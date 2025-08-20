Вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль в Синельниковском районе: погиб мужчина

Сегодня, 20 августа, российские войска ударили FPV-дроном по автомобилю в Синельниковском районе Днепропетровской области, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Межевской громаде Синельниковского района враг попал FPV-дроном в машину.



"К сожалению, погиб 62-летний мужчина. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

