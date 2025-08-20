Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер прибыла с визитом в Одессу
Федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер прибыла с визитом в Одессу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Сегодня я рад приветствовать мою дорогую австрийскую коллегу Беату Майнль-Райзингер в Одессе с ее третьим визитом в Украину с момента ее вступления в должность в марте", - написал Сибига.
Он добавил, что высоко ценит личную преданность Майнль-Райзингер, которая дополняет интенсивную динамику украинско-австрийских отношений.
Глава МИД проинформировал, что встреча с австрийской коллегой началась с чествования памяти погибших защитников Европы от Украины.
Щоб надалі особисто вашингтонському, рижому трамплу розповіла, хто такий його дружбан - пуйло з кремля!
Захід України входив до Австо УГОРСЬКОЙ імперії. В нас і державний прапор як прапор в Нижній Австрії.
Проїхала всю Австрію від Відня до Гальштату. Ось чому вона успішна | Формула Австрії
https://youtu.be/hGt538RJVqA?si=eyA3jEkLWpn2omxM
"Загалом ставлення Габсбургів до українців заслуговує на окрему увагу. Цікавий один факт. Вільгельм Габсбург (це третій син брата імператора Франца-Йосифа) присвятив себе військовій кар'єрі. До речі, у Габсбургів була традиція: опікуватися численними народами, які входили до складу імперії. Вільгельма матір виховувала як опікуна українців-русинів, які користувалися в монархії чудовою репутацією. Із дванадцяти років він ріс на Гуцульщині, а у військовій академії вивчив українську мову, вивчав історію України за працями Грушевського і Хоткевича, читав твори Шевченка, Франка, Федьковича, Стефаника. Написав 23 вірші й чимало інших творів українською мовою. Коли в роки Першої світової війни розпочався національно-визвольний рух серед українців, він приєднався до української справи, брав участь у формуванні Січових Стрільців. 27 лютого 1918 року легіон під командуванням Василя Вишиваного, який узяв собі таке ім'я і носив вишивану сорочку, пішов допомагати становленню Української Народної Республіки. Пізніше навіть Павло Скоропадський побоювався, що Вишиваний займе його трон.»