Последствия атаки на Днепропетровщину: враг бил по Павлограду, Никопольскому и Синельниковскому районам. ФОТО

Российские войска вечером 19 августа и в ночь на 20 августа атаковали населенные пункты Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вечером враг атаковал Павлоград беспилотниками. Возник пожар. Есть повреждения на территории транспортного предприятия. Обошлось без жертв и раненых.

Не прекращаются удары по Никопольщине FPV-дронами и артиллерией. Из-за них страдали сам Никополь, Червоногригорьевская и Марганецкая громады.



К сожалению, погиб человек, еще один - пострадал. 82-летняя женщина - на амбулаторном лечении.



Кроме многоэтажки, пострадали 2 частных дома. Оба загорелись. Побито и пожарное авто.

По Брагиновской громаде Синельниковского района агрессор попал БПЛА. Повреждены 3 частных дома. Никто не пострадал.



Отмечается, что защитники неба уничтожили над областью 4 вражеских беспилотника.