Очільниця МЗС Австрії Майнль-Райзінгер прибула з візитом до Одеси

Федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрія Беата Майнль-Райзінгер прибула з візитом в Одесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Сьогодні я радий вітати мою дорогу австрійську колегу Беату Майнль-Райзінгер в Одесі з її третім візитом до України з моменту її вступу на посаду в березні", - написав Сибіга.

Він додав, що високо цінує особисту відданість Майнль-Райзінгер, яка доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин.

Очільник МЗС поінформував, що зустріч із австрійською колегою розпочалася із вшанування пам’яті загиблих захисників Європи від України.