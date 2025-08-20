Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер прибыла с визитом в Одессу

Федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер прибыла с визитом в Одессу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Сегодня я рад приветствовать мою дорогую австрийскую коллегу Беату Майнль-Райзингер в Одессе с ее третьим визитом в Украину с момента ее вступления в должность в марте", - написал Сибига.

Он добавил, что высоко ценит личную преданность Майнль-Райзингер, которая дополняет интенсивную динамику украинско-австрийских отношений.

Глава МИД проинформировал, что встреча с австрийской коллегой началась с чествования памяти погибших защитников Европы от Украины.