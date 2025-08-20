РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9993 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
357 1

Вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль в Синельниковском районе: погиб мужчина

Обстрелы Днепропетровской области

Сегодня, 20 августа, российские войска ударили FPV-дроном по автомобилю в Синельниковском районе Днепропетровской области, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Межевской громаде Синельниковского района враг попал FPV-дроном в машину.

"К сожалению, погиб 62-летний мужчина. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Последствия атаки на Днепропетровщину: враг бил по Павлограду, Никопольщине и Синельниковщине. ФОТО

Автор: 

обстрел (29084) Днепропетровская область (4369) Синельниковский район (187)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство Небесне, безневинно убієнному.
показать весь комментарий
20.08.2025 13:13 Ответить
 
 