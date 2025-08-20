УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11650 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
753 2

Наслідки атаки на Дніпропетровщину: ворог бив по Павлограду, Нікопольщині та Синельниківщині. ФОТО

Російські війська увечері 19 серпня та в ніч на 20 серпня атакували населені Пункти Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, увечері ворог атакував Павлоград безпілотниками. Виникла пожежа. Є пошкодження на території транспортного підприємства. Минулося без жертв і поранених.

Не припиняються удари по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Через них потерпали сам Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька громади.

На жаль, загинула людина, ще одна – постраждала. 82-річна жінка на амбулаторному лікуванні.

Окрім багатоповерхівки, повівечені 2 приватні будинки. Обидва зайнялися. Побите й пожежне авто.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ворожих атак пошкоджено будинки, підприємство, газогони та ЛЕП на Нікопольщині. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки на Дніпропетровщину

По Брагинівській громаді Синельниківського району агресор влучив БпЛА. Пошкоджені 3 приватні будинки. Ніхто не постраждав.

Зазначається, що оборонці неба знищили над областю 4 ворожі безпілотники.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину

Автор: 

обстріл (30409) Павлоград (145) Нікополь (1325) Дніпропетровська область (4154) Нікопольський район (394) Павлоградський район (53) Синельниківський район (187)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 