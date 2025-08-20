Наслідки атаки на Дніпропетровщину: ворог бив по Павлограду, Нікопольщині та Синельниківщині. ФОТО
Російські війська увечері 19 серпня та в ніч на 20 серпня атакували населені Пункти Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, увечері ворог атакував Павлоград безпілотниками. Виникла пожежа. Є пошкодження на території транспортного підприємства. Минулося без жертв і поранених.
Не припиняються удари по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Через них потерпали сам Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька громади.
На жаль, загинула людина, ще одна – постраждала. 82-річна жінка на амбулаторному лікуванні.
Окрім багатоповерхівки, повівечені 2 приватні будинки. Обидва зайнялися. Побите й пожежне авто.
По Брагинівській громаді Синельниківського району агресор влучив БпЛА. Пошкоджені 3 приватні будинки. Ніхто не постраждав.
Зазначається, що оборонці неба знищили над областю 4 ворожі безпілотники.
