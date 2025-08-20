Очільниця МЗС Австрії Майнль-Райзінгер прибула з візитом до Одеси
Федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрія Беата Майнль-Райзінгер прибула з візитом в Одесу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Сьогодні я радий вітати мою дорогу австрійську колегу Беату Майнль-Райзінгер в Одесі з її третім візитом до України з моменту її вступу на посаду в березні", - написав Сибіга.
Він додав, що високо цінує особисту відданість Майнль-Райзінгер, яка доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин.
Очільник МЗС поінформував, що зустріч із австрійською колегою розпочалася із вшанування пам’яті загиблих захисників Європи від України.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щоб надалі особисто вашингтонському, рижому трамплу розповіла, хто такий його дружбан - пуйло з кремля!
Захід України входив до Австо УГОРСЬКОЙ імперії. В нас і державний прапор як прапор в Нижній Австрії.
Проїхала всю Австрію від Відня до Гальштату. Ось чому вона успішна | Формула Австрії
https://youtu.be/hGt538RJVqA?si=eyA3jEkLWpn2omxM