісти
Теперь наглядрадовцам выпишут хорошие премии,а мама помощника сивковича подпишет новые жирные контракты.
показати весь коментар
20.08.2025 12:14 Відповісти
в цій людині все прекрасно і Ім'я і Фамілія і Ліцо
показати весь коментар
20.08.2025 12:17 Відповісти
Сметаніны та Сырскіє керують Українцями
показати весь коментар
20.08.2025 12:21 Відповісти
Це пздц......
показати весь коментар
20.08.2025 12:25 Відповісти
"Міжнародна компанія" непогано "прибарахлилась"!
показати весь коментар
20.08.2025 12:31 Відповісти
Але ця фірмочка- це чергова шарашкина контора.....
По підбору персоналу, курви зелені, ви взагалі там ******.....
Уроди, я сподіваюся, що буряти корчинського, таки доберуться до вас, нечисть.....
показати весь коментар
20.08.2025 12:43 Відповісти
більше бракованих мін та снарядів ..більше зельоного Ада!
показати весь коментар
20.08.2025 12:41 Відповісти
"яких було 14" - подали 14 сметаніних ? )))
показати весь коментар
20.08.2025 12:42 Відповісти
18.‎01.‎2025 Чергові партії бракованих мін виробництва Мінстратегпрому (міністр Герман Сметанін ) отримали ЗСУ. Партії номенклатурних серій 12788к, 12493п, 14633п. Загальна кількість з того, що виявлено - 12800 штук.
ВК tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html

це все, що ви повинні про нього знати ...
показати весь коментар
20.08.2025 12:44 Відповісти
той хто з ним знайомий та спілкується по роботі дуже громко регоче до бульбашок з носа)))))
показати весь коментар
20.08.2025 12:46 Відповісти
Дивлюся на фото Германа Сметаніна і пішов ховати гаманець і перевіряти кармани.
показати весь коментар
20.08.2025 12:49 Відповісти
Гнати в шию таку наглядову раду разом з тим сметаніним.
показати весь коментар
20.08.2025 12:57 Відповісти
На манеже одним з теже!
показати весь коментар
20.08.2025 12:58 Відповісти
Його на фронт по конкурсу треба було. Раз конкурс пройшов - значить придатний в штурмову групу.
показати весь коментар
20.08.2025 13:00 Відповісти
 
 