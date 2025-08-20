Индийские государственные НПЗ возобновляют закупки российской Urals со скидками, несмотря на давление США, – Bloomberg

Государственные нефтепереработчики Индии возобновили закупки российской нефти марки Urals после короткой паузы, несмотря на угрозу повышения пошлин США и волну критики.

По данным трейдеров, компании Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum заказали несколько новых партий нефти из РФ с отгрузкой в сентябре-октябре, сообщает Bloomberg.

Трейдеры объясняют, что скидка на Urals увеличилась до $2,5 за баррель по сравнению с Brent против $1 в июле, поэтому индийские покупатели получили дополнительный финансовый стимул покупать нефть из России.

В начале месяца индийские НПЗ приостанавливали контрактирование российской нефти после требований президента США Дональда Трампа сократить импорт, а власти страны просили отрасль подготовить планы отказа от российской нефти.

Параллельно с этим, Вашингтон усилил риторику - советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро недавно написал, что резкий рост российского импорта был вызван "спекуляцией крупного нефтяного лобби Индии", а не внутренними потребностями. В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент обвинил Индию в получении сверхприбылей от торговли с РФ и подтвердил, что повышенные пошлины в отношении страны за закупку российской нефти вырастут до 50% с 27 августа.

В ответ Индия заявляет, что действует по рыночной логике и в национальных интересах. Параллельно с этим страна начала политически и экономически сближаться с Москвой и Пекином.

Ранее сообщалось, что китайские НПЗ начали скупать со скидками партии российской нефти, от которых отказалась Индия, - Bloomberg.