Вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль в Синельниковском районе: погиб мужчина
Сегодня, 20 августа, российские войска ударили FPV-дроном по автомобилю в Синельниковском районе Днепропетровской области, в результате чего погиб мужчина.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Межевской громаде Синельниковского района враг попал FPV-дроном в машину.
"К сожалению, погиб 62-летний мужчина. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий20.08.2025 13:13 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль