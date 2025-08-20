УКР
Очільниця МЗС Австрії Майнль-Райзінгер прибула з візитом до Одеси

Глава МЗС Австрії в Одесі

Федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрія Беата Майнль-Райзінгер прибула з візитом в Одесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Сьогодні я радий вітати мою дорогу австрійську колегу Беату Майнль-Райзінгер в Одесі з її третім візитом до України з моменту її вступу на посаду в березні", - написав Сибіга.

Він додав, що високо цінує особисту відданість Майнль-Райзінгер, яка доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія готова розглянути розміщення своїх військ в Україні після завершення війни, - міністерка оборони Таннер

Очільник МЗС поінформував, що зустріч із австрійською колегою розпочалася із вшанування пам’яті загиблих захисників Європи від України.

Автор: 

Австрія (997) Одеса (5600) Одеська область (3442) Сибіга Андрій (617) Одеський район (280)
Коментувати
Зараз ху@ло шахедами її пригостить...
20.08.2025 12:35 Відповісти
У порт нехай Одеси проїдуть
20.08.2025 12:40 Відповісти
Дуже вчасно й доречно, як раз відразу після массованого обстрілу Одеси.
Щоб надалі особисто вашингтонському, рижому трамплу розповіла, хто такий його дружбан - пуйло з кремля!
20.08.2025 12:42 Відповісти
Усім , хто мало знає про Австрію рекомендую подивиться материал української блогерки . Буде добре зроблено. Але про Австрію можно знімати багато цікавого.
Захід України входив до Австо УГОРСЬКОЙ імперії. В нас і державний прапор як прапор в Нижній Австрії.

Проїхала всю Австрію від Відня до Гальштату. Ось чому вона успішна | Формула Австрії

https://youtu.be/hGt538RJVqA?si=eyA3jEkLWpn2omxM
20.08.2025 13:03 Відповісти
 
 